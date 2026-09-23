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'Não quero mais ter que trabalhar!' - ex-flop do Manchester City Tijjani Reijnders faz surpreendente admissão de 'caçador de dinheiro' da Arábia Saudita após transferência de £ 52 milhões
Insatisfeito no Etihad
Reijnders deixou o Manchester City neste verão após uma única e frustrante temporada. Apesar de ter chegado do Milan por £46,5 milhões com grandes expectativas, o jogador de 28 anos teve dificuldades para se firmar como titular regular, fazendo 50 partidas sem impacto consistente. No fim, concluiu uma transferência de £52 milhões para o Al-Qadsiah, da Saudi Pro League.
O internacional holandês estava fundamentalmente insatisfeito com sua utilização tática no Etihad. Por preferir um papel dinâmico de área a área como camisa 8, ele se viu repetidamente deslocado para uma posição mais ofensiva, como camisa 10. Pretendentes europeus como Atlético de Madrid e Juventus demonstraram interesse, mas as exigências financeiras do City abriram caminho para uma saída para o Oriente Médio.
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'Eu, um mercenário? Não posso negar isso'
Embora Reijnders tenha citado inicialmente a "ambição" do Al-Qadsiah de se tornar o "maior da Ásia" em agosto, agora ele ofereceu uma avaliação muito mais direta sobre suas motivações. Prestes a receber £ 86 milhões ao longo de seu contrato de vários anos, o meio-campista admitiu que a pura segurança financeira guiou sua decisão.
"Eu, um mercenário? Não posso negar isso", disse Reijnders à NOS. "Quando minha carreira como jogador acabar, não quero mais precisar trabalhar. Claro, provavelmente eu também não precisaria mais trabalhar depois do meu contrato com o Manchester City, mas essa mudança me permite garantir o futuro das próximas gerações da minha família."
Ele acrescentou: "Não vou mentir sobre isso. Ao assinar este contrato, posso garantir que até meus netos tenham segurança financeira, então por que eu não faria isso? Você sempre pode bancar o defensor da moral, mas acho que todo mundo diria sim a isso."
Defendendo a Saudi Pro League
Apesar de reconhecer o enorme retorno financeiro, Reijnders insiste que sua carreira competitiva está longe de terminar. Ele afirma que a Saudi Pro League, na qual o Al-Qadsiah ocupa atualmente a quarta colocação, tem um nível mais alto do que a elite do futebol holandês.
"Não é como se eu pudesse jogar a 65 por cento em todos os jogos lá", explicou Reijnders. "Eu coloco a liga saudita, com todos esses grandes nomes, até acima da Eredivisie. Se as pessoas querem julgar o futebol de lá, primeiro têm que vê-lo."
Além disso, conversas com o técnico do Al-Qadsiah, Brendan Rodgers, o convenceram de que um retorno ao futebol europeu de elite segue sendo uma meta viável depois de três ou quatro anos no Médio Oriente. Ele acrescentou: "Acho que muitas pessoas têm a ideia de que sua carreira como jogador de topo acaba quando você decide dar um passo desses. Eu também tive essa sensação no início.
"Ele (Rodgers) disse que eu posso jogar aqui perfeitamente bem por três ou quatro anos, com muito prazer, e depois voltar para a Europa. Há muitos exemplos disso agora. Esse também é o meu objetivo."
- ANP
Compromissos internacionais aguardam
Reijnders manteve seu lugar na seleção da Holanda sob o comando do recém-nomeado técnico Xavi. O treinador defendeu publicamente a qualidade da Saudi Pro League durante uma entrevista coletiva recente, garantindo que as perspectivas do meio-campista na seleção sigam totalmente intactas. Depois de já ter marcado três gols em seus primeiros cinco jogos pelo Al-Qadsiah, Reijnders agora buscará levar sua forma no clube para o cenário internacional, à medida que a Holanda implementa novas ideias táticas.
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