"Não sabe jogar como Lionel Messi!" – O técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, critica Thierry Henry por comentários "desrespeitosos" sobre sua passagem pelo PSG

Pochettino respondeu às críticas específicas de que teria forçado Messi a jogar numa posição rígida na ala direita, explicando que a movimentação dos jogadores costumava ser resultado de um fluxo natural e da recuperação, e não de uma instrução técnica rígida.

“Thierry Henry, que estava comentando para a Prime, disse que não entendia por que Pochettino colocou Messi na ala direita quando ele jogava melhor ao lado de Neymar”, explicou ele. “A isso, respondo: Pochettino e sua comissão técnica não moveram deliberadamente Messi para a ala direita no segundo tempo. Às vezes, os jogadores se encontram em uma posição defensiva para se recuperar, para recuperar suas energias, e esse foi o caso de Messi.”

Ele criticou ainda o impacto que tais comentários têm sobre a reputação de um técnico: “Então, quando um ex-jogador como Henry critica essa situação e me responsabiliza, isso causa um alvoroço. Ouvimos coisas como: ‘Esse técnico não sabe como utilizar Messi. Ele não sabe como usar Mbappé’.”