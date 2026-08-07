Penta Press
Traduzido por
'Não quero sair' - Nico Gonzalez encerra rumores de saída do Manchester City
Espanhol descarta rumores de saída
Gonzalez reafirmou seu compromisso de permanecer no City neste verão em meio ao aumento das especulações que o ligam a uma saída. O espanhol de 24 anos chegou do Porto em fevereiro de 2025 em um contrato de quatro anos e meio e já fez 58 partidas pelo Manchester City. Embora tenha entrado em campo 41 vezes na última temporada, com 28 dessas aparições como titular, seu tempo de jogo diminuiu depois que aparentemente perdeu espaço com Pep Guardiola durante a segunda metade da campanha 2025-26.
- Penta Press
"Estou feliz aqui"
Ao abordar os rumores sobre uma saída do Etihad Stadium, Nico deixou claro que está adaptado ao City e confiante de que a diretoria não tem intenção de vendê-lo. Falando aos repórteres, afirmou: "Estou feliz aqui. Não quero sair, e acho que o clube quer que eu fique. Não vi nada, mas estou feliz aqui.
"Não acho que nenhum jogador tenha posição garantida em todos os jogos. Todos têm de trabalhar duro. Somos um dos melhores times do mundo e, obviamente, há concorrência em todas as posições. É isso que nos faz estar na posição em que estamos, conquistando tantas Premier Leagues e competindo por tudo."
A competição alimenta a harmonia do elenco
As especulações em torno de uma reformulação no meio-campo do City se intensificaram em meio ao suposto interesse do Barcelona em Rodri, além de possíveis investidas por Mateo Kovacic e Tijjani Reijnders.
Apesar de ter ido regularmente para o banco após janeiro e de ter ficado fora da lista para a final da Copa da Inglaterra, Nico se recusou a dar importância à rotação do elenco, preferindo focar em suas contribuições, incluindo seu gol decisivo da vitória na semifinal contra o Bournemouth.
Nico acrescentou: "Não acho que tenha sido difícil para mim. Quando eu jogo, acho que faço um trabalho realmente muito bom. Um bom exemplo foi a semifinal da Copa da Inglaterra, quando fiz uma boa partida. Em cada chance que recebi, tentei dar o meu melhor.
"Na final da Copa da Inglaterra, fiquei fora, mas vencemos, então foi um dia incrível para mim. Se vencemos, fico feliz. Meu sonho é ganhar títulos. Se eu não jogar nenhuma partida e nós vencermos a Champions League no ano que vem, ficarei muito feliz", afirmou.
- Nexpher Images
A batalha no meio-campo exige foco
Nico agora enfrenta forte concorrência para garantir uma vaga entre os titulares no meio-campo do Manchester City durante toda a pré-temporada e nas primeiras semanas da próxima campanha. A diretoria do clube estará disposta a mantê-lo como uma valiosa opção de rotação em meio à incerteza contínua sobre os futuros de longo prazo de várias figuras experientes. Seu desafio imediato será provar seu valor antes da estreia do Manchester City na Premier League contra o Bournemouth, em 23 de agosto.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.