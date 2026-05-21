"Não se pode ser tão cego assim": Julian Nagelsmann explica o retorno de Manuel Neuer à seleção alemã - e cita uma "condição" surpreendente

"Não tenho o que o Manu tem, e o Olli também tem menos disso. Ele tem muitos títulos, uma aura, um nome de peso", disse Nagelsmann. Nessa comparação, o técnico da seleção alemã também se colocou "na mesma situação" ao se comunicar com Baumann, para que "o Olli não se sinta menosprezado".

Esse efeito especial de Neuer, que agora disputará sua quinta Copa do Mundo, poderia ajudar a equipe, na opinião do técnico da seleção alemã, mesmo no caso de uma ausência por lesão. Como se sabe, Neuer já ficou de fora quatro vezes nesta temporada devido a lesões musculares. Na vitória por 5 a 1 contra o 1. FC Köln no sábado, ele foi substituído devido a problemas na panturrilha esquerda e também é dúvida para a final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart no sábado.

“Manu vai ajudar a equipe quando jogar. Mas também houve momentos recentemente em que ele não jogou. Isso também pode acontecer conosco. Não se pode ser tão ingênuo. É preciso levar isso em conta”, disse Nagelsmann. “Se no final forem muitos jogos, ficaremos todos extremamente felizes. Se por acaso um jogo for cancelado, o que pode acontecer – é claro que temos que levar isso em conta –, então teremos com o Olli um goleiro que vai se sair tão bem quanto nas eliminatórias para a Copa do Mundo.”

Para Baumann – segundo Nagelsmann, uma “solução 1B de classe mundial” –, a ligação decisiva foi “um golpe”, mas não só isso: “Nas últimas quatro semanas, quando esse assunto ganhou força, Olli passou por um momento difícil.” No entanto, ele se mostrou “extremamente comprometido em nunca deixar a equipe na mão.”