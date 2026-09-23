Embora Reijnders tenha citado inicialmente a "ambição" do Al-Qadsiah de se tornar o "maior da Ásia" em agosto, agora ele ofereceu uma avaliação muito mais direta sobre suas motivações. Prestes a receber £ 86 milhões ao longo de seu contrato de vários anos, o meio-campista admitiu que a pura segurança financeira guiou sua decisão.

"Eu, um mercenário? Não posso negar isso", disse Reijnders à NOS. "Quando minha carreira como jogador acabar, não quero mais precisar trabalhar. Claro, provavelmente eu também não precisaria mais trabalhar depois do meu contrato com o Manchester City, mas essa mudança me permite garantir o futuro das próximas gerações da minha família."

Ele acrescentou: "Não vou mentir sobre isso. Ao assinar este contrato, posso garantir que até meus netos tenham segurança financeira, então por que eu não faria isso? Você sempre pode bancar o defensor da moral, mas acho que todo mundo diria sim a isso."



