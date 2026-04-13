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“Não são só gols” – A qualidade fundamental que Chris Wood traz para a luta do Nottingham Forest pela permanência na Premier League, explicada pela lenda dos Reds, Stan Collymore
Wood é o maior artilheiro de todos os tempos do Forest na Premier League
Wood fez história na última temporada ao se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do Forest na Premier League. Ele marcou 20 gols — somando agora 37 no total — enquanto os Reds, sob o comando de Nuno Espírito Santo, garantiram a classificação para uma competição europeia após 30 anos de ausência dessa fase.
Ele começou a atual temporada de forma positiva — marcando dois gols na estreia —, mas sofreu uma contusão durante uma convocação para a seleção em outubro, o que o deixou fora dos gramados por quase seis meses.
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Quatro treinadores e falta de gols: o Forest tem enfrentado dificuldades na temporada 2025-26
O Forest tem enfrentado dificuldades para encontrar um impulso ofensivo sem seu experiente atacante — sendo que Wood continua sendo o último atacante dos Reds a marcar um gol na Premier League no City Ground nesta temporada —, mas pode encerrar a campanha em grande estilo enquanto luta pela permanência na primeira divisão e pela glória na Liga Europa.
Wood foi escalado como titular na partida de ida das quartas de final da competição continental contra o Porto, em 9 de abril, antes de sair do banco em um confronto nacional contra o Aston Villa. Há a promessa de mais por vir do experiente jogador de 34 anos, à medida que ele recupera a forma física e a precisão necessárias para disputar partidas completas.
Os torcedores do Forest estão compreensivelmente encantados com o retorno de Wood — já que o time está sob o comando de seu quarto técnico na temporada 2025-26 — e sabem que ele tem muito pelo que lutar, já que os compromissos nacionais são complementados pela ambição internacional.
Por que o zagueiro Wood é tão importante para o Nottingham Forest
Em entrevista exclusiva ao GOAL, em parceria com o Best Betting Bonuses, a lenda dos Reds, Collymore, disse, quando questionado sobre por que Wood é tão importante para o projeto de Vítor Pereira: “Acho que o mais importante é que, quando se trata de um centroavante, um centroavante à moda antiga, não se trata apenas dos gols que ele marca, mas do ponto de referência que ele oferece aos jogadores das pontas para que estes possam se posicionar para cruzar e colocar a bola na área.
“Se você é um jogador de ponta do Forest — gosto do Igor Jesus, na verdade não entendo por que ele não marcou mais gols, pois acho que ele é um atacante intuitivo, mas tem sido uma temporada difícil para ele, mesmo assim.
“Quando os jogadores de ponta chegam às posições, acho que ficam menos propensos a cruzar para a área se acharem que há alguém lá que não vai conseguir finalizar. Então, com o Woody, esse é um problema resolvido. Os jogadores de ponta vão avançar, se colocarmos a bola na área, temos alguém que já provou seu valor nessa posição.
“O outro é envolver outros jogadores na jogada, segurar a bola e passar para jogadores como [Morgan] Gibbs-White, que fazem boas investidas ofensivas. Portanto, ele é um canal para os alas, segurando a bola e, obviamente, marcando gols.”
Collymore acrescentou sobre as metas de Wood para o futuro imediato: “Ele vai querer marcar dois, três, quatro gols até o final da temporada por causa da Nova Zelândia. É uma boa oportunidade para ele entrar no ritmo antes da Copa do Mundo.
“Portanto, é o momento perfeito e ele vai disputar sua primeira partida completa, a primeira vez contra um dos clubes pelos quais já jogou, o Burnley, e ele vai estar ansioso para entrar em campo. Mas sim, é absolutamente crucial nesta fase da temporada. E o bônus extra é que a Copa do Mundo está no final. Então, ele está buscando aprimorar suas habilidades antes da Copa do Mundo.”
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Calendário do Nottingham Forest 2025-26: Grandes jogos da Europa e da Premier League
O Forest tem pela frente a segunda partida da eliminatória da Liga Europa contra o Porto na quinta-feira — com o confronto empatado em 1 a 1 antes de chegar às margens do rio Trent —, antes de receber o Burnley, também na zona de rebaixamento, no domingo.
Atualmente, o time está apenas duas posições e três pontos acima da zona de rebaixamento, com a esperança de que Wood — cujo contrato vai até o verão de 2027 — possa ser o homem capaz de, literalmente, impulsioná-los até a linha de chegada, tanto em casa quanto fora.