AFP
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'Não saia, não vale a pena' - técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, revela como impediu Vinicius Junior de se transferir para o Arsenal
Mourinho detalha intervenção em contrato de Vinicius
Mourinho abriu o jogo sobre a conversa franca que teve com Vinicius e que convenceu o atacante brasileiro a prolongar sua permanência no Madrid neste verão. O ponta havia entrado nos 12 meses finais de seu contrato anterior com o Real Madrid, o que significava que poderia deixar o Santiago Bernabeu de graça no ano que vem.
O Arsenal foi alertado sobre a situação e fez contato com o estafe do jogador depois que as negociações contratuais travaram durante o inverno. O Arsenal seguia otimista quanto à possibilidade de fechar uma contratação sensacional, com Mikel Arteta disposto a adicionar o brasileiro ao seu ataque. No entanto, Vinicius optou por assinar um contrato de seis anos que o vincula ao gigante espanhol até 2032.
- Getty Images Sport
Conselho crucial do Special One para brasileiro
Em entrevista a El Chiringuito, com Josep Pedrerol, Mourinho falou sobre o papel que desempenhou para convencer Vinicius a escapar das garras do Arsenal. O Special One rejeitou as alegações de que a renovação contratual se deveu exclusivamente a ele, insistindo que o atacante se apaixonou pelo Madrid. No entanto, o treinador português admitiu que teve uma conversa direta e sincera com a estrela para ajudar a persuadi-lo a permanecer na Espanha.
"Obviamente, eu falei com ele, mas Vinicius se apaixonou pelo Real Madrid", revelou Mourinho. "A única coisa que eu disse a ele foi: 'Vini, para onde você quer ir? Você só esteve no Brasil e só conhece o Real Madrid... Você só entende o Real Madrid quando sai. Quando sai, é aí que percebe o que é o Real Madrid. Não saia. Não vale a pena'."
Crescimento do grupo convenceu ponta a ficar
O Arsenal estava cada vez mais confiante em fechar um acordo, à medida que as negociações entre o Madrid e Vinicius emperravam, mas o jogador acabou se sentindo positivo em relação à trajetória sob o comando de Mourinho. O técnico do Real Madrid explicou que o ambiente progressivo e a forte ética de trabalho dentro do elenco desempenharam um papel crucial para garantir o futuro do atacante.
"Acho que o que ele sentiu em termos do crescimento do grupo, da forma como temos trabalhado e evoluído, deu a ele uma sensação muito importante", acrescentou Mourinho. "Vinicius é outra máquina, é um prazer vê-lo trabalhar. Temos muita qualidade."
- Getty Images Sport
A estreia de LaLiga espera o Real Madrid
Com seu futuro a longo prazo totalmente assegurado, Vinicius voltou a atuar pelo Madrid em amistosos de pré-temporada contra Deportivo La Coruna e Schalke na semana passada. Agora, a expectativa é que ele tenha papel de destaque no sábado, quando a equipe de Mourinho abrirá sua campanha na Liga fora de casa contra o Espanyol.
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