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“Não precisa ser o melhor jogador” - Será que o artilheiro histórico Kylian Mbappé é o capitão certo para a França?
Mbappé faz parte do temível ataque da França
Mbappé, que também é o maior artilheiro de todos os tempos do Paris Saint-Germain, não é o tipo de capitão que grita e berra com quem está ao seu redor. Ele prefere receber a bola e se esforçar para elevar os companheiros ao seu nível. Muito apoio no setor ofensivo está sendo dado por jogadores como Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doue e Bradley Barcola.
Esse invejável conjunto de talentos ofensivos não foi suficiente para levar a França à terceira final consecutiva da Copa do Mundo, tendo a equipe sofrido a decepção de ser eliminada nas semifinais pelas mãos da Espanha em 2026.
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Mbappé se pronunciou após a derrota na semifinal da Copa do Mundo
Antes de deixar o cargo de técnico principal, Didier Deschamps tem mais uma partida pela frente: a disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra, no sábado. Mbappé chega a essa partida empatado com o maior jogador de todos os tempos da Argentina, Lionel Messi, com oito gols na corrida pela Chuteira de Ouro.
O “Galáctico” do Real Madrid vem demonstrando mais uma vez por que continua sendo a estrela mais brilhante na galáxia de astros da França, com o jogador de 27 anos assumindo a responsabilidade de ser o talismã da seleção.
Ele pode parecer um pouco mal-humorado às vezes e não tem medo de dizer o que pensa — o que ficou evidente mais uma vez quando, aparentemente, questionou as táticas e a “comunicação” de Deschamps durante uma derrota decepcionante para a Espanha.
Mbappé deveria ser o capitão da França sob o comando do novo técnico Zidane?
Pode-se sugerir que um capitão deve sempre fazer o possível para seguir as regras e evitar gerar qualquer polêmica. Questionado sobre se Mbappé é o candidato ideal para assumir as funções de capitão em uma nova era sob o comando de Zinedine Zidane, seu compatriota Aliadière — em entrevista concedida em parceria com o BetVictor Online Casino — disse ao GOAL: “Não precisa ser necessariamente o melhor jogador, nem o mais extrovertido; na minha opinião, ele precisa ser alguém que lidere pelo exemplo, que mostre o caminho certo.
“Também é importante a maneira como você fala com a imprensa e como transmite sua imagem, a maneira como fala sobre o seu técnico, sobre seus companheiros de equipe, sobre tudo — apenas tentar acalmar os ânimos.
“Porque ser capitão quando tudo vai bem, qualquer um pode ser, certo? É ser capitão quando as coisas ficam um pouco mais difíceis, é como você lida com tudo isso. Então, sim, para responder a isso, não tenho certeza, realmente não sei.
“Em termos de exemplo, a maneira como ele joga, como trabalha, tudo o que faz, sim. Algumas coisas que acontecem depois do jogo, quando obviamente as emoções estão à flor da pele, e ele pode criticar a tática do técnico e algumas coisas do tipo; mesmo que você ache que essa é a maneira certa de agir, dizer isso à imprensa logo após perder a semifinal da Copa do Mundo, não tenho certeza de que tenha sido uma boa jogada, porque isso só serve para atiçar o fogo.
“É que todo mundo está esperando que algo venha à tona, que alguém reclame, critique o técnico ou outro companheiro de equipe, ou algo do tipo. Então, acho que o seu papel ali é tentar acalmar os ânimos e ser o mais realista possível, sem perder a cabeça.
“Acho que há muitos pontos a seu favor para ele ser o capitão, e acho que ele teve um ótimo relacionamento com Didier Deschamps durante todos esses anos, além de ser um grande líder em campo. Fora de campo, sabe, todos lidamos com a decepção de maneiras diferentes, e essa foi a maneira dele de lidar com isso, mas, sim, ainda acho que ele é a pessoa certa para ser o capitão.”
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Mbappé, o “Galáctico”, faz parte das discussões sobre a Bola de Ouro
Mbappé, com muitos anos pela frente e ainda mais torneios importantes pela frente, já soma 105 partidas pela seleção francesa. Ele marcou gols em 64 dessas partidas — tendo feito sua estreia na seleção principal em 2017.
Ele já é campeão da Copa do Mundo, conquistada em 2018, e continuará a fazer parte das discussões sobre o Ballon d’Or anualmente. A França está ciente de que tem um talento especial em suas mãos e continuará a buscar nele inspiração, ao mesmo tempo em que resiste a qualquer tentação de sobrecarregá-lo com responsabilidades adicionais, além da carga de trabalho já pesada que ele tem.
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