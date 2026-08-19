"Conversei com ele duas vezes, e o Real Madrid fez uma oferta muito boa para ele", disse Mourinho ao El Chiringuito. "Rodri teve dúvidas, hesitou, e as dúvidas de Rodri despertaram dúvidas em mim", disse Mourinho.
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"Não preciso de Rodri": é isso que o técnico do Real Madrid, José Mourinho, pensa sobre a recusa do campeão mundial
- Getty
Então, no fim, o Real já não queria mais Rodri? Provavelmente não, mas Mourinho parece conseguir entender o jogador. "Ele é um jogador excepcional e foi muito respeitoso conosco, não tenho nada de negativo a dizer, mas o Real Madrid tem uma dimensão tão grande que não pode ter jogadores que façam perguntas", disse o treinador.
Quando o Real liga, a reação deveria ser mais: "Quando devo ir?" Ainda assim, Mourinho não diz uma palavra ruim sobre Rodri: "Ele foi muito respeitoso conosco. Desejo a ele tudo de melhor. Não muito, claro, mas desejo a ele tudo de melhor."
O Real Madrid ainda vai reforçar o meio-campo agora?
Após o fim da era de Toni Kroos e Luka Modric, muitos viam Rodri como o substituto ideal para ditar o ritmo no meio-campo do Real. Mourinho, porém, rejeitou as alegações de que seu elenco sofreria com uma lacuna funcional no meio-campo. O treinador português acredita firmemente no desenvolvimento dos jogadores e confia no talento que tem atualmente à disposição.
"Eu não preciso de Rodri", declarou Mourinho. "Não temos falta de jogadores. Não estou dizendo que não haverá mais contratações, porque o mercado está aberto, mas se você me perguntar diretamente se para mim acabou, sim. Acabou. Eu realmente gosto muito deste elenco."
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