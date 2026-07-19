“Não quero ir para a prisão!” - O atacante da Espanha apertará a mão do presidente dos EUA, Donald Trump, com relutância, após a final da Copa do Mundo

Em entrevista à Panenka, o atacante foi questionado sobre como se sentia diante da possibilidade de encontrar o presidente dos EUA durante a cerimônia de entrega de medalhas após a partida. Valendo-se de sua reputação de ser franco em questões políticas e sociais, como os direitos LGBTQ+, o atacante deu uma resposta espirituosa. “Sim, bem, eu não quero ir para a prisão!”, brincou Iglesias.

“É algo em que já pensei, algo que até imaginei. Espero cumprimentá-lo quando estivermos todos muito felizes e que tudo acabe bem rápido para que eu possa esquecer isso”, disse ele. “Às vezes, a gente precisa esquecer os momentos que já viveu também”, continuou ele, observando que não acredita que a final da Copa do Mundo seja o momento “para gerar polêmica”.

Iglesias acrescentou: “As pessoas já conhecem minhas opiniões, e eu adoraria fazer muitas coisas, mas a realidade é que, embora as pessoas pensem que sou todo-poderoso, não tenho tanto poder assim para enfrentar certas coisas. É complicado, de verdade.”







