“Não precisa ser o melhor jogador” - Será que o artilheiro histórico Kylian Mbappé é o capitão certo para a França?

Pode-se sugerir que um capitão deve sempre fazer o possível para seguir as regras e evitar gerar qualquer polêmica. Questionado sobre se Mbappé é o candidato ideal para assumir as funções de capitão em uma nova era sob o comando de Zinedine Zidane, seu compatriota Aliadière — em entrevista concedida em parceria com o BetVictor Online Casino — disse ao GOAL: “Não precisa ser necessariamente o melhor jogador, nem o mais extrovertido; na minha opinião, ele precisa ser alguém que lidere pelo exemplo, que mostre o caminho certo.

“Também é importante a maneira como você fala com a imprensa e como transmite sua imagem, a maneira como fala sobre o seu técnico, sobre seus companheiros de equipe, sobre tudo — apenas tentar acalmar os ânimos.

“Porque ser capitão quando tudo vai bem, qualquer um pode ser, certo? É ser capitão quando as coisas ficam um pouco mais difíceis, é como você lida com tudo isso. Então, sim, para responder a isso, não tenho certeza, realmente não sei.

“Em termos de exemplo, a maneira como ele joga, como trabalha, tudo o que faz, sim. Algumas coisas que acontecem depois do jogo, quando obviamente as emoções estão à flor da pele, e ele pode criticar a tática do técnico e algumas coisas do tipo; mesmo que você ache que essa é a maneira certa de agir, dizer isso à imprensa logo após perder a semifinal da Copa do Mundo, não tenho certeza de que tenha sido uma boa jogada, porque isso só serve para atiçar o fogo.

“É que todo mundo está esperando que algo venha à tona, que alguém reclame, critique o técnico ou outro companheiro de equipe, ou algo do tipo. Então, acho que o seu papel ali é tentar acalmar os ânimos e ser o mais realista possível, sem perder a cabeça.

“Acho que há muitos pontos a seu favor para ele ser o capitão, e acho que ele teve um ótimo relacionamento com Didier Deschamps durante todos esses anos, além de ser um grande líder em campo. Fora de campo, sabe, todos lidamos com a decepção de maneiras diferentes, e essa foi a maneira dele de lidar com isso, mas, sim, ainda acho que ele é a pessoa certa para ser o capitão.”