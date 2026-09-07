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'Não quero cometer o mesmo erro de novo' - Xabi Alonso admite erro de escolha de Moises Caicedo após derrota do Chelsea para o Arsenal
Caicedo fica fora da derrota do Arsenal
O técnico do Chelsea, Alonso, admitiu ter cometido um erro crucial em relação a Caicedo após a derrota de sua equipe por 2 a 1 para o Arsenal na Premier League. O Chelsea não contou com seu influente meio-campista para o importante clássico londrino de domingo. Caicedo já havia desfalcado o clube na estreia pela liga contra o Fulham e na vitória pela Copa da Liga sobre o Luton Town.
Ele finalmente fez sua primeira aparição na temporada em uma vitória emocionante contra o Brighton, mas o retorno não saiu como o planejado. Acionado aos 68 minutos no lugar de Pedro Neto, Caicedo ficou em campo por apenas 14 minutos antes de sair mancando. Ele foi então substituído pelo reforço de verão Valentin Barco, um revés que o tirou completamente da partida contra o Arsenal.
- AFP
Alonso admite erro com lesão
Falando após a derrota apertada, Alonso atualizou a condição de Caicedo. O técnico confirmou que o problema mais recente não é de longo prazo, mas confessou que administrou mal o cronograma de recuperação do jogador.
"Não é um problema de longo prazo, mas trata-se de avaliar o risco", disse Alonso, em declarações reproduzidas pelo Metro. "Provavelmente, na semana passada, nós o colocamos cedo demais e eu não quero cometer o mesmo erro de novo."
Chelsea se adapta sem suas principais estrelas
Apesar da frustração em torno da ausência de Caicedo, Alonso se recusou a usar as lesões como desculpa para a derrota contra o Arsenal. O técnico espanhol insistiu que mantém total confiança no elenco que tem atualmente à disposição.
"É fácil, depois das derrotas, falar sobre os jogadores que estão fazendo falta", observou Alonso. "Não vou por esse caminho, estou feliz com os jogadores que temos.
"Com certeza, todos os técnicos precisam lidar com lesões e suspensões. Ter todos os jogadores disponíveis em todos os jogos é impossível. Mas precisamos [de Caicedo e Colwill] porque eles são jogadores de alto nível e, com eles, somos uma equipe melhor."
- (C)Getty Images
Chelsea busca reação
Após a dolorosa derrota na liga para o Arsenal, o Chelsea precisa voltar rapidamente suas atenções para a copa nacional. A equipe de Alonso enfrentará o Leeds United na terceira rodada da Copa da Liga nesta quarta-feira. Resta saber se Caicedo terá alguma participação, embora os comentários recentes do treinador sugiram que será adotada extrema cautela.
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