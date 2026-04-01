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“Não quero entrar nessa discussão” – Thomas Tuchel rebate pergunta sobre a “pressão” da Inglaterra após derrota “dolorosa” para o Japão
Tuchel põe fim às especulações sobre a “camiseta pesada”
Após a frustrante derrota por 1 a 0 no Estádio Nacional, perguntaram diretamente a Tuchel se a pressão de representar a Inglaterra estava se mostrando excessiva para seu atual elenco de estrelas. O técnico alemão fez uma longa pausa antes de dar uma resposta direta à pergunta feita pela ITV Sport: “Não. Não acho que seja o caso. Não quero entrar nessa discussão porque acho que está muito claro o que queremos fazer e como queremos jogar, e prefiro me concentrar mais nos princípios, na prática, no pensamento, no que isso significa. Isso traz pressão. Jogar pela Inglaterra traz barulho. É assim que as coisas são. Precisamos ver como os jogadores se adaptam a isso e só podemos ver se tentarmos, então tentamos e temos que aprender com isso.”
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A derrota em casa "dói muito"
A derrota em amistoso para o Japão representou mais um golpe de realidade para a Inglaterra, após o empate da semana passada com o Uruguai, à medida que a Copa do Mundo se aproxima cada vez mais. Apesar de ter dominado grande parte da posse de bola, um lapso de concentração permitiu que Mitoma, estrela do Brighton, marcasse em um contra-ataque, e os anfitriões não conseguiram empatar, apesar de Elliot Anderson ter acertado a trave.
Refletindo sobre o resultado, um Tuchel visivelmente frustrado admitiu que perder diante da torcida da casa foi um golpe duro de engolir. “Com certeza dói. É sempre doloroso perder, e perder em casa dói muito. Fomos punidos por quase nada, por um contra-ataque no primeiro tempo. Precisamos dessas partidas, sabemos que é um adversário difícil, tínhamos vários jogadores indisponíveis”, acrescentou o técnico.
A onda de lesões prejudica a preparação para a Copa do Mundo
A derrota para o Japão foi agravada por uma lista crescente de ausências que deixou a comissão técnica da Inglaterra preocupada. De olho nas últimas semanas da temporada nacional, o alemão admitiu estar inquieto com a condição física de seus principais jogadores.
“Vai ser assustador assistir à TV no fim de semana e durante todo o período, porque, a partir de agora, qualquer lesão muscular pode significar que um jogador fique de fora”, disse Tuchel. “Uma coisa é os jogadores saírem, se os jogadores se lesionarem, o que de qualquer forma não é bom, mas então Jordan Henderson, que é uma figura-chave para nós no elenco, está fora, Declan Rice está fora, Bukayo [Saka] está fora.
“Eles são capitães de seus clubes e definem os padrões. E então Harry Kane fica de fora, então basicamente todo o grupo de liderança está indisponível. Isso afeta, é claro, o grupo... Daqui em diante, nas próximas oito semanas, estou preocupado, é claro, e espero que tudo corra bem para os jogadores, que eles permaneçam saudáveis.”
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A seleção da lista final se aproxima
Com o intervalo internacional de março já encerrado, a atenção de Tuchel volta-se agora para os últimos jogos de preparação em junho, contra a Nova Zelândia e a Costa Rica. Até lá, o técnico alemão já terá confirmado a lista definitiva de 26 convocados para a Copa do Mundo e terá uma visão muito mais clara do seu time titular preferido.