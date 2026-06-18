Não são apenas os torcedores do Milan: Ibrahimovic também está na mira como comentarista da Copa do Mundo: “Sem ele, o programa seria melhor; ele não conhece times nem jogadores”

Nesse sentido, as críticas cada vez mais ferrenhas dos torcedores rossoneri em relação ao papel nunca totalmente esclarecido do ex-campeão sueco – conselheiro de confiança do proprietário da Red Bird, mas, na prática, alguém que exerce grande influência nas decisões finais – não dão sinais de que vão cessar. A isso se somam as críticas por sua presença nos Estados Unidos, em uma função completamente diferente e alheia às suas atribuições no Milan, em um período particularmente delicado. Tudo isso é amplificado pelos julgamentos injustos que o *Times* fez a Zlatan Ibrahimovic por sua maneira de desempenhar o papel de comentarista ao lado de Thierry Henry e do ex-jogador norte-americano Alexi Lalas, com quem houve frequentes provocações ao vivo.