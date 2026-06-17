Após um início espetacular na Copa do Mundo, a Argentina mostrou que continua sendo uma força formidável. De Paul não hesitou em elogiar Messi depois que o astro do Inter Miami marcou três gols na vitória de 3 a 0 sobre a Argélia, na terça-feira.

Ao balançar as redes três vezes, o jogador de 38 anos igualou a marca lendária de Miroslav Klose, com 16 gols em torneios. O experiente atacante deu uma aula de futebol durante os 80 minutos em que esteve em campo, acumulando 57 toques na bola e registrando quatro chutes a gol.

Além disso, ele registrou 81% de precisão nos passes e deu dois passes decisivos. No entanto, seu companheiro de equipe enfatizou que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro continua com os pés no chão, apesar dessas impressionantes estatísticas individuais.