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"Não quero ficar com raiva dele" - Endrick fala abertamente sobre sua relação com Paulo Fonseca após as críticas públicas do técnico do Lyon
Endrick brilha no Parc des Princes
Endrick lembrou ao mundo todo o seu imenso potencial na noite de domingo, liderando a vitória do Lyon por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain. O jogador de 19 anos, atualmente emprestado pelo Real Madrid, precisou de apenas seis minutos para silenciar o Parc des Princes, mandando a bola para o fundo da rede com um chute de primeira, definindo o tom para uma vitória crucial na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões.
O gol foi o quarto dele na Ligue 1 nesta temporada e serviu como uma resposta oportuna aos críticos que vinham questionando sua recente queda de rendimento. No entanto, a discussão pós-jogo rapidamente se voltou para sua relação com o técnico Fonseca, que tem sido bastante franco ao exigir mais do jovem craque brasileiro nas últimas semanas.
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O atacante desmente os rumores de desentendimento
Em entrevista à Ligue 1+ após a partida, Endrick demonstrou uma maturidade incomum para sua idade ao minimizar quaisquer rumores de desentendimento com o técnico. “Não há problemas com o técnico”, explicou ele. “Ele tem decisões a tomar. Não quero ficar com raiva dele. Conversamos. Preciso dar a melhor resposta possível em campo.”
Fonseca explica sua abordagem de “amor severo”
O atrito começou quando Fonseca questionou publicamente o empenho do jovem jogador após um frustrante empate sem gols contra o Angers. Na ocasião, o técnico português afirmou que Endrick tinha a “obrigação de se esforçar mais”, o que gerou um debate sobre a regularidade e a atitude do jogador durante uma sequência difícil de partidas.
Desde então, Fonseca tem defendido seus métodos, sugerindo que as críticas públicas foram uma tentativa calculada de motivar o jogador. “Como treinador, temos que encontrar estratégias para obter reações dos jogadores e foi isso que eu fiz”, observou ele recentemente.
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O Lyon volta ao top 3
A vitória contra o líder da Ligue 1 catapultou o Lyon de volta ao top 3, marcando uma reviravolta significativa depois que o clube caiu para o sexto lugar em fevereiro. Com apenas quatro partidas restantes, a equipe francesa lutará agora para garantir uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada.
Uma reta final desafiadora aguarda, com confrontos cruciais contra os rivais do top 5, o Rennes, e o Lens, candidato ao título, no horizonte. Se Endrick conseguir manter esse nível de forma, o estilo de gestão de alta pressão de Fonseca poderá ser visto como o catalisador que revitalizou a confiança do seu craque.