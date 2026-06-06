"Não se pode ignorar esse importante fator": o que, segundo Julian Nagelsmann, pesou a favor de Assan Ouedraogo - e contra Said El Mala

A lesão não ocorreu, como noticiado pelo jornal *Bild*, no último chute de uma sessão extra após o treino regular, mas "no meio de uma partida de finalização", relatou Nagelsmann. E isso aconteceu "em uma finalização relativamente simples". O ala-direito de 18 anos do FC Bayern “percebeu imediatamente que era algo mais grave. Ele demorou um pouco, mas depois, infelizmente, as lágrimas começaram a cair.”

Segundo Nagelsmann, Karl ficará “fora por quatro a seis semanas, talvez um pouco mais”. Assim, ele provavelmente também perderá o início dos treinos do FC Bayern em 20 de julho, um dia após a final da Copa do Mundo.

No lugar de Karl, Nagelsmann convocou Assan Ouedraogo — e não um ala que ocupasse a mesma posição, como, por exemplo, Said El Mala, Kevin Schade, Karim Adeyemi ou Chris Führich. Essa decisão causou incompreensão entre muitos torcedores e especialistas. Segundo Nagelsmann, o que pesou a favor do meio-campista central de 20 anos do RB Leipzig não foi tanto seu perfil de posição exato. O que pesou a favor dele foram as impressões deixadas em seu único curso da DFB até o momento, em novembro, seu caráter e sua condição física atual.