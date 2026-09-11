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'Não quisemos arriscar!' - Michael Carrick atualiza situação física de Luke Shaw antes do clássico de Manchester
Shaw corre contra o tempo
Carrick revelou que Shaw passará por uma avaliação de última hora para determinar sua disponibilidade para o próximo confronto contra o Manchester City. O lateral-esquerdo de 31 anos foi deixado fora da lista para a dominante vitória por 4 a 0 sobre o Sabah FK na Liga dos Campeões, na quinta-feira, depois de já ter sido substituído durante o empate por 2 a 2 com o Everton.
Ao explicar a decisão de deixar Shaw fora da ação continental no meio da semana, Carrick enfatizou uma abordagem cautelosa no processo de recuperação do defensor. "Vamos ter que ver", disse Carrick aos repórteres ao ser questionado sobre a situação do jogador para domingo. "Nós apenas cuidamos um pouco dele. Ele não estava 100% pronto para [Sabah], então não corremos esse risco. Vamos ver como ele estará nos próximos dias."
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Com base no sucesso anterior em clássicos
O próximo confronto tem um peso pessoal significativo para Carrick, por se tratar de uma repetição de sua primeira partida no comando após substituir Ruben Amorim de forma interina, em janeiro. Naquela ocasião, o United encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer com uma atuação clínica para derrotar o time de Pep Guardiola, graças aos gols de Bryan Mbeumo e Patrick Dorgu.
Carrick tratou de descartar rapidamente qualquer sugestão de que o resultado anterior ditaria o rumo do encontro de domingo. "Com certeza será diferente, simplesmente porque nenhum jogo é igual", explicou. "Acho que não tem como presumirmos que, porque vencemos no ano passado, faremos as mesmas coisas e tudo será igual. Acho que a confiança que construímos ao longo de um período e a sensação de que estamos melhorando o tempo todo nos ajuda. Sabemos que é um grande jogo, sabemos que é um jogo importante. Há muita coisa em jogo, isso é bastante óbvio de dizer, mas estamos ansiosos por isso. Temos um curto espaço de tempo para nos recuperar e nos preparar, mas vamos aproveitá-lo ao máximo."
A visão de longo prazo de Carrick
Depois de inicialmente assumir o comando de forma interina, o impressionante retrospecto de 12 vitórias nos seus primeiros 17 jogos garantiu a Carrick o cargo em definitivo no Old Trafford. Embora especulações externas inicialmente sugerissem que a hierarquia liderada pela INEOS poderia buscar um nome de peso de fora na janela de verão, Carrick sustenta que seu foco sempre esteve voltado para a trajetória de longo prazo do clube.
O ex-meio-campista do United segue firme em seu compromisso com o projeto que começou em janeiro. "Acho que disse isso bem no começo, eu sempre planejei ser [técnico além do verão]", admitiu. "Todas as decisões que estávamos tomando eram como se fôssemos ficar aqui por um período de tempo. Eu nunca soube quanto tempo isso seria, ainda não sei! Mas você está sempre planejando para o futuro, como queremos que isso seja e a direção que queremos seguir, e isso foi desde o primeiro dia. O desempenho que os rapazes tiveram foi incrível com tudo isso, mas definitivamente sempre houve, sempre houve e sempre haverá para mim, desde o começo, o planejamento para tentar levar este clube aonde queremos levá-lo no longo prazo."
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Contraste de fortunas no dérbi
O Manchester United teve um início irregular na nova campanha da Premier League, ocupando atualmente a 11ª colocação na tabela com apenas quatro pontos, após uma derrota para o Hull City, uma vitória sobre o Ipswich Town e um empate com o Everton. Em nítido contraste, o rival local Manchester City desfrutou de um início de temporada impecável, mantendo uma campanha perfeita para dividir a liderança com o atual campeão Arsenal.
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