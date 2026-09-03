O técnico do Bayern, Kompany, deu uma atualização positiva sobre a condição física de Musiala. Falando na quarta-feira, o treinador belga confirmou que o internacional alemão pode estar disponível para jogar em breve. Musiala esteve totalmente ausente das atividades da equipe principal depois de sofrer um problema neurológico durante o verão.

Consequentemente, ele não participou do recente jogo do Bayern pela DFB-Pokal e ficou à margem enquanto seus companheiros garantiam uma vitória por 4 a 1 sobre o Osnabruck, da segunda divisão. Apesar da ausência recente, Kompany segue otimista quanto ao futuro imediato do meia-atacante. O técnico sugeriu que o retorno aos jogos competitivos finalmente está cada vez mais próximo.