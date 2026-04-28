"Espero que Flo Wirtz faça uma Copa do Mundo fantástica. Acho que ele tem tudo o que é preciso para ser um jogador excepcional”, disse Klopp à BBC. Klopp havia deixado o cargo de técnico do Liverpool FC no verão de 2024; um ano depois, os Reds contrataram Wirtz por 125 milhões de euros do Leverkusen. Em sua primeira temporada em Anfield Road, Wirtz ainda não atendeu às expectativas associadas ao alto valor da transferência.
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"Não quero pressionar o rapaz": Jürgen Klopp espera um "Mundial fantástico" de um jogador da seleção alemã
"Não quero pressionar o rapaz. Acredito sinceramente que ele já demonstrou o quanto pode ser bom numa temporada difícil", afirmou Klopp. O atual campeão inglês, o Liverpool, ocupa atualmente apenas a quarta posição na Premier League, sob o comando do técnico Arne Slot. A diferença para o líder da tabela, o Arsenal, já chega a 15 pontos, de modo que, faltando quatro partidas para o fim, a defesa do título já não é mais possível.
Na Liga dos Campeões, os Reds foram eliminados nas quartas de final sem chances, após duas derrotas por 0 a 2 contra o atual campeão da competição, o Paris Saint-Germain.
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Florian Wirtz brilhou recentemente no teste na Suíça
"Espero que todos os meus ex-jogadores tenham uma ótima Copa do Mundo", disse Klopp de maneira geral, que acompanhará o torneio como comentarista.
Wirtz estreou-se pela seleção alemã em setembro de 2021 e disputou até agora 39 partidas internacionais (dez gols). Em março, ele brilhou na vitória da Alemanha por 4 a 3 em um amistoso na Suíça, com dois gols e duas assistências. O jogador de 22 anos já tem garantida sua vaga na seleção alemã de 26 jogadores para a Copa do Mundo, que será anunciada pelo técnico Julian Nagelsmann em maio.
Os jogos da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo:
14 de junho, 19h Alemanha - Curaçao 20/06, 22h Alemanha x Costa do Marfim 25/06, 22h Equador x Alemanha