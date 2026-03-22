“Não são só vídeos do TikTok” – Alisha Lehmann rebate as críticas e explica a decisão de trocar Como por Leicester

Lehmann tem um grande número de seguidores online, com 16 milhões no Instagram e 11,8 milhões no TikTok. Sua presença na internet gerou críticas de alguns setores, e Lehmann decidiu agora se defender.

“Às vezes, é frustrante. As pessoas não veem o trabalho que eu dedico”, disse ela à BBC Sport. “Elas acham que eu só treino e depois vou para casa fazer vídeos no TikTok — isso não é verdade. Sou muito profissional. Sempre dou tudo de mim em campo e quero ser a melhor. Se não tiver dado o meu melhor quando verifico meus dados após o treino, faço séries extras para tentar melhorar. As pessoas podem pensar o que quiserem, mas tudo o que faço é focado em ser a melhor jogadora que posso ser.”