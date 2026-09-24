ZUMA Press Wire
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“Não sabia que isso existia!”: Jude Bellingham fica atônito após receber prêmio surpresa da Copa do Mundo dois meses depois de o torneio terminar
Reconhecimento tardio pelo heroísmo no torneio
Bellingham marcou sete gols em oito partidas durante o torneio de verão, estabelecendo um novo recorde de gols de um jogador da Inglaterra em uma única Copa do Mundo. O meio-campista marcou dois gols contra México e Noruega, antes de balançar as redes novamente na vitória sobre a França na disputa pelo terceiro lugar.
Sua contagem final o colocou em terceiro lugar, empatado, na artilharia da competição, atrás apenas de Kylian Mbappe e Lionel Messi. No entanto, o jogador do Real Madrid superou Erling Haaland e ficou com a Chuteira de Bronze de forma isolada, graças a ter registrado uma assistência durante a campanha, contra nenhuma do atacante norueguês.
- AFP
"Não sabia que isso existia"
Em seu aplicativo pessoal JB5 app, Bellingham compartilhou uma foto de seu prêmio recém-entregue dentro da caixa de apresentação. O jogador de 23 anos expressou sua surpresa com a honraria, admitindo abertamente que desconhecia completamente a existência do prêmio.
"Chuteira de Bronze da Copa do Mundo... Não sabia que isso existia, mas obrigado mesmo assim", escreveu Bellingham ao lado da imagem.
A Chuteira de Bronze da Fifa é concedida desde o torneio de 1982, na Espanha, e entre os vencedores anteriores estão ícones do futebol como Zico, Gary Lineker, Ronaldo e Neymar. O total de sete gols de Bellingham é, de forma notável, o maior já registrado por um vencedor do prêmio de terceiro lugar.JB5 App
Um verão inesquecível com a Inglaterra
O torneio de verão marcou a quarta grande competição internacional de Bellingham, e suas atuações brilhantes lhe renderam posteriormente uma vaga na Seleção do Torneio. Sua forma prolífica na América do Norte mais do que dobrou seu total de gols pela seleção, que agora está em 13 gols em 56 partidas.
Suas contribuições foram vitais para ajudar a equipe de Thomas Tuchel a chegar às semifinais, onde acabou derrotada pela Argentina antes de garantir o terceiro lugar contra a França. O meio-campista do Real Madrid levou esse embalo sem dificuldades para a temporada doméstica, com três gols e três assistências em suas primeiras sete partidas de La Liga.
- AFP
Seleção reformulada por Tuchel volta à ação
Bellingham agora buscará aumentar sua marca pela seleção, já que a Inglaterra volta a atuar pela Liga das Nações durante a atual pausa. A Inglaterra receberá a campeã mundial Espanha no Estádio de Wembley no sábado, em seu primeiro compromisso desde o playoff da Copa do Mundo em meados de julho.
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