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"Não quero contrariar o técnico" - Bukayo Saka admite ter arriscado sua forma física antes da estreia da Inglaterra na Copa do Mundo contra a Croácia
Saka lida com uma lesão persistente
O ponta do Arsenal vem sofrendo com uma lesão no tendão de Aquiles, sofrida durante a final da Carabao Cup em março contra o Manchester City, o que o obrigou a perder sete partidas do campeonato nacional. Desde esse contratempo, Saka conseguiu jogar os 90 minutos completos apenas uma vez, tendo sido substituído no início da final da Liga dos Campeões. Embora tenha entrado como reserva na recente vitória por 3 a 0 em um amistoso contra a Costa Rica, o técnico da Inglaterra, Tuchel, alertou publicamente que a condição física do atacante está sendo monitorada com extrema cautela.
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Winger declara estar totalmente pronto
O atacante abordou as preocupações do seu treinador quanto à sua capacidade de aguentar uma partida inteira, reconhecendo os riscos inerentes a jogar mesmo com dores no maior palco internacional.
Saka declarou: “Não quero dizer nada que vá contra o técnico. Mas o que eu diria é que, entre Mikel [Arteta], a equipe médica do Arsenal e a equipe médica da Inglaterra, desde março eles têm me tratado de forma incrível e me ajudado a voltar ao campo e fazer o que posso pela equipe. Estou me sentindo melhor do que nos últimos meses. Estou pronto para jogar.
“Como jogadores, é a maior aposta, especialmente se você não estiver se sentindo no seu melhor. Você tem a escolha de não jogar ou de se colocar em campo sabendo que as pessoas vão te julgar da mesma forma. No fim das contas, as pessoas não se importam realmente com como você está se sentindo, elas esperam que você cumpra, esperam que você tenha um bom desempenho. Estou feliz em fazer essa aposta. Valeu a pena, eu diria. Vou continuar fazendo isso. Mas estou me sentindo muito melhor do que em março e estou pronto para jogar."
O sucesso no título traz confiança
Saka é uma das várias estrelas do Arsenal que chegaram atrasadas ao estágio após os compromissos na Liga dos Campeões e a conquista histórica do título da Premier League. O ponta acredita que esse sucesso nacional se traduzirá fortemente em confiança na seleção, mesmo com Noni Madueke se preparando para substituí-lo na ala direita, se necessário. Saka acrescentou: “Saber o que é preciso para vencer é importante, e agora temos essa sensação. Isso nos dá mais confiança.”
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Tuchel enfrenta um dilema na escolha da escalação
Tuchel enfrenta um grande dilema tático enquanto a Inglaterra se prepara para estrear na Copa do Mundo, no Grupo L, contra a Croácia, em Dallas. Os Três Leões precisam cuidar bem da condição física delicada de Saka antes de enfrentar os próximos jogos da fase de grupos contra Gana, em Boston, e o Panamá, em Nova York-Nova Jersey. Garantir a resistência do elenco ao longo dessa agenda exaustiva será absolutamente crucial para estabelecer um domínio desde o início e superar com sucesso a fase de grupos.