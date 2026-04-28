"Não quero pressionar o rapaz": Jürgen Klopp espera um "Mundial fantástico" de um jogador da seleção alemã

"Não quero pressionar o rapaz. Acredito sinceramente que ele já demonstrou o quanto pode ser bom numa temporada difícil", afirmou Klopp. O atual campeão inglês, o Liverpool, ocupa atualmente apenas a quarta posição na Premier League, sob o comando do técnico Arne Slot. A diferença para o líder da tabela, o Arsenal, já chega a 15 pontos, de modo que, faltando quatro partidas para o fim, a defesa do título já não é mais possível.

Na Liga dos Campeões, os Reds foram eliminados nas quartas de final sem chances, após duas derrotas por 0 a 2 contra o atual campeão da competição, o Paris Saint-Germain.