“Não são só gols” – A qualidade fundamental que Chris Wood traz para a luta do Nottingham Forest pela permanência na Premier League, explicada pela lenda dos Reds, Stan Collymore

Em entrevista exclusiva ao GOAL, em parceria com o Best Betting Bonuses, a lenda dos Reds, Collymore, disse, quando questionado sobre por que Wood é tão importante para o projeto de Vítor Pereira: “Acho que o mais importante é que, quando se trata de um centroavante, um centroavante à moda antiga, não se trata apenas dos gols que ele marca, mas do ponto de referência que ele oferece aos jogadores das pontas para que estes possam se posicionar para cruzar e colocar a bola na área.

“Se você é um jogador de ponta do Forest — gosto do Igor Jesus, na verdade não entendo por que ele não marcou mais gols, pois acho que ele é um atacante intuitivo, mas tem sido uma temporada difícil para ele, mesmo assim.

“Quando os jogadores de ponta chegam às posições, acho que ficam menos propensos a cruzar para a área se acharem que há alguém lá que não vai conseguir finalizar. Então, com o Woody, esse é um problema resolvido. Os jogadores de ponta vão avançar, se colocarmos a bola na área, temos alguém que já provou seu valor nessa posição.

“O outro é envolver outros jogadores na jogada, segurar a bola e passar para jogadores como [Morgan] Gibbs-White, que fazem boas investidas ofensivas. Portanto, ele é um canal para os alas, segurando a bola e, obviamente, marcando gols.”

Collymore acrescentou sobre as metas de Wood para o futuro imediato: “Ele vai querer marcar dois, três, quatro gols até o final da temporada por causa da Nova Zelândia. É uma boa oportunidade para ele entrar no ritmo antes da Copa do Mundo.

“Portanto, é o momento perfeito e ele vai disputar sua primeira partida completa, a primeira vez contra um dos clubes pelos quais já jogou, o Burnley, e ele vai estar ansioso para entrar em campo. Mas sim, é absolutamente crucial nesta fase da temporada. E o bônus extra é que a Copa do Mundo está no final. Então, ele está buscando aprimorar suas habilidades antes da Copa do Mundo.”