"Não se empolguem" – Virgil van Dijk faz um alerta ao elenco do Liverpool após a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões

Ele destacou que o principal desafio do Liverpool continua sendo manter esse nível de excelência semana após semana, especialmente porque a equipe tem enfrentado resultados irregulares recentemente, incluindo um empate em 1 a 1 contra o Tottenham e uma derrota por 2 a 1 para o Wolves. Apesar de ter revertido a desvantagem de 1 a 0 da primeira partida com uma goleada de 4 a 0 sobre o Galatasaray, garantindo assim uma vaga nas quartas de final contra o atual campeão Paris Saint-Germain, Van Dijk manteve-se cauteloso.

“Havia muito em jogo, isso era bastante óbvio, então tivemos que mostrar o quanto queríamos isso”, disse Van Dijk. “Acho que, ocasionalmente, temos feito bons jogos, mas não de forma consistente e regular, e isso tem sido frustrante para todos nós. É muito difícil, mas essa é a coisa mais difícil da vida: fazer isso a cada três ou quatro dias.”



