Para o bem ou para o mal, sempre se fala de Zlatan Ibrahimovic. Atualmente nos Estados Unidos como comentarista da Fox Sports para a Copa do Mundo, ele também mantém contato constante com Gerry Cardinale e Massimo Calvelli para planejar os próximos passos do Milan, que já escolheu Ruben Amorim como novo técnico, mas ainda está com dificuldades na formação da comissão técnica.
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Não são apenas os torcedores do Milan: Ibrahimovic também está na mira como comentarista da Copa do Mundo: “Sem ele, o programa seria melhor; ele não conhece times nem jogadores”
NA TEMPESTADE
Nesse sentido, as críticas cada vez mais ferrenhas dos torcedores rossoneri em relação ao papel nunca totalmente esclarecido do ex-campeão sueco – conselheiro de confiança do proprietário da Red Bird, mas, na prática, alguém que exerce grande influência nas decisões finais – não dão sinais de que vão cessar. A isso se somam as críticas por sua presença nos Estados Unidos, em uma função completamente diferente e alheia às suas atribuições no Milan, em um período particularmente delicado. Tudo isso é amplificado pelos julgamentos injustos que o *Times* fez a Zlatan Ibrahimovic por sua maneira de desempenhar o papel de comentarista ao lado de Thierry Henry e do ex-jogador norte-americano Alexi Lalas, com quem houve frequentes provocações ao vivo.
DESPREPARADO
Sobre a atitude de Ibra, o Times não mede palavras: “Sem o Zlatan, o programa seria melhor. Até agora, o problema para Zlatan é que ele parece não saber nada específico sobre muitos dos times ou sobre seus jogadores. Quando a Fox destacou a história do americano que se tornou técnico do Canadá, Jesse Marsch, antes de sua primeira partida na semana passada, parecia que Zlatan nunca tinha ouvido falar dele”. Um tom totalmente diferente é usado para descrever o trabalho de Thierry Henry, repleto de elogios: “Análises sempre elegantes e esclarecedoras”.