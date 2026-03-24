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Henry-Pochettino-MessiGetty/GOAL
Yosua Arya

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"Não sabe jogar como Lionel Messi!" – O técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, critica Thierry Henry por comentários "desrespeitosos" sobre sua passagem pelo PSG

L. Messi
M. Pochettino
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T. Henry
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Mauricio Pochettino rebateu Thierry Henry, classificando as críticas da lenda do Arsenal à sua passagem pelo Paris Saint-Germain como “desrespeitosas”. O atual técnico da seleção americana abordou especificamente as alegações de que ele não teria utilizado Lionel Messi da maneira correta durante sua passagem pelo Parc des Princes.

  • Pochettino rebate Henry

    O ex-técnico do PSG quebrou o silêncio sobre o escrutínio a que foi submetido enquanto comandava o trio de estrelas “MNM”, formado por Messi, Neymar e Kylian Mbappé. Em entrevista ao L'Equipe, Pochettino expressou profunda frustração com a forma como suas decisões táticas foram retratadas por comentaristas de renome.

    No centro de sua reclamação está o ícone do Arsenal, Henry, que frequentemente questionava a formação de Pochettino durante seu período como analista da Ligue 1. O técnico argentino sugeriu que a narrativa em torno de sua gestão era muitas vezes alimentada por desinformação, em vez das realidades operacionais de comandar talentos de nível mundial na capital francesa.

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    A verdade por trás do papel de Messi

    Pochettino respondeu às críticas específicas de que teria forçado Messi a jogar numa posição rígida na ala direita, explicando que a movimentação dos jogadores costumava ser resultado de um fluxo natural e da recuperação, e não de uma instrução técnica rígida.

    “Thierry Henry, que estava comentando para a Prime, disse que não entendia por que Pochettino colocou Messi na ala direita quando ele jogava melhor ao lado de Neymar”, explicou ele. “A isso, respondo: Pochettino e sua comissão técnica não moveram deliberadamente Messi para a ala direita no segundo tempo. Às vezes, os jogadores se encontram em uma posição defensiva para se recuperar, para recuperar suas energias, e esse foi o caso de Messi.”

    Ele criticou ainda o impacto que tais comentários têm sobre a reputação de um técnico: “Então, quando um ex-jogador como Henry critica essa situação e me responsabiliza, isso causa um alvoroço. Ouvimos coisas como: ‘Esse técnico não sabe como utilizar Messi. Ele não sabe como usar Mbappé’.”

  • Desafiando a narrativa dos comentaristas

    A tensão entre os dois teria levado a um desentendimento em particular. Pochettino revelou que, quando questionou Henry sobre seus comentários, a resposta do francês não demonstrou a responsabilidade que o técnico esperava de um colega do meio.

    “Lembro-me de ter dito isso a ele. Na verdade, ele concordou comigo e respondeu: ‘Bem, o que você quer que eu faça?’ Não! Não é ‘O que você quer que eu faça?’ Não minta, só isso. Às vezes, são coisas assim que mais me magoam”, acrescentou. “Quando você assina com o PSG, é porque tem um histórico. Não é para me fazer um favor. Ninguém faz favor a ninguém no futebol. Não me importo se as pessoas me dizem que sou feio, gordo ou o que for. Mas mentir... Naquela época, houve muito desrespeito demonstrado contra nós. Repito: tínhamos a expertise necessária para criar uma estrutura sólida que desse a Messi, Neymar e Mbappé a oportunidade de atuarem no seu melhor. Mas, bem, a decisão foi tomada de nos retirarmos.”

  • United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport

    E agora?

    Pochettino deixou o Paris no verão de 2022, após conquistar o título da Ligue 1, mas seu legado continua sendo objeto de intenso debate. Após uma passagem pelo Chelsea, ele foi nomeado técnico da seleção dos Estados Unidos em 2024. Atualmente, a equipe se prepara para a Copa do Mundo de 2026, tendo sido sorteada no Grupo D ao lado do Paraguai, da Austrália e do vencedor da repescagem.

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