“Não quero entrar nessa discussão” – Thomas Tuchel rebate pergunta sobre a “pressão” da Inglaterra após derrota “dolorosa” para o Japão

A derrota para o Japão foi agravada por uma lista crescente de ausências que deixou a comissão técnica da Inglaterra preocupada. De olho nas últimas semanas da temporada nacional, o alemão admitiu estar inquieto com a condição física de seus principais jogadores.

“Vai ser assustador assistir à TV no fim de semana e durante todo o período, porque, a partir de agora, qualquer lesão muscular pode significar que um jogador fique de fora”, disse Tuchel. “Uma coisa é os jogadores saírem, se os jogadores se lesionarem, o que de qualquer forma não é bom, mas então Jordan Henderson, que é uma figura-chave para nós no elenco, está fora, Declan Rice está fora, Bukayo [Saka] está fora.

“Eles são capitães de seus clubes e definem os padrões. E então Harry Kane fica de fora, então basicamente todo o grupo de liderança está indisponível. Isso afeta, é claro, o grupo... Daqui em diante, nas próximas oito semanas, estou preocupado, é claro, e espero que tudo corra bem para os jogadores, que eles permaneçam saudáveis.”