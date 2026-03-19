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"Não se empolguem" – Virgil van Dijk faz um alerta ao elenco do Liverpool após a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões
O apelo de Van Dijk por consistência
Ele destacou que o principal desafio do Liverpool continua sendo manter esse nível de excelência semana após semana, especialmente porque a equipe tem enfrentado resultados irregulares recentemente, incluindo um empate em 1 a 1 contra o Tottenham e uma derrota por 2 a 1 para o Wolves. Apesar de ter revertido a desvantagem de 1 a 0 da primeira partida com uma goleada de 4 a 0 sobre o Galatasaray, garantindo assim uma vaga nas quartas de final contra o atual campeão Paris Saint-Germain, Van Dijk manteve-se cauteloso.
“Havia muito em jogo, isso era bastante óbvio, então tivemos que mostrar o quanto queríamos isso”, disse Van Dijk. “Acho que, ocasionalmente, temos feito bons jogos, mas não de forma consistente e regular, e isso tem sido frustrante para todos nós. É muito difícil, mas essa é a coisa mais difícil da vida: fazer isso a cada três ou quatro dias.”
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Buscando repetir o sucesso das temporadas anteriores
A cautela do capitão decorre de uma temporada marcada por altos e baixos, com o Liverpool atualmente na quinta posição e lutando para garantir uma vaga entre os quatro primeiros e a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. O holandês insiste que o trabalho está longe de estar concluído. “É por isso que lutamos, foi o que tivemos no ano passado e é o que tentamos alcançar, mas é preciso que vários fatores corram a nosso favor e, neste momento, não podemos nos deixar levar pelo entusiasmo”, explicou ele. “Temos tido boas atuações nesta temporada, mas não conseguimos dar continuidade a isso na partida seguinte.”
Uma frente unida em Anfield
Van Dijk destacou a relação simbiótica entre os jogadores e a torcida, enfatizando uma “frente unida” que tem sido posta à prova recentemente. Os jogadores do Liverpool foram vaiados ao saírem de campo após sofrerem mais um gol decisivo no final da partida, no empate em 1 a 1 contra o Tottenham no domingo, uma tarde em que Dominik Szoboszlai admitiu que o desempenho da equipe estava sendo afetado pela saída antecipada dos torcedores do estádio.
Enquanto Arne Slot contesta que a frustração fosse direcionada diretamente a ele, Van Dijk permanece focado no esforço coletivo. “Os torcedores provavelmente podem dizer que, se trouxermos isso todas as semanas, não há problema, e nós podemos dizer que, se os torcedores trouxerem isso a cada três ou quatro dias, também não há problema. Trata-se de fazermos isso juntos”, acrescentou.
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Assumir a responsabilidade pelo crachá
O jogador de 34 anos foi sincero sobre as deficiências da equipe nas competições nacionais, numa temporada em que o Liverpool já foi eliminado da EFL Cup na quarta rodada. Enquanto o time luta para garantir uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada, aproxima-se uma difícil partida das quartas de final da FA Cup contra o Manchester City, o que aumenta o receio de uma campanha sem títulos apenas um ano após o triunfo na Premier League. “Como jogadores, assumimos total responsabilidade por muitas atuações em que não fomos bons o suficiente”, admitiu Van Dijk. “A única coisa que podemos fazer é seguir em frente, tentar melhorar e, sempre que estivermos em campo, representar o clube da melhor maneira possível.”
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