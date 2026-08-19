"Não preciso de Rodri": é isso que o técnico do Real Madrid, José Mourinho, pensa sobre a recusa do campeão mundial

Então, no fim, o Real já não queria mais Rodri? Provavelmente não, mas Mourinho parece conseguir entender o jogador. "Ele é um jogador excepcional e foi muito respeitoso conosco, não tenho nada de negativo a dizer, mas o Real Madrid tem uma dimensão tão grande que não pode ter jogadores que façam perguntas", disse o treinador.

Quando o Real liga, a reação deveria ser mais: "Quando devo ir?" Ainda assim, Mourinho não diz uma palavra ruim sobre Rodri: "Ele foi muito respeitoso conosco. Desejo a ele tudo de melhor. Não muito, claro, mas desejo a ele tudo de melhor."