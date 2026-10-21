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“Não preciso que me tranquilizem!”: Michael Carrick se pronuncia sobre a pressão por sua demissão do Manchester United
Pressão sobre Carrick aumenta
Carrick insiste que continua tendo o apoio total da diretoria do United, apesar da sequência alarmante de resultados. O Manchester United visita o Como de Cesc Fabregas pela Champions League em busca de uma vitória fundamental para estabilizar a situação.
O United vive seu pior início de campanha no campeonato em 40 anos, tendo vencido apenas dois dos dez primeiros jogos em todas as competições. A equipe chega ao confronto europeu de quarta-feira sem vencer há seis partidas.
Para aumentar a tensão, o ex-técnico Erik ten Hag acusou recentemente o clube de não cumprir promessas em entrevista ao The Athletic. Carrick, porém, segue convicto de que seu cargo não está ameaçado.
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“Não preciso que me tranquilizem”
Ao abordar as crescentes especulações sobre seu futuro, Carrick deixou claro que se sente completamente seguro em seu cargo. Ele ressaltou que entende os altos padrões exigidos em Old Trafford.
“Não preciso de nenhuma garantia”, disse o técnico do United, segundo o Independent. “Está bem claro. Conheço a função, conheço minhas responsabilidades. Não preciso que ninguém me diga isso, nem que me diga quando as coisas estão indo bem ou quando precisam melhorar. Eu mesmo sei.
“Conheço a realidade e não tenho problema com isso. Está bem claro. Não há muito mais que eu possa acrescentar. Sei que precisamos vencer jogos para que tudo flua e se encaixe. O bom é que podemos fazer algo a respeito.”
União no elenco
Apesar dos resultados ruins recentes, Carrick afirma que seu elenco desfalcado continua totalmente unido em torno dele. Ele elogiou o empenho da equipe nas atuações recentes contra o Atletico e no fim de semana.
“Desde que voltei, os jogadores e a comissão técnica nos deram tudo o que podiam dar”, afirmou Carrick. “Tivemos boas atuações. Também tivemos atuações em que gostaríamos de ter jogado melhor e nas quais podemos melhorar. Cometemos alguns erros.
“Mas preciso dizer que, pela atuação no fim de semana e durante boa parte do jogo contra o Atlético, há muita união no grupo. Há muita vontade e determinação para melhorar, e todos querem fazer isso uns pelos outros, o que é importante.”
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Foco no duelo contra o Como.
Carrick tentará levar o United à vitória contra o Como na Champions League. Uma vitória elevaria o moral da equipe e melhoraria sua posição na tabela da competição. O Manchester United ocupa atualmente a 18ª posição, com três pontos em dois jogos.
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