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Max EberlGetty Images
Daniel Buse

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"Não se ganha nenhum troféu por isso, mas também conta": Max Eberl explica o que torna a temporada do Bayern tão especial

Bundesliga
Bayern de Munique

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, mostrou-se extremamente satisfeito com a evolução do clube, recordista de títulos da Alemanha, nesta temporada.

"Até agora, na minha opinião, estamos fazendo uma temporada muito, muito boa", disse Eberl à Sky antes do jogo fora de casa contra o VfL Wolfsburg pela Bundesliga. "Nem preciso falar agora sobre todos esses recordes", acrescentou ele. O Bayern já estabeleceu, entre outros, um recorde de maior número de gols marcados na Bundesliga em uma temporada. Antes do confronto com o Wolfsburg, a equipe somava 116 gols. 

  • "A maneira como jogamos futebol: somos campeões alemães, chegamos às semifinais da Liga dos Campeões e jogamos de igual para igual contra o melhor time da Europa. E, pela primeira vez em muito tempo, estamos na final da Copa, que queremos vencer", enumerou Eberl. 

    Na semana passada, o FCB foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain: após o espetacular 4 a 5 na partida de ida, bastou aos franceses um gol de Ousmane Dembélé no início da partida de volta, que terminou em 1 a 1 na Allianz Arena, para avançarem à final, que será disputada em Budapeste. 

    Na final da Copa, o time de Munique enfrentará o VfB Stuttgart em duas semanas, no Estádio Olímpico de Berlim. Lá, o Bayern poderá comemorar a conquista da dobradinha com uma vitória. 

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  • Max EberlGetty Images

    Max Eberl: “As pessoas ficam encantadas com o quanto isso é divertido”

    Além dos sucessos esportivos que o Bayern vem conquistando nesta temporada, há outra coisa que deixa Eberl particularmente feliz: “Outro fator importante é o número de pessoas que se entusiasmam e dizem que é muito divertido assistir aos jogos do Bayern. Elas nunca foram torcedoras do Bayern, mas gostam de nos assistir porque é o futebol que se deseja ver”, disse ele no sábado.

    “Não ganhamos nenhum troféu por isso, mas também conta”, acrescenta ele. 

  • Os próximos jogos do Bayern:

    09/05, 18h30Wolfsburg x FC Bayern
    16/05, 15h30FC Bayern x Colônia
    23/05, 20hFC Bayern x Stuttgart
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