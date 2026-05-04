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Não se metam nisso! O PSG lança uma ambiciosa investida pela joia da defesa do Real Madrid, com uma cláusula de rescisão astronômica de € 150 milhões
Campos lidera a disputa pela conquista do título de Martinez
De acordo com o jornal Marca, o time francês está demonstrando grande interesse em um dos talentos mais promissores da base do Real Madrid, Joan Martínez, apesar de o clube espanhol manter firme o controle sobre o futuro do jogador.
O PSG, atual campeão da Ligue 1, está decidido a levá-lo, com o diretor esportivo Luis Campos liderando as negociações. Conhecido por seu talento para identificar jogadores de elite antes que eles ganhem destaque no cenário mundial, Campos estaria acompanhando Martínez há meses, analisando minuciosamente a situação contratual do jogador antes de uma possível oferta.
- AFP
Protegido por uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros
Apesar do forte interesse da capital francesa, o Real Madrid continua em posição de força. O clube garantiu recentemente o futuro de Martínez com um contrato válido até 2029, reforçado por uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros. Isso efetivamente impede qualquer saída fácil, garantindo que os Blancos ditem os termos de qualquer negociação. Caso o PSG formalize seu interesse, enfrentaria uma batalha difícil. Ao contrário de muitas das saídas de jovens jogadores do Real Madrid, esta provavelmente seria uma transferência definitiva, sem opções de recompra — um cenário que o Real Madrid historicamente reluta em aceitar quando se trata de seus principais talentos.
A crise defensiva complica a saída
O momento em que o PSG demonstrou interesse coincide com um período difícil para o gigante espanhol. A longa ausência de Éder Militão forçou o clube a repensar a profundidade do elenco. Com negociações de renovação de contrato pendentes e a defesa sob pressão, a integração de jovens talentos como Martínez tornou-se uma prioridade, e não mais uma opção, e relatos indicam que o clube do Bernabéu não tem interesse em discutir uma negociação.
- Getty Images Sport
Confronto decisivo entre gigantes europeus
Perder um jogador com o potencial de Martínez para um rival europeu direto seria um duro golpe para a visão de longo prazo do Real Madrid. A cláusula de rescisão astronômica foi criada especificamente para afastar clubes apoiados pelo Estado, como o PSG. À medida que a janela de transferências de verão se aproxima, a tensão tende a aumentar, mas, por enquanto, o preço de € 150 milhões permanece como uma barreira formidável entre Paris e sua “joia da defesa”.