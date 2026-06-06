"Sinto muito pelo Lenny", disse Nagelsmann antes do último amistoso da seleção alemã contra os EUA, no domingo, em Chicago. Lennart Karl sofreu uma ruptura de fibras musculares durante o treino final no sábado e, por isso, não poderá disputar a Copa do Mundo.
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"Não se pode ignorar esse importante fator": o que, segundo Julian Nagelsmann, pesou a favor de Assan Ouedraogo - e contra Said El Mala
A lesão não ocorreu, como noticiado pelo jornal *Bild*, no último chute de uma sessão extra após o treino regular, mas "no meio de uma partida de finalização", relatou Nagelsmann. E isso aconteceu "em uma finalização relativamente simples". O ala-direito de 18 anos do FC Bayern “percebeu imediatamente que era algo mais grave. Ele demorou um pouco, mas depois, infelizmente, as lágrimas começaram a cair.”
Segundo Nagelsmann, Karl ficará “fora por quatro a seis semanas, talvez um pouco mais”. Assim, ele provavelmente também perderá o início dos treinos do FC Bayern em 20 de julho, um dia após a final da Copa do Mundo.
No lugar de Karl, Nagelsmann convocou Assan Ouedraogo — e não um ala que ocupasse a mesma posição, como, por exemplo, Said El Mala, Kevin Schade, Karim Adeyemi ou Chris Führich. Essa decisão causou incompreensão entre muitos torcedores e especialistas. Segundo Nagelsmann, o que pesou a favor do meio-campista central de 20 anos do RB Leipzig não foi tanto seu perfil de posição exato. O que pesou a favor dele foram as impressões deixadas em seu único curso da DFB até o momento, em novembro, seu caráter e sua condição física atual.
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Julian Nagelsmann justifica a convocação tardia de Assan Ouedraogo
"Temos quatro jogadores: pela esquerda, Flo (Wirtz) e Maxi Beier, e pela direita, Leroy (Sane) e Jamie Leweling. Além disso, temos Kai (Havertz) e Jamal (Musiala), que podem atuar nessas posições", explicou Nagelsmann. O técnico da seleção alemã considera, portanto, que, mesmo sem Karl, dispõe, em princípio, de um número suficiente de alas.
“Por isso, optamos por aquele que, entre os jovens – queríamos muito levar um jovem –, deixou a melhor impressão: o Lenny. Temos sempre de avaliar o que acontece no clube. Mas também o que acontece connosco”, disse Nagelsmann. “Ao contrário de outros jovens, Ouedraogo mostrou-se imediatamente estável e goza de grande reconhecimento na equipa.” Segundo Nagelsmann, Ouedraogo é ainda “uma pessoa super agradável, com grandes capacidades.” Pelo menos indiretamente, isto também pode ser entendido como uma pequena crítica velada a El Mala.
Objetivamente, é totalmente compreensível outro argumento que Nagelsmann apresentou: justamente em comparação com El Mala, Ouedraogo está atualmente em uma condição física significativamente melhor. Isso se deveu ao fato de ele ter participado de uma viagem de marketing à África do Sul após o fim da temporada com o RB Leipzig — enquanto El Mala, do 1. FC Köln, partiu de férias há três semanas.
“Isso também foi um fator importante e não se pode ignorar: El Mala não treinou por duas semanas e meia, apenas fez algumas corridas. Acho que ele jogou sua última partida em 16 de maio”, explicou Nagelsmann. “Assan ainda jogou em 29 de maio na África do Sul com o Leipzig. Ele está em plena forma e no ritmo. Não adianta nada para nós um jogador que precisamos preparar por mais uma semana.”
A seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026
Posição Jogador Clube Número Goleiro Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Goleiro Manuel Neuer FC Bayern de Munique 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defesa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defesa Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defesa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defesa Joshua Kimmich FC Bayern de Munique 6 Defesa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defesa Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Munique 5 Defesa David Raum RB Leipzig 22 Defesa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defesa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defesa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defesa Jonathan Tah FC Bayern de Munique 4 Defesa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 20 Ataque Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Ataque Leon Goretzka FC Bayern de Munique 8 Ataque Kai Havertz Arsenal 7 Ataque Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Ataque Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Ataque Jamal Musiala FC Bayern de Munique 10 Ataque Leroy Sané Galatasaray Istambul 19 Ataque Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Ataque Florian Wirtz FC Liverpool 17 Ataque Nick Woltemade Newcastle United 11