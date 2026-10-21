Carrick insiste que continua tendo o apoio total da diretoria do United, apesar da sequência alarmante de resultados. O Manchester United visita o Como de Cesc Fabregas pela Champions League em busca de uma vitória fundamental para estabilizar a situação.

O United vive seu pior início de campanha no campeonato em 40 anos, tendo vencido apenas dois dos dez primeiros jogos em todas as competições. A equipe chega ao confronto europeu de quarta-feira sem vencer há seis partidas.

Para aumentar a tensão, o ex-técnico Erik ten Hag acusou recentemente o clube de não cumprir promessas em entrevista ao The Athletic. Carrick, porém, segue convicto de que seu cargo não está ameaçado.