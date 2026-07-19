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trump(C)Getty Images
Muhammad Zaki

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“Não quero ir para a prisão!” - O atacante da Espanha apertará a mão do presidente dos EUA, Donald Trump, com relutância, após a final da Copa do Mundo

Espanha
Copa do Mundo
B. Iglesias
Argentina
Espanha x Argentina

O atacante espanhol Borja Iglesias trouxe um toque de humor à preparação para a final da Copa do Mundo de 2026 ao brincar que só pretende apertar a mão de Donald Trump para evitar acabar atrás das grades. O atacante do Celta de Vigo faz parte da seleção espanhola que se prepara para enfrentar a Argentina no MetLife Stadium, onde se espera que o presidente dos Estados Unidos participe da cerimônia oficial de entrega do troféu.

  • Como seguir o protocolo pós-jogo

    Enquanto a Espanha se prepara para um confronto monumental na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina no MetLife Stadium, o foco da seleção comandada por Luis de la Fuente está totalmente voltado para garantir o segundo título mundial. No entanto, a inevitável pompa que envolve o clímax do torneio trouxe uma dinâmica fora de campo com a qual os jogadores da La Roja agora precisam lidar.

    Com os Estados Unidos atuando como anfitrião principal do torneio ampliado, o presidente americano Trump deve presidir a cerimônia de entrega de medalhas e troféus após a partida, em Nova Jersey. Para uma seleção composta por jogadores conhecidos por suas fortes convicções sociais, o protocolo cerimonial obrigatório tornou-se um pequeno tema de discussão na reta final, gerando uma resposta caracteristicamente incisiva e bem-humorada de uma das vozes progressistas mais proeminentes da equipe.


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  • trump(C)Getty Images

    Iglesias brinca sobre como evitar problemas legais

    Em entrevista à Panenka, o atacante foi questionado sobre como se sentia diante da possibilidade de encontrar o presidente dos EUA durante a cerimônia de entrega de medalhas após a partida. Valendo-se de sua reputação de ser franco em questões políticas e sociais, como os direitos LGBTQ+, o atacante deu uma resposta espirituosa. “Sim, bem, eu não quero ir para a prisão!”, brincou Iglesias.

    “É algo em que já pensei, algo que até imaginei. Espero cumprimentá-lo quando estivermos todos muito felizes e que tudo acabe bem rápido para que eu possa esquecer isso”, disse ele. “Às vezes, a gente precisa esquecer os momentos que já viveu também”, continuou ele, observando que não acredita que a final da Copa do Mundo seja o momento “para gerar polêmica”.

    Iglesias acrescentou: “As pessoas já conhecem minhas opiniões, e eu adoraria fazer muitas coisas, mas a realidade é que, embora as pessoas pensem que sou todo-poderoso, não tenho tanto poder assim para enfrentar certas coisas. É complicado, de verdade.”



  • A influência de Trump na Copa do Mundo de 2026

    A presença de Donald Trump na final é um lembrete de seu envolvimento ativo ao longo do torneio, tendo já sido destaque nas manchetes por sua relação com a hierarquia da FIFA. No início das fases eliminatórias, o presidente confirmou ter exercido influência sobre o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em relação a um cartão vermelho mostrado a Folarin Balogun.

    Infantino acabou reconhecendo a intervenção, afirmando que, embora discuta assuntos com chefes de Estado, a decisão final cabe aos órgãos judiciais independentes da FIFA. No entanto, a suspensão de uma partida acabou sendo adiada por um ano, permitindo que o astro da seleção masculina dos EUA voltasse a jogar. Esse nível de intervenção tornou o presidente uma figura polêmica nas fases finais da competição.


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    Preparação para o confronto no MetLife Stadium

    Enquanto a Espanha se prepara para enfrentar a Argentina de Lionel Messi, o foco continua oscilando entre a ação em campo e as figuras nos camarotes VIP. Para a La Roja, o objetivo continua sendo garantir o segundo título mundial, independentemente das autoridades presentes na cerimônia.

    Iglesias continua esperançoso de que, caso a Espanha saia vitoriosa, a alegria da vitória tornará o aperto de mão mais aceitável. Após semanas de futebol de alta intensidade nos Estados Unidos, no México e no Canadá, o ato final contará com o presidente do país anfitrião entregando o prêmio máximo à Espanha ou à Argentina.

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