Não se metam nisso! O PSG lança uma ambiciosa investida pela joia da defesa do Real Madrid, com uma cláusula de rescisão astronômica de € 150 milhões

Apesar do forte interesse da capital francesa, o Real Madrid continua em posição de força. O clube garantiu recentemente o futuro de Martínez com um contrato válido até 2029, reforçado por uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros. Isso efetivamente impede qualquer saída fácil, garantindo que os Blancos ditem os termos de qualquer negociação. Caso o PSG formalize seu interesse, enfrentaria uma batalha difícil. Ao contrário de muitas das saídas de jovens jogadores do Real Madrid, esta provavelmente seria uma transferência definitiva, sem opções de recompra — um cenário que o Real Madrid historicamente reluta em aceitar quando se trata de seus principais talentos.