"Não sabia que isso existia"

Bellingham marcou sete gols em oito partidas durante o torneio de verão, estabelecendo um novo recorde de gols de um jogador da Inglaterra em uma única Copa do Mundo. O meio-campista marcou dois gols contra México e Noruega, antes de balançar as redes novamente na vitória sobre a França na disputa pelo terceiro lugar.

Sua contagem final o colocou em terceiro lugar, empatado, na artilharia da competição, atrás apenas de Kylian Mbappe e Lionel Messi. No entanto, o jogador do Real Madrid superou Erling Haaland e ficou com a Chuteira de Bronze de forma isolada, graças a ter registrado uma assistência durante a campanha, contra nenhuma do atacante norueguês.



