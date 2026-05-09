"Não se ganha nenhum troféu por isso, mas também conta": Max Eberl explica o que torna a temporada do Bayern tão especial

"A maneira como jogamos futebol: somos campeões alemães, chegamos às semifinais da Liga dos Campeões e jogamos de igual para igual contra o melhor time da Europa. E, pela primeira vez em muito tempo, estamos na final da Copa, que queremos vencer", enumerou Eberl.

Na semana passada, o FCB foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain: após o espetacular 4 a 5 na partida de ida, bastou aos franceses um gol de Ousmane Dembélé no início da partida de volta, que terminou em 1 a 1 na Allianz Arena, para avançarem à final, que será disputada em Budapeste.

Na final da Copa, o time de Munique enfrentará o VfB Stuttgart em duas semanas, no Estádio Olímpico de Berlim. Lá, o Bayern poderá comemorar a conquista da dobradinha com uma vitória.