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Alisha Lehmann LeicesterGetty
Moataz Elgammal

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“Não são só vídeos do TikTok” – Alisha Lehmann rebate as críticas e explica a decisão de trocar Como por Leicester

A atacante da seleção suíça Alisha Lehmann rebateu seus críticos, negando veementemente as alegações de que prioriza as redes sociais em detrimento de sua carreira no futebol. Depois de interromper sua passagem pela Itália para se juntar ao Leicester City na luta contra o rebaixamento, a jogadora de 26 anos insiste que seu foco continua inteiramente voltado para o campo, contando com sua forte ética de trabalho para provar que os céticos estão errados.

  • Frustração com as suposições nas redes sociais

    Lehmann tem um grande número de seguidores online, com 16 milhões no Instagram e 11,8 milhões no TikTok. Sua presença na internet gerou críticas de alguns setores, e Lehmann decidiu agora se defender.

    “Às vezes, é frustrante. As pessoas não veem o trabalho que eu dedico”, disse ela à BBC Sport. “Elas acham que eu só treino e depois vou para casa fazer vídeos no TikTok — isso não é verdade. Sou muito profissional. Sempre dou tudo de mim em campo e quero ser a melhor. Se não tiver dado o meu melhor quando verifico meus dados após o treino, faço séries extras para tentar melhorar. As pessoas podem pensar o que quiserem, mas tudo o que faço é focado em ser a melhor jogadora que posso ser.”

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    Superando a vontade de desistir do futebol

    A estrela do Leicester admitiu que as críticas quase a afastaram completamente do futebol no início de sua carreira. “Quando eu era mais jovem, isso me afetava mais porque eu não sabia como lidar com a situação”, confessou ela. “Houve momentos em que fiquei muito triste e costumava perguntar à minha mãe se eu não poderia mais jogar futebol. O futebol é o que mais amo e é nisso que dediquei a maior parte do meu tempo. Eu descanso muito bem, durmo todas as tardes e nunca faria nada antes do treino ou de um jogo que pudesse afetar meu desempenho. Eu me importo muito com isso. As pessoas não sabem o quanto eu realmente me esforço quando dizem ‘Ah, ela não é uma jogadora de futebol’. Mas agora estou bem. Amo minha vida e as pessoas ao meu redor e não me deixo afetar por isso.”

  • Explicando seu rápido retorno à Inglaterra

    Sobre sua breve passagem pela Itália, a atacante foi sincera ao explicar por que trocou o Mediterrâneo pela região de East Midlands. “Assinei um contrato de longo prazo com o Como, mas, após um mês, percebi que não estava gostando e queria voltar para a Inglaterra”, explicou ela. Tendo jogado anteriormente por seis anos pelo West Ham, Everton e Aston Villa, a Superliga Feminina claramente exercia um encanto especial. “Adoro estar aqui, o futebol é melhor e a Inglaterra me faz sentir em casa”, observou ela, confirmando seu desejo de trazer sua experiência de mais de 100 partidas na primeira divisão de volta para a liga.

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    Lutando pela sobrevivência sob o comando do técnico Passmoor

    Enfrentando uma dura batalha contra o rebaixamento, faltando apenas cinco partidas, seu foco está totalmente em manter sua equipe na primeira divisão. “A situação em que nos encontramos agora não é das melhores”, reconheceu ela. “Estamos todas fazendo tudo o que podemos para dar o nosso melhor e permanecer na WSL.” Seu técnico, Rick Passmoor, concorda plenamente com sua autoavaliação, elogiando sua atitude incansável e o impacto positivo que ela causou desde que chegou, em janeiro. “Ela é incrível”, afirmou ele. “É exatamente o que se deseja: uma líder, uma profissional. Ela trabalha mais do que qualquer outra pessoa no clube. Ela quer que tenhamos sucesso e quer vencer as partidas de futebol.”

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