Falando em seu recente jubileu em Metz, Pires insistiu que o público não deve ignorar o que Deschamps conquistou durante seu longo período no cargo. O ex-astro do Arsenal destacou que Deschamps teve um papel fundamental para estabelecer o atual status de elite da equipe.

"Estamos falando de Zidane, um dos maiores jogadores que o futebol já produziu", disse Pires, em declaração citada pelo Foot01. "Ele agora também já se provou como técnico, tendo conquistado vários títulos com o Real Madrid.

"Dito isso, não podemos esquecer o que Didier Deschamps alcançou ao longo de todos esses anos. Então, isso marca um novo capítulo. O futebol é bastante envolvente. Os jogadores são fantásticos, algo que acho que todo mundo viu e percebeu."