"Não são boas notícias" – Lenda do Arsenal explica por que quer que o Tottenham evite um rebaixamento "chocante" da Premier League

Embora muitos torcedores do Arsenal estejam atualmente se deleitando com o fato de o Tottenham estar na zona de rebaixamento, Lauren assumiu uma postura diferente. A ex-zagueira de Camarões acredita que o desaparecimento do clássico do norte de Londres do calendário seria algo negativo para os Gunners e para a liga como um todo.

“Como torcedor do Arsenal, há um jogo que queremos ver todas as temporadas, e esse é o clássico do norte de Londres contra o Tottenham”, disse Lauren aoCasinoWizard. “É bom enfrentar seus maiores rivais a cada temporada. Não acho que o rebaixamento do Tottenham seria uma boa notícia para os torcedores do Arsenal ou para a Premier League em geral. É bom jogar contra eles e vencê-los, e quero que isso continue. O rebaixamento do Tottenham seria um grande choque para a Premier League, mas, de preferência, eu gostaria de vê-los se manterem na primeira divisão e de tirarmos alguns pontos deles novamente na próxima temporada.”