O jogo de Ngumoha gira em torno de ser direto e partir para cima dos adversários. Em alguns momentos, ele foi acusado de tentar demais, mas o Liverpool está ciente da necessidade de não freá-lo, com seu talento criativo o diferenciando de atacantes que às vezes optam pelo seguro.

Barnes acrescentou, sobre Ngumoha ser administrado e moldado da maneira certa: “Você quer que ele faça o que é certo para a equipe. Tudo bem ele se expressar e driblar cinco jogadores e não ter nenhum produto final.

“Então depende do que você considera ser o jogo dele. Porque, claro, ele tem que marcar gols. Tudo bem apenas driblar jogadores o tempo todo, mas depois de driblar jogadores, driblar jogadores, driblar jogadores, quantos gols você vai marcar? Quantos gols você vai criar? É assim que você vai ser julgado. Não por quão bem você parece e quantos jogadores você consegue driblar.

“Então não se trata de freá-lo. Trata-se de dar a ele produto final e torná-lo uma parte valiosa da equipe sob essa perspectiva.”