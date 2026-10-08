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"Não se esqueçam de Didier Deschamps!" - Robert Pires rebate empolgação com Zinedine Zidane enquanto a França entra em uma nova era
Zidane desfruta de um começo promissor com a França
Zidane teve um ótimo início no comando da França, permanecendo invicto nos seus quatro primeiros jogos, com três vitórias e um empate. Os torcedores no Stade de France receberam o ídolo com carinho, cantando seu nome durante as atuações empolgantes em campo.
No entanto, o ex-companheiro de seleção Pires sente-se compelido a defender o ex-treinador Deschamps. Pires acredita que as críticas recentes direcionadas a Deschamps se tornaram injustas em meio aos elogios avassaladores à nova era de Zidane.
- Getty Images Sport
Pires esclarece a situação
Falando em seu recente jubileu em Metz, Pires insistiu que o público não deve ignorar o que Deschamps conquistou durante seu longo período no cargo. O ex-astro do Arsenal destacou que Deschamps teve um papel fundamental para estabelecer o atual status de elite da equipe.
"Estamos falando de Zidane, um dos maiores jogadores que o futebol já produziu", disse Pires, em declaração citada pelo Foot01. "Ele agora também já se provou como técnico, tendo conquistado vários títulos com o Real Madrid.
"Dito isso, não podemos esquecer o que Didier Deschamps alcançou ao longo de todos esses anos. Então, isso marca um novo capítulo. O futebol é bastante envolvente. Os jogadores são fantásticos, algo que acho que todo mundo viu e percebeu."
Um legado construído por lendas de 1998
Deschamps construiu anteriormente a reputação de vencedor comprovado, embora seu estilo pragmático às vezes atraísse críticas em comparação com o futebol fluido agora apresentado sob Zidane. Pires destacou como vencedores consecutivos da Copa do Mundo de 1998 ajudaram a reconstruir a seleção nacional a partir do fundo do poço após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2010.
"Temos um técnico realmente ótimo. Mas a questão é que, seja Zizou, Didier ou Lolo [Laurent Blanc], ver um ex-integrante de 1998 se tornar técnico da França nos deixa todos felizes", observou Pires.
- AFP
Seguindo em frente para uma nova era
Com a França agora ostentando uma profundidade de elenco incrível e talento de classe mundial, a transição sob o comando de Zidane marca um empolgante próximo capítulo para a seleção nacional. A equipe segue ganhando força enquanto busca manter sua posição no topo do futebol internacional.
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