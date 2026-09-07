O técnico do Chelsea, Alonso, admitiu ter cometido um erro crucial em relação a Caicedo após a derrota de sua equipe por 2 a 1 para o Arsenal na Premier League. O Chelsea não contou com seu influente meio-campista para o importante clássico londrino de domingo. Caicedo já havia desfalcado o clube na estreia pela liga contra o Fulham e na vitória pela Copa da Liga sobre o Luton Town.

Ele finalmente fez sua primeira aparição na temporada em uma vitória emocionante contra o Brighton, mas o retorno não saiu como o planejado. Acionado aos 68 minutos no lugar de Pedro Neto, Caicedo ficou em campo por apenas 14 minutos antes de sair mancando. Ele foi então substituído pelo reforço de verão Valentin Barco, um revés que o tirou completamente da partida contra o Arsenal.