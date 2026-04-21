"Não quero ficar com raiva dele" - Endrick fala abertamente sobre sua relação com Paulo Fonseca após as críticas públicas do técnico do Lyon

Endrick lembrou ao mundo todo o seu imenso potencial na noite de domingo, liderando a vitória do Lyon por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain. O jogador de 19 anos, atualmente emprestado pelo Real Madrid, precisou de apenas seis minutos para silenciar o Parc des Princes, mandando a bola para o fundo da rede com um chute de primeira, definindo o tom para uma vitória crucial na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões.

O gol foi o quarto dele na Ligue 1 nesta temporada e serviu como uma resposta oportuna aos críticos que vinham questionando sua recente queda de rendimento. No entanto, a discussão pós-jogo rapidamente se voltou para sua relação com o técnico Fonseca, que tem sido bastante franco ao exigir mais do jovem craque brasileiro nas últimas semanas.