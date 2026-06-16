"Não quero contrariar o técnico" - Bukayo Saka admite ter arriscado sua forma física antes da estreia da Inglaterra na Copa do Mundo contra a Croácia

O atacante abordou as preocupações do seu treinador quanto à sua capacidade de aguentar uma partida inteira, reconhecendo os riscos inerentes a jogar mesmo com dores no maior palco internacional.

Saka declarou: “Não quero dizer nada que vá contra o técnico. Mas o que eu diria é que, entre Mikel [Arteta], a equipe médica do Arsenal e a equipe médica da Inglaterra, desde março eles têm me tratado de forma incrível e me ajudado a voltar ao campo e fazer o que posso pela equipe. Estou me sentindo melhor do que nos últimos meses. Estou pronto para jogar.

“Como jogadores, é a maior aposta, especialmente se você não estiver se sentindo no seu melhor. Você tem a escolha de não jogar ou de se colocar em campo sabendo que as pessoas vão te julgar da mesma forma. No fim das contas, as pessoas não se importam realmente com como você está se sentindo, elas esperam que você cumpra, esperam que você tenha um bom desempenho. Estou feliz em fazer essa aposta. Valeu a pena, eu diria. Vou continuar fazendo isso. Mas estou me sentindo muito melhor do que em março e estou pronto para jogar."