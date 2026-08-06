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Donny Afroni

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“Não quero dar conselhos a ele”: Luka Modric faz apelo para Rafael Leao ficar no Milan

R. Leao
L. Modric
Milan
Campeonato Italiano

Luka Modric falou sobre a especulação em curso em torno do futuro de Rafael Leao no Milan, insistindo que o atacante português é maduro o suficiente para decidir o próprio caminho. Apesar de o ponta desejar um novo desafio, o veterano meio-campista está desesperado para manter o craque ao seu lado na próxima temporada.

  • Modric comenta especulações sobre transferência de Leao

    Modric falou sobre o futuro de Leao, oferecendo uma visão fascinante sobre a dinâmica em San Siro no momento em que a janela de transferências entra em sua fase mais crítica. O internacional português, que tem sido uma peça fundamental do ataque do Milan há sete anos, deixou claras suas intenções no fim da temporada 2025-26, ao sugerir que estava pronto para se testar em um ambiente diferente.

    O veterano meio-campista adotou uma postura ponderada, optando por respeitar a autonomia pessoal de Leao, ao mesmo tempo em que não escondeu sua admiração pelo talento do jogador. "Não, não quero lhe dar conselhos", disse Modric à La Gazzetta dello Sport. "Rafa é maduro o suficiente para saber o que é melhor para ele. Ele sabe o quanto os torcedores e o clube o amam. É um grande jogador e é ótimo tê-lo aqui. Ele só precisa trabalhar duro e dar o seu melhor pelo Milan, como sempre fez."

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    Reconhecendo as dificuldades recentes e o potencial máximo

    Modric também foi sincero sobre a fase recente de Leao, reconhecendo que a temporada passada não foi a mais produtiva do ponta. O astro português enfrentou vários problemas físicos que prejudicaram sua capacidade de manter consistência em campo. Para Modric, a perspectiva de jogar ao lado de um Leao totalmente em forma e focado é um grande fator de motivação, especialmente enquanto o Milan tenta conduzir uma temporada sem os benefícios financeiros e esportivos do futebol da Champions League.

    "Talvez ele não venha da melhor temporada, teve algumas lesões e não estava se sentindo no seu melhor fisicamente, mas continua sendo um grande jogador. Na minha opinião, se ele ficasse, seria fantástico para todos nós, porque ele é um dos melhores do mundo quando está no auge", observou Modric.

  • Amorim dá atualização positiva sobre a mentalidade de Leao

    Os comentários do veterano meio-campista chegam em um momento em que o técnico Ruben Amorim também foi obrigado a abordar o futuro do ponta. Apesar das notícias no fim da temporada 2025-26 sugerindo que Leao estava pronto para um novo desafio, o clima no elenco parece ter mudado. Durante a turnê de pré-temporada do clube na Austrália, Amorim insistiu que a estrela portuguesa segue totalmente comprometida com o projeto do Milan.

    "Todos os jogadores estão trabalhando muito bem: tanto os que começaram desde o primeiro dia quanto os que chegaram depois. Rafa tem sorte de estar em um clube como o Milan, então deve estar feliz. Sinto que ele está feliz e motivado", disse.

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  • Rafael Leao MilanGetty

    A esperança de uma parceria contínua

    Apesar dos rumores em andamento e do desejo do jogador, declarado anteriormente, por um novo desafio, Modric concluiu seu raciocínio reiterando seu desejo pessoal de ver Leao na Itália. Ele reconheceu o lado comercial do esporte, mas não deixou dúvidas sobre sua preferência do ponto de vista puramente futebolístico. "Como eu disse, ele e o clube vão decidir qual será a melhor solução, mas, como jogador, é claro que eu quero Rafa no meu time", acrescentou Modric.

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