"Não preciso disso. Obrigado", respondeu Jens Wissing no Instagram. Um torcedor do clube saudita Al-Hilal havia escrito para ele. Ele queria o número de Wissing para poder explicar melhor como derrotar o Al-Nassr.
Traduzido por
“Não preciso disso. Obrigado”: como um treinador alemão desconhecido humilhou Cristiano Ronaldo
Infelizmente, não é possível verificar, por enquanto, se essa conversa realmente ocorreu da forma relatada no X. No entanto, ela se encaixaria bem no desfecho da partida. Wissing, de 38 anos — a mesma idade de Julian Nagelsmann — e natural da região de Münster, era na época ainda técnico do Gamba Osaka.
O clube da metrópole japonesa havia terminado a temporada anterior na nona colocação, tendo sofrido 55 gols. Wissing assumiu o comando no início de 2026 e, em sua primeira passagem como técnico principal, levou o clube de forma rápida e totalmente inesperada à final da AFC Champions League Two, o equivalente asiático da Liga Europa.
O adversário em 16 de maio foi ninguém menos que o Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo e repleto de outras grandes estrelas como João Félix, Sadio Mané e Kingsley Coman. “Individualmente, não podemos nos comparar a essa qualidade”, disse Wissing à revista ‘kicker’ antes da partida. “O importante é atuarmos como uma equipe, colocarmos nossos pontos fortes em prática de forma consistente e resistirmos fisicamente. Se conseguirmos isso, teremos nossas oportunidades. Definitivamente, temos uma chance.”
- (C)Getty Images
Jens Wissing derrotou de forma sensacional o Al-Nassr de Ronaldo
Wissing estava certo: ele não precisou da ajuda do torcedor do Al-Hilal. O Osaka, time onde joga o ex-jogador do Bayern Takashi Usami, venceu de forma sensacional por 1 a 0. Um grande feito para o técnico, que agora conquistou um novo clube e, provavelmente, muito dinheiro.
Há poucos dias, Wissing foi apresentado como novo técnico do Al-Ittihad. O clube da cidade portuária saudita de Jidda ofereceu um contrato de dois anos, que Wissing assinou após um total de 27 partidas (média de 1,78 pontos) em Osaka.
No Al-Ittihad, Wissing terá ainda mais desafios para atender às expectativas do clube. A equipe não é um azarão, mas quer voltar ao topo. O Al-Ittihad é o clube mais antigo da Arábia Saudita e, em 2025, ainda conquistou a dobradinha. Na última temporada, porém, o time ficou apenas em um decepcionante quinto lugar, e nas competições de copa foi eliminado nas semifinais (King’s Cup) e nas quartas de final (AFC Champions League Elite). O técnico Sérgio Conceição foi demitido em seguida.
- J.LEAGUE
Quando Jens Wissing encerrou sua carreira como jogador?
Na Alemanha, Wissing é praticamente um desconhecido. A trajetória do ex-jogador profissional, que tem o mesmo agente que Jürgen Klopp, é bastante incomum. Como jogador, ele foi formado entre 2001 e 2004 na base do FC Schalke 04. No Preußen Münster, ele conseguiu então chegar ao time principal — sob o comando de Roger Schmidt, que viria a ser muito importante para Wissing.
Mais tarde, ele foi para o Borussia Mönchengladbach, onde disputou três partidas da Bundesliga na temporada 2010/11. Em seguida, atuou onze vezes pelo SC Paderborn 07 na segunda divisão. O grande problema do jogador profissional Wissing foram várias lesões graves, sobretudo no tornozelo, que passou por várias cirurgias. Assim, ele acabou somando apenas 18 partidas como profissional e, aos 26 anos, teve que encerrar sua carreira.
“As lesões influenciaram fortemente minha carreira. Olhando para trás, o difícil não foi o fim da carreira em si, mas o caminho até lá, porque a cada lesão você sente que fica mais difícil voltar ao nível mais alto”, disse Wissing certa vez ao transfermarkt.de.
- AFP
Roger Schmidt é o grande mentor de Jens Wissing
Posteriormente, Wissing trabalhou na área de fitness e preparação física, mas, ao mesmo tempo, começou cedo a atuar como treinador. Tudo começou no 1. FC Gievenbeck em 2014; cinco anos depois, Wissing era assistente técnico da segunda equipe do Gladbach, sob o comando de Heiko Vogel, atual técnico do Fürth.
Em 2021, seu ex-técnico Schmidt voltou à ativa e viria a exercer uma influência considerável na trajetória futura de Wissing. “Roger foi, ao longo de todos esses anos, um companheiro importante para mim e, de certa forma, também um mentor”, disse ele.
Após dois anos no “Fohlen”, Wissing acompanhou Schmidt ao PSV Eindhoven e, posteriormente, ao Benfica, em Lisboa, onde chegou a comandar uma partida por conta própria devido a uma suspensão de Schmidt por cartão vermelho. Ao lado do atual consultor da J-League japonesa, Wissing conquistou os primeiros títulos de sua carreira: em Eindhoven, a Copa e a Supercopa; em Portugal, o campeonato em 2023 e, no ano seguinte, a Supercopa.
- J.LEAGUE
Como se pode descrever a ideia do jogo de Jens Wissing?
Não é de se surpreender que a filosofia de jogo de Wissing possa ser comparada à de seu mentor Schmidt, ou melhor, que tenha sido desenvolvida em conjunto por ambos. Ou seja: marcação alta e agressiva, grande atividade em ambas as direções de jogo e jogadas verticais rápidas. Nas próprias palavras de Wissing: “Acima de tudo, trata-se de atacar e defender em conjunto. Isso significa que, em campo, tudo deve acontecer no momento certo, com grande coesão tática e a intensidade necessária. Elementos como o jogo de posições dinâmico, a verticalidade, a contrapressão e a defesa compacta e orientada para a bola desempenham um papel importante nesse contexto.”
Wissing agora pegou o gosto pela coisa. Depois de obter a licença de treinador profissional, ele não ficou nem cinco meses na última temporada no Red Bull Salzburg, onde atuou como assistente técnico de Thomas Letsch. “Para mim, tinha chegado o momento certo de assumir responsabilidades por conta própria. Tive a sensação de que agora era a hora de colocar minhas próprias ideias em prática”, disse ele.
- J.LEAGUE
O primeiro teste para Jens Wissing está prestes a acontecer
Na Saudi Pro League, Wissing agora comanda um dos cinco elencos mais valiosos. Entre os jogadores mais conhecidos estão o ex-jogador do Leverkusen, Moussa Diaby, e Steven Bergwijn, que já esteve na mira do Bayern. O primeiro grande teste não vai demorar a chegar: no dia 11 de agosto, a equipe enfrenta o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, em busca de uma vaga na elite da Liga dos Campeões da AFC.
Dois dias depois, a liga inicia oficialmente a nova temporada. O reencontro com Ronaldo ainda não foi marcado. Uma coisa é certa: Wissing continuará sem precisar de dicas no Instagram.
Jens Wissing: As etapas de sua carreira como técnico
Período Clube Cargo 2014-2019 1. FC Gievenbeck Técnico principal 2019-2021 Borussia M’gladbach II Assistente técnico 2021-2022 PSV Eindhoven Assistente técnico 2022-2024 Benfica Assistente técnico 2025 FC Red Bull Salzburgo Assistente técnico 2026 Gamba Osaka Técnico principal desde 2026 Al-Ittihad Técnico principal
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.