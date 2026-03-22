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“Não são só vídeos do TikTok” – Alisha Lehmann rebate as críticas e explica a decisão de trocar Como por Leicester
Frustração com as suposições nas redes sociais
Lehmann tem um grande número de seguidores online, com 16 milhões no Instagram e 11,8 milhões no TikTok. Sua presença na internet gerou críticas de alguns setores, e Lehmann decidiu agora se defender.
“Às vezes, é frustrante. As pessoas não veem o trabalho que eu dedico”, disse ela à BBC Sport. “Elas acham que eu só treino e depois vou para casa fazer vídeos no TikTok — isso não é verdade. Sou muito profissional. Sempre dou tudo de mim em campo e quero ser a melhor. Se não tiver dado o meu melhor quando verifico meus dados após o treino, faço séries extras para tentar melhorar. As pessoas podem pensar o que quiserem, mas tudo o que faço é focado em ser a melhor jogadora que posso ser.”
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Superando a vontade de desistir do futebol
A estrela do Leicester admitiu que as críticas quase a afastaram completamente do futebol no início de sua carreira. “Quando eu era mais jovem, isso me afetava mais porque eu não sabia como lidar com a situação”, confessou ela. “Houve momentos em que fiquei muito triste e costumava perguntar à minha mãe se eu não poderia mais jogar futebol. O futebol é o que mais amo e é nisso que dediquei a maior parte do meu tempo. Eu descanso muito bem, durmo todas as tardes e nunca faria nada antes do treino ou de um jogo que pudesse afetar meu desempenho. Eu me importo muito com isso. As pessoas não sabem o quanto eu realmente me esforço quando dizem ‘Ah, ela não é uma jogadora de futebol’. Mas agora estou bem. Amo minha vida e as pessoas ao meu redor e não me deixo afetar por isso.”
Explicando seu rápido retorno à Inglaterra
Sobre sua breve passagem pela Itália, a atacante foi sincera ao explicar por que trocou o Mediterrâneo pela região de East Midlands. “Assinei um contrato de longo prazo com o Como, mas, após um mês, percebi que não estava gostando e queria voltar para a Inglaterra”, explicou ela. Tendo jogado anteriormente por seis anos pelo West Ham, Everton e Aston Villa, a Superliga Feminina claramente exercia um encanto especial. “Adoro estar aqui, o futebol é melhor e a Inglaterra me faz sentir em casa”, observou ela, confirmando seu desejo de trazer sua experiência de mais de 100 partidas na primeira divisão de volta para a liga.
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Lutando pela sobrevivência sob o comando do técnico Passmoor
Enfrentando uma dura batalha contra o rebaixamento, faltando apenas cinco partidas, seu foco está totalmente em manter sua equipe na primeira divisão. “A situação em que nos encontramos agora não é das melhores”, reconheceu ela. “Estamos todas fazendo tudo o que podemos para dar o nosso melhor e permanecer na WSL.” Seu técnico, Rick Passmoor, concorda plenamente com sua autoavaliação, elogiando sua atitude incansável e o impacto positivo que ela causou desde que chegou, em janeiro. “Ela é incrível”, afirmou ele. “É exatamente o que se deseja: uma líder, uma profissional. Ela trabalha mais do que qualquer outra pessoa no clube. Ela quer que tenhamos sucesso e quer vencer as partidas de futebol.”
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