Depois de inicialmente assumir o comando de forma interina, o impressionante retrospecto de 12 vitórias nos seus primeiros 17 jogos garantiu a Carrick o cargo em definitivo no Old Trafford. Embora especulações externas inicialmente sugerissem que a hierarquia liderada pela INEOS poderia buscar um nome de peso de fora na janela de verão, Carrick sustenta que seu foco sempre esteve voltado para a trajetória de longo prazo do clube.

O ex-meio-campista do United segue firme em seu compromisso com o projeto que começou em janeiro. "Acho que disse isso bem no começo, eu sempre planejei ser [técnico além do verão]", admitiu. "Todas as decisões que estávamos tomando eram como se fôssemos ficar aqui por um período de tempo. Eu nunca soube quanto tempo isso seria, ainda não sei! Mas você está sempre planejando para o futuro, como queremos que isso seja e a direção que queremos seguir, e isso foi desde o primeiro dia. O desempenho que os rapazes tiveram foi incrível com tudo isso, mas definitivamente sempre houve, sempre houve e sempre haverá para mim, desde o começo, o planejamento para tentar levar este clube aonde queremos levá-lo no longo prazo."