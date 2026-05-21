"Na minha opinião, a principal tarefa é convocar os três melhores goleiros do país para a Copa do Mundo", disse Nagelsmann. Para ele, além de Oliver Baumann, goleiro titular nas eliminatórias para a Copa do Mundo, e Alexander Nübel, também está incluído o capitão do FC Bayern, que já tem 40 anos.
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"Não se pode ser tão cego assim": Julian Nagelsmann explica o retorno de Manuel Neuer à seleção alemã - e cita uma "condição" surpreendente
"Por isso, decidimos entrar em contato com ele e perguntar se gostaria de voltar a jogar pela seleção", disse Nagelsmann. A iniciativa para o retorno, portanto, não partiu de Neuer — que havia anunciado sua aposentadoria por vontade própria após o Euro 2024 —, mas do técnico da seleção alemã.
As primeiras reflexões a esse respeito já haviam surgido no início do ano, depois que Marc-Andre ter Stegen, que na verdade estava escalado como goleiro titular para a Copa do Mundo, se lesionou novamente logo após seu retorno ao FC Girona. “Não anotei exatamente em que dia foi isso e não sei dizer com precisão”, explicou Nagelsmann, mas acrescentou: “Já em março dissemos ao Olli que eu tive uma reunião com o Manuel após a lesão do Marc ter Stegen, na qual o informei sobre os assuntos, porque o Manu é um jogador extremamente merecedor.”
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A renovação do contrato de Neuer com o FC Bayern foi, para Nagelsmann, “uma condição prévia”
Nas semanas seguintes, Neuer teve atuações em parte brilhantes, como na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, mas também cometeu erros graves, como na partida de volta.
Além de seu desempenho esportivo, segundo Nagelsmann, outra questão também teve um papel decisivo nas considerações sobre o retorno: “Como está a situação do contrato dele? Ele vai continuar jogando? Ele decidiu relativamente tarde que renovaria com o Bayern. Para nós, isso já era um pré-requisito para termos clareza sobre o que aconteceria com ele.” É bastante surpreendente que isso tenha sido um “pré-requisito” para Nagelsmann, já que a Copa do Mundo se segue diretamente à temporada.
Foi apenas na última sexta-feira que Neuer renovou seu contrato com o FC Bayern até 2027 — e, portanto, após a convocação inicialmente marcada para 12 de maio, que Nagelsmann adiou antecipadamente em nove dias para esta quinta-feira. A decisão final sobre o retorno deve, portanto, ter sido tomada em cima da hora. A decisão foi justificada por Nagelsmann – além do desempenho esportivo e da renovação – também pelo carisma de Neuer.
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Julian Nagelsmann elogia a “aura” de Manuel Neuer
"Não tenho o que o Manu tem, e o Olli também tem menos disso. Ele tem muitos títulos, uma aura, um nome de peso", disse Nagelsmann. Nessa comparação, o técnico da seleção alemã também se colocou "na mesma situação" ao se comunicar com Baumann, para que "o Olli não se sinta menosprezado".
Esse efeito especial de Neuer, que agora disputará sua quinta Copa do Mundo, poderia ajudar a equipe, na opinião do técnico da seleção alemã, mesmo no caso de uma ausência por lesão. Como se sabe, Neuer já ficou de fora quatro vezes nesta temporada devido a lesões musculares. Na vitória por 5 a 1 contra o 1. FC Köln no sábado, ele foi substituído devido a problemas na panturrilha esquerda e também é dúvida para a final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart no sábado.
“Manu vai ajudar a equipe quando jogar. Mas também houve momentos recentemente em que ele não jogou. Isso também pode acontecer conosco. Não se pode ser tão ingênuo. É preciso levar isso em conta”, disse Nagelsmann. “Se no final forem muitos jogos, ficaremos todos extremamente felizes. Se por acaso um jogo for cancelado, o que pode acontecer – é claro que temos que levar isso em conta –, então teremos com o Olli um goleiro que vai se sair tão bem quanto nas eliminatórias para a Copa do Mundo.”
Para Baumann – segundo Nagelsmann, uma “solução 1B de classe mundial” –, a ligação decisiva foi “um golpe”, mas não só isso: “Nas últimas quatro semanas, quando esse assunto ganhou força, Olli passou por um momento difícil.” No entanto, ele se mostrou “extremamente comprometido em nunca deixar a equipe na mão.”
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Jonas Urbig vai para a Copa do Mundo como goleiro reserva
O terceiro goleiro, atrás de Neuer e Baumann, é Nübel; além disso, Jonas Urbig viajará para a Copa do Mundo como o chamado goleiro de treino. “Queremos ter um quarto goleiro à disposição nos treinos, que se dedique a tudo o que for possível, que sempre dê o máximo”, explicou Nagelsmann. “Os jogadores querem continuar chutando por mais 45 minutos após cada treino — eles não podem fazer isso sempre, mas de vez em quando. Por isso, é bom poder distribuir a carga de trabalho por várias pessoas.”
O goleiro reserva de 22 anos do FC Bayern é “um rapaz animado e traz uma boa energia para o grupo”. Se algum goleiro se lesionar na Copa do Mundo, Nagelsmann teria com Urbig uma alternativa disponível diretamente no local, que não precisaria ser trazida de avião da Alemanha.