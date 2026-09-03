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"Não quero colocar mais pressão" - técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, dá grande atualização sobre susto com a saúde de Jamal Musiala
Musiala se aproxima do retorno ao time principal
O técnico do Bayern, Kompany, deu uma atualização positiva sobre a condição física de Musiala. Falando na quarta-feira, o treinador belga confirmou que o internacional alemão pode estar disponível para jogar em breve. Musiala esteve totalmente ausente das atividades da equipe principal depois de sofrer um problema neurológico durante o verão.
Consequentemente, ele não participou do recente jogo do Bayern pela DFB-Pokal e ficou à margem enquanto seus companheiros garantiam uma vitória por 4 a 1 sobre o Osnabruck, da segunda divisão. Apesar da ausência recente, Kompany segue otimista quanto ao futuro imediato do meia-atacante. O técnico sugeriu que o retorno aos jogos competitivos finalmente está cada vez mais próximo.
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Kompany se recusa a pressionar o meio-campista
Embora Musiala esteja evoluindo, Kompany está determinado a não apressar o retorno da jovem estrela aos gramados antes de ele estar totalmente pronto. O treinador explicou que o meia alemão "pode" ser uma opção para a próxima partida da Bundesliga, contra o Schalke, no sábado. No entanto, o ex-defensor insistiu que o bem-estar do jogador vai ditar a decisão final. Ele deixou claro que Musiala só voltará quando for o momento totalmente certo para a sua saúde.
Falando à imprensa após o tranquilo triunfo na copa sobre o Osnabruck, Kompany enfatizou sua abordagem cautelosa, dizendo: "Mas eu não quero colocar ainda mais pressão sobre o cara."
Meio-campista lidando com crises de ausência
A abordagem cautelosa vem após um período profundamente preocupante para o talentoso meia-armador. Musiala não atua pela equipe de Kompany desde desabar no gramado durante dois jogos distintos da pré-temporada. O próprio jogador compartilhou que atualmente está enfrentando crises de ausência tratáveis.
Esses episódios neurológicos causaram grande alarme quando aconteceram duas vezes no intervalo de apenas quatro dias durante a preparação de verão do Bayern. O primeiro incidente ocorreu durante um duelo de pré-temporada contra o rival de Bundesliga RB Leipzig. Apenas três dias depois, em 18 de agosto, a estrela alemã sofreu um segundo colapso durante outro amistoso.
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O promovido Schalke aguarda no sábado
O Bayern de Munique agora se prepara para enfrentar o recém-promovido Schalke na Bundesliga neste sábado. Kompany precisa decidir se incluirá Musiala em sua delegação para a viagem ou se dará ao meio-campista mais tempo para se recuperar. Se ele continuar fora, a equipe médica seguirá monitorando sua condição tratável. Em última análise, o clube garantirá que o internacional da Alemanha não sofra nenhuma pressão enquanto trabalha por um retorno seguro aos gramados.
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