"Até agora, na minha opinião, estamos fazendo uma temporada muito, muito boa", disse Eberl à Sky antes do jogo fora de casa contra o VfL Wolfsburg pela Bundesliga. "Nem preciso falar agora sobre todos esses recordes", acrescentou ele. O Bayern já estabeleceu, entre outros, um recorde de maior número de gols marcados na Bundesliga em uma temporada. Antes do confronto com o Wolfsburg, a equipe somava 116 gols.
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"Não se ganha nenhum troféu por isso, mas também conta": Max Eberl explica o que torna a temporada do Bayern tão especial
"A maneira como jogamos futebol: somos campeões alemães, chegamos às semifinais da Liga dos Campeões e jogamos de igual para igual contra o melhor time da Europa. E, pela primeira vez em muito tempo, estamos na final da Copa, que queremos vencer", enumerou Eberl.
Na semana passada, o FCB foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain: após o espetacular 4 a 5 na partida de ida, bastou aos franceses um gol de Ousmane Dembélé no início da partida de volta, que terminou em 1 a 1 na Allianz Arena, para avançarem à final, que será disputada em Budapeste.
Na final da Copa, o time de Munique enfrentará o VfB Stuttgart em duas semanas, no Estádio Olímpico de Berlim. Lá, o Bayern poderá comemorar a conquista da dobradinha com uma vitória.
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Max Eberl: “As pessoas ficam encantadas com o quanto isso é divertido”
Além dos sucessos esportivos que o Bayern vem conquistando nesta temporada, há outra coisa que deixa Eberl particularmente feliz: “Outro fator importante é o número de pessoas que se entusiasmam e dizem que é muito divertido assistir aos jogos do Bayern. Elas nunca foram torcedoras do Bayern, mas gostam de nos assistir porque é o futebol que se deseja ver”, disse ele no sábado.
“Não ganhamos nenhum troféu por isso, mas também conta”, acrescenta ele.
Os próximos jogos do Bayern:
09/05, 18h30 Wolfsburg x FC Bayern 16/05, 15h30 FC Bayern x Colônia 23/05, 20h FC Bayern x Stuttgart