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'Não se trata de driblar cinco jogadores' - O 'próximo passo' para Rio Ngumoha, enquanto a lenda do Liverpool John Barnes explica o que o garoto prodígio de 17 anos precisa da campanha de 2026-27
Ngumoha fez história com o Liverpool na temporada passada
Depois de trocar o Chelsea por Merseyside, Ngumoha fez sua estreia no time principal em janeiro de 2025, tornando-se o jogador mais jovem, aos 16 anos e 135 dias, a começar uma partida pelo gigante da Premier League Liverpool.
A partir dali, foi preciso paciência sob o comando de Arne Slot, mas mais oportunidades surgiram em seu caminho durante a temporada 2025-26. Um gol dramático da vitória contra o Newcastle, em agosto, fez com que ele entrasse ainda mais para a história como o artilheiro mais jovem do Liverpool.
Depois disso, ele atuou na Champions League, na FA Cup e na Copa da Liga Inglesa, o que lhe garantiu um lugar nos planos preliminares da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026. Ele fez sua estreia pela seleção inglesa em um amistoso contra a Nova Zelândia.
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O que o ponta adolescente Ngumoha precisa em 2026-27
Um futuro internacional brilhante está sendo previsto, ao mesmo tempo em que ele desbloqueia mais potencial no nível de clube, com o ídolo do Liverpool Barnes, falando em associação com 247Bet, dizendo à GOAL, ao ser questionado sobre o que Ngumoha precisa da temporada 2026-27: “O próximo passo é que ele jogue regularmente.
“Porque, claro, ele não jogava regularmente e automaticamente presumimos que, de repente, ele passaria a jogar pela Inglaterra, marcaria gols e seria o melhor jogador do mundo. Infelizmente, fazemos isso demais com nossos jovens jogadores. E agora ele nem está no time.
“Portanto, temos que permitir que ele se desenvolva e cresça lentamente. E que, aos poucos, entre no time e primeiro firme seu lugar na equipe antes de começarmos a falar sobre ele ser um jogador principal do Liverpool ou um grande jogador da Inglaterra.”
Ngumoha é aconselhado a focar mais no produto final
O jogo de Ngumoha gira em torno de ser direto e partir para cima dos adversários. Em alguns momentos, ele foi acusado de tentar demais, mas o Liverpool está ciente da necessidade de não freá-lo, com seu talento criativo o diferenciando de atacantes que às vezes optam pelo seguro.
Barnes acrescentou, sobre Ngumoha ser administrado e moldado da maneira certa: “Você quer que ele faça o que é certo para a equipe. Tudo bem ele se expressar e driblar cinco jogadores e não ter nenhum produto final.
“Então depende do que você considera ser o jogo dele. Porque, claro, ele tem que marcar gols. Tudo bem apenas driblar jogadores o tempo todo, mas depois de driblar jogadores, driblar jogadores, driblar jogadores, quantos gols você vai marcar? Quantos gols você vai criar? É assim que você vai ser julgado. Não por quão bem você parece e quantos jogadores você consegue driblar.
“Então não se trata de freá-lo. Trata-se de dar a ele produto final e torná-lo uma parte valiosa da equipe sob essa perspectiva.”
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Jogos do Liverpool em 2026-27: estreias na Premier League
O Liverpool está preparando um novo contrato para Ngumoha, depois de tê-lo vinculado pela primeira vez a termos profissionais em setembro de 2025. Ele vai comemorar seu 18º aniversário em 29 de agosto, dia em que a equipe de Andoni Iraola recebe o Nottingham Forest em casa.
O time deve abrir a nova temporada da Premier League fora de casa contra o Newcastle em 23 de agosto, com outra nova era sendo abraçada. Ngumoha deve ter um papel de destaque nesses planos, embora já tenha gerado relatos de interesse de transferência do Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga.
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