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rodri(C)Getty Images
Yosua Arya e GOAL-e

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"Não preciso de Rodri": é isso que o técnico do Real Madrid, José Mourinho, pensa sobre a recusa do campeão mundial

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A transferência de Rodri do Manchester City para o Barcelona soa como uma humilhação para o Real Madrid. Afinal, o clube da capital havia se esforçado muito antes para contratar o meio-campista, mas, no fim, Rodri decidiu pelo Barcelona. Mas o técnico do Real, Jose Mourinho, não aceita essa interpretação.

"Conversei com ele duas vezes, e o Real Madrid fez uma oferta muito boa para ele", disse Mourinho ao El Chiringuito. "Rodri teve dúvidas, hesitou, e as dúvidas de Rodri despertaram dúvidas em mim", disse Mourinho.

  • Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

    Então, no fim, o Real já não queria mais Rodri? Provavelmente não, mas Mourinho parece conseguir entender o jogador. "Ele é um jogador excepcional e foi muito respeitoso conosco, não tenho nada de negativo a dizer, mas o Real Madrid tem uma dimensão tão grande que não pode ter jogadores que façam perguntas", disse o treinador.

    Quando o Real liga, a reação deveria ser mais: "Quando devo ir?" Ainda assim, Mourinho não diz uma palavra ruim sobre Rodri: "Ele foi muito respeitoso conosco. Desejo a ele tudo de melhor. Não muito, claro, mas desejo a ele tudo de melhor."

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  • O Real Madrid ainda vai reforçar o meio-campo agora?

    Após o fim da era de Toni Kroos e Luka Modric, muitos viam Rodri como o substituto ideal para ditar o ritmo no meio-campo do Real. Mourinho, porém, rejeitou as alegações de que seu elenco sofreria com uma lacuna funcional no meio-campo. O treinador português acredita firmemente no desenvolvimento dos jogadores e confia no talento que tem atualmente à disposição.

    "Eu não preciso de Rodri", declarou Mourinho. "Não temos falta de jogadores. Não estou dizendo que não haverá mais contratações, porque o mercado está aberto, mas se você me perguntar diretamente se para mim acabou, sim. Acabou. Eu realmente gosto muito deste elenco."

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