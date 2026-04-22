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"Não são boas notícias" – Lenda do Arsenal explica por que quer que o Tottenham evite um rebaixamento "chocante" da Premier League
A missão de sobrevivência de De Zerbi
A situação no Tottenham Hotspur Stadium está se tornando cada vez mais desesperadora, à medida que o clube continua a cair em direção à Championship. O novo técnico, Roberto De Zerbi, recebeu a missão de conduzir uma operação de resgate de emergência, mas os resultados ainda não deram uma reviravolta para o treinador italiano desde que ele substituiu Igor Tudor.
O Spurs está atualmente sem nenhuma vitória no campeonato no ano civil de 2026, uma estatística que ressalta a magnitude da tarefa que o ex-técnico do Brighton tem pela frente. A decepção mais recente veio no empate em 2 a 2 contra o Brighton, antigo clube de De Zerbi, onde um colapso no final da partida fez com que o time desperdiçasse dois pontos vitais na luta pela permanência.
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Dias de clássicos na zona de rebaixamento
Embora muitos torcedores do Arsenal estejam atualmente se deleitando com o fato de o Tottenham estar na zona de rebaixamento, Lauren assumiu uma postura diferente. A ex-zagueira de Camarões acredita que o desaparecimento do clássico do norte de Londres do calendário seria algo negativo para os Gunners e para a liga como um todo.
“Como torcedor do Arsenal, há um jogo que queremos ver todas as temporadas, e esse é o clássico do norte de Londres contra o Tottenham”, disse Lauren aoCasinoWizard. “É bom enfrentar seus maiores rivais a cada temporada. Não acho que o rebaixamento do Tottenham seria uma boa notícia para os torcedores do Arsenal ou para a Premier League em geral. É bom jogar contra eles e vencê-los, e quero que isso continue. O rebaixamento do Tottenham seria um grande choque para a Premier League, mas, de preferência, eu gostaria de vê-los se manterem na primeira divisão e de tirarmos alguns pontos deles novamente na próxima temporada.”
Disputa pelo título x luta contra o rebaixamento
Enquanto o Tottenham se preocupa com a zona de rebaixamento, o Arsenal está envolvido em uma acirrada disputa pelo título no topo da tabela. A equipe de Mikel Arteta detém atualmente uma vantagem de três pontos sobre o Manchester City, embora os jogadores de Pep Guardiola tenham um jogo a menos a disputar, após a recente vitória por 2 a 1 sobre os Gunners no Etihad Stadium.
Apesar da pressão crescente sobre Mikel Arteta para conquistar o primeiro título do clube em mais de duas décadas, Lauren continua firme em sua opinião de que o espanhol é o homem certo para o cargo, independentemente do resultado. “Toda essa conversa de que Arteta está em risco e de que o Arsenal não vai ganhar nenhum troféu precisa parar”, acrescentou ele. “Não penso assim, porque acredito que o Arsenal vai ganhar a Premier League. Estou otimista, estou confiante. A derrota para o Manchester City não acabou com a disputa pelo título. O City não foi melhor, eles não são melhores, apenas aproveitaram as oportunidades.”
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Cinco jogos para salvar o Spurs
Com apenas cinco partidas restantes na temporada da Premier League, a margem para erros se esgotou para De Zerbi e o Tottenham. O italiano desafiou publicamente seu elenco a manter uma mentalidade positiva, alertando que não tem paciência para “pessoas negativas” enquanto se preparam para uma viagem decisiva contra o Wolves.
Apesar da realidade sombria da tabela, De Zerbi continua confiante na capacidade de sua equipe de escapar do rebaixamento. “Temos mais cinco jogos — é difícil, todos nós sabemos que é um momento difícil, é uma situação complicada — mas temos mais cinco jogos, 15 pontos, e esta equipe é capaz de vencer cinco jogos seguidos”, afirmou o técnico.