Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images
Nino Duit

Traduzido por

"Não se pode ignorar esse importante fator": o que, segundo Julian Nagelsmann, pesou a favor de Assan Ouedraogo - e contra Said El Mala

Copa do Mundo
Estados Unidos x Alemanha
Alemanha
Amistosos
F. Ouedraogo
L. Karl
J. Nagelsmann

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, descreveu o que aconteceu com a lesão de Lennart Karl e explicou a surpreendente convocação de última hora de Assan Ouedraogo.

"Sinto muito pelo Lenny", disse Nagelsmann antes do último amistoso da seleção alemã contra os EUA, no domingo, em Chicago. Lennart Karl sofreu uma ruptura de fibras musculares durante o treino final no sábado e, por isso, não poderá disputar a Copa do Mundo.

  • A lesão não ocorreu, como noticiado pelo jornal *Bild*, no último chute de uma sessão extra após o treino regular, mas "no meio de uma partida de finalização", relatou Nagelsmann. E isso aconteceu "em uma finalização relativamente simples". O ala-direito de 18 anos do FC Bayern “percebeu imediatamente que era algo mais grave. Ele demorou um pouco, mas depois, infelizmente, as lágrimas começaram a cair.”

    Segundo Nagelsmann, Karl ficará “fora por quatro a seis semanas, talvez um pouco mais”. Assim, ele provavelmente também perderá o início dos treinos do FC Bayern em 20 de julho, um dia após a final da Copa do Mundo.

    No lugar de Karl, Nagelsmann convocou Assan Ouedraogo — e não um ala que ocupasse a mesma posição, como, por exemplo, Said El Mala, Kevin Schade, Karim Adeyemi ou Chris Führich. Essa decisão causou incompreensão entre muitos torcedores e especialistas. Segundo Nagelsmann, o que pesou a favor do meio-campista central de 20 anos do RB Leipzig não foi tanto seu perfil de posição exato. O que pesou a favor dele foram as impressões deixadas em seu único curso da DFB até o momento, em novembro, seu caráter e sua condição física atual.

    • Publicidade
  • Assan Ouedraogo Germany training 2025Getty Images

    Julian Nagelsmann justifica a convocação tardia de Assan Ouedraogo

    "Temos quatro jogadores: pela esquerda, Flo (Wirtz) e Maxi Beier, e pela direita, Leroy (Sane) e Jamie Leweling. Além disso, temos Kai (Havertz) e Jamal (Musiala), que podem atuar nessas posições", explicou Nagelsmann. O técnico da seleção alemã considera, portanto, que, mesmo sem Karl, dispõe, em princípio, de um número suficiente de alas.

    “Por isso, optamos por aquele que, entre os jovens – queríamos muito levar um jovem –, deixou a melhor impressão: o Lenny. Temos sempre de avaliar o que acontece no clube. Mas também o que acontece connosco”, disse Nagelsmann. “Ao contrário de outros jovens, Ouedraogo mostrou-se imediatamente estável e goza de grande reconhecimento na equipa.” Segundo Nagelsmann, Ouedraogo é ainda “uma pessoa super agradável, com grandes capacidades.” Pelo menos indiretamente, isto também pode ser entendido como uma pequena crítica velada a El Mala.

    Objetivamente, é totalmente compreensível outro argumento que Nagelsmann apresentou: justamente em comparação com El Mala, Ouedraogo está atualmente em uma condição física significativamente melhor. Isso se deveu ao fato de ele ter participado de uma viagem de marketing à África do Sul após o fim da temporada com o RB Leipzig — enquanto El Mala, do 1. FC Köln, partiu de férias há três semanas.

    “Isso também foi um fator importante e não se pode ignorar: El Mala não treinou por duas semanas e meia, apenas fez algumas corridas. Acho que ele jogou sua última partida em 16 de maio”, explicou Nagelsmann. “Assan ainda jogou em 29 de maio na África do Sul com o Leipzig. Ele está em plena forma e no ritmo. Não adianta nada para nós um jogador que precisamos preparar por mais uma semana.”

  • A seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026

    PosiçãoJogadorClubeNúmero
    GoleiroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GoleiroManuel NeuerFC Bayern de Munique1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefesaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefesaNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefesaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefesaJoshua KimmichFC Bayern de Munique6
    DefesaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefesaAleksandar PavlovicFC Bayern de Munique5
    DefesaDavid RaumRB Leipzig22
    DefesaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefesaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefesaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefesaJonathan TahFC Bayern de Munique4
    DefesaMalick ThiawNewcastle United24
    OfensivoNadiem AmiriMainz 0520
    AtaqueMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    AtaqueLeon GoretzkaFC Bayern de Munique8
    AtaqueKai HavertzArsenal7
    AtaqueAssan OuedraogoRB Leipzig25
    AtaqueJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AtaqueJamal MusialaFC Bayern de Munique10
    AtaqueLeroy SanéGalatasaray Istambul19
    AtaqueDeniz UndavVfB Stuttgart26
    AtaqueFlorian WirtzFC Liverpool17
    AtaqueNick WoltemadeNewcastle United11
Copa do Mundo
Alemanha crest
Alemanha
ALE
Curaçao crest
Curaçao
CUW