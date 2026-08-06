“Não quero dar conselhos a ele”: Luka Modric faz apelo para Rafael Leao ficar no Milan

Modric falou sobre o futuro de Leao, oferecendo uma visão fascinante sobre a dinâmica em San Siro no momento em que a janela de transferências entra em sua fase mais crítica. O internacional português, que tem sido uma peça fundamental do ataque do Milan há sete anos, deixou claras suas intenções no fim da temporada 2025-26, ao sugerir que estava pronto para se testar em um ambiente diferente.

O veterano meio-campista adotou uma postura ponderada, optando por respeitar a autonomia pessoal de Leao, ao mesmo tempo em que não escondeu sua admiração pelo talento do jogador. "Não, não quero lhe dar conselhos", disse Modric à La Gazzetta dello Sport. "Rafa é maduro o suficiente para saber o que é melhor para ele. Ele sabe o quanto os torcedores e o clube o amam. É um grande jogador e é ótimo tê-lo aqui. Ele só precisa trabalhar duro e dar o seu melhor pelo Milan, como sempre fez."