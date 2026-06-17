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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

“Não se importa com recordes” - a abnegação de Lionel Messi é elogiada por Rodrigo De Paul após o hat-trick heroico do capitão da Argentina na Copa do Mundo

L. Messi
R. De Paul
A. Mac Allister
Argentina x Argélia
Argentina
Argélia
Copa do Mundo

Rodrigo De Paul elogiou a incrível mentalidade coletiva do capitão da Argentina, Lionel Messi, após o hat-trick que igualou o recorde na Copa do Mundo. Apesar de ter igualado o recorde histórico de gols de Miroslav Klose no torneio, o experiente atacante continua totalmente focado no sucesso coletivo, em vez da glória individual, comprovando seu valor insubstituível para os campeões sul-americanos.

  • Feito heróico da Argentina, que igualou o recorde

    Após um início espetacular na Copa do Mundo, a Argentina mostrou que continua sendo uma força formidável. De Paul não hesitou em elogiar Messi depois que o astro do Inter Miami marcou três gols na vitória de 3 a 0 sobre a Argélia, na terça-feira.

    Ao balançar as redes três vezes, o jogador de 38 anos igualou a marca lendária de Miroslav Klose, com 16 gols em torneios. O experiente atacante deu uma aula de futebol durante os 80 minutos em que esteve em campo, acumulando 57 toques na bola e registrando quatro chutes a gol.

    Além disso, ele registrou 81% de precisão nos passes e deu dois passes decisivos. No entanto, seu companheiro de equipe enfatizou que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro continua com os pés no chão, apesar dessas impressionantes estatísticas individuais.

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    Priorizando o grupo como um todo

    Em entrevista aos repórteres, o dinâmico meio-campista explicou detalhadamente por que o atacante é tão essencial para o time, que sonha em conquistar dois títulos mundiais consecutivos. Depois de levantar o prestigioso troféu no Catar há quatro anos, o gigante sul-americano depende fortemente de seu craque para repetir aquele triunfo histórico.

    De Paul destacou a atitude altruísta do capitão, explicando que as conquistas coletivas sempre terão prioridade sobre os marcos pessoais para o icônico atacante. “É uma vantagem ter o Leo, pela maneira como ele conduz o grupo e o leva adiante, pela pessoa que ele é”, explicou De Paul. “Ele não se importa com recordes individuais, prioriza o grupo e, para nós, isso é incrível.”

  • Líder indispensável do time

    Essa influência inigualável também foi destacada pelo colega de meio-campo Alexis Mac Allister, que refutou categoricamente qualquer sugestão de que a seleção pudesse funcionar de forma eficaz sem seu famoso camisa 10.

    O astro do Liverpool deixou bem clara sua opinião sobre o imenso impacto do atacante no vestiário. Ele postou: “Não há palavras para descrever o Messi! Se alguém achava que essa equipe era melhor sem o Leo… ficou claro que ele é o mais importante”.

    Os atuais campeões estão atualmente na liderança do Grupo J pelo saldo de gols, após garantirem três pontos vitais na partida de estreia para definir o ritmo da campanha.

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    O que vem a seguir para Messi e a Argentina?

    Olhando para o futuro, os jogadores de Lionel Scaloni enfrentarão a Áustria no dia 22 de junho, em Dallas, em uma partida decisiva pela liderança do grupo, após a vitória da seleção europeia por 3 a 1 sobre a Jordânia. Em seguida, a Argentina encerrará sua participação na fase de grupos contra a Jordânia. Se seu craque conseguir manter essa forma sensacional, a defesa do título mundial continua sendo uma possibilidade concreta.

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