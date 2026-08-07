'Não quero sair' - Nico Gonzalez encerra rumores de saída do Manchester City

As especulações em torno de uma reformulação no meio-campo do City se intensificaram em meio ao suposto interesse do Barcelona em Rodri, além de possíveis investidas por Mateo Kovacic e Tijjani Reijnders.

Apesar de ter ido regularmente para o banco após janeiro e de ter ficado fora da lista para a final da Copa da Inglaterra, Nico se recusou a dar importância à rotação do elenco, preferindo focar em suas contribuições, incluindo seu gol decisivo da vitória na semifinal contra o Bournemouth.

Nico acrescentou: "Não acho que tenha sido difícil para mim. Quando eu jogo, acho que faço um trabalho realmente muito bom. Um bom exemplo foi a semifinal da Copa da Inglaterra, quando fiz uma boa partida. Em cada chance que recebi, tentei dar o meu melhor.

"Na final da Copa da Inglaterra, fiquei fora, mas vencemos, então foi um dia incrível para mim. Se vencemos, fico feliz. Meu sonho é ganhar títulos. Se eu não jogar nenhuma partida e nós vencermos a Champions League no ano que vem, ficarei muito feliz", afirmou.