Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Kylian Mbappe France 2026 World Cup captainGetty
Chris Burton

Traduzido por

“Não precisa ser o melhor jogador” - Será que o artilheiro histórico Kylian Mbappé é o capitão certo para a França?

K. Mbappe
França
Copa do Mundo
França x Inglaterra

Kylian Mbappé continua sendo a pessoa certa para ser o capitão da França daqui para frente, afirmou Jérémie Aliadière ao GOAL, apesar de admitir que os capitães não “precisam ser os melhores jogadores”. Esse é o caso atualmente com os Bleus, já que seu maior artilheiro ostenta a braçadeira de capitão, e quaisquer dúvidas sobre seu caráter continuarão sendo ignoradas, pois o temível atacante lidera pelo exemplo.

  • Mbappé faz parte do temível ataque da França

    Mbappé, que também é o maior artilheiro de todos os tempos do Paris Saint-Germain, não é o tipo de capitão que grita e berra com quem está ao seu redor. Ele prefere receber a bola e se esforçar para elevar os companheiros ao seu nível. Muito apoio no setor ofensivo está sendo dado por jogadores como Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doue e Bradley Barcola.

    Esse invejável conjunto de talentos ofensivos não foi suficiente para levar a França à terceira final consecutiva da Copa do Mundo, tendo a equipe sofrido a decepção de ser eliminada nas semifinais pelas mãos da Espanha em 2026.

    • Publicidade
  • Kylian Mbappe Didier Deschamps France 2026 World CupGetty

    Mbappé se pronunciou após a derrota na semifinal da Copa do Mundo

    Antes de deixar o cargo de técnico principal, Didier Deschamps tem mais uma partida pela frente: a disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra, no sábado. Mbappé chega a essa partida empatado com o maior jogador de todos os tempos da Argentina, Lionel Messi, com oito gols na corrida pela Chuteira de Ouro.

    O “Galáctico” do Real Madrid vem demonstrando mais uma vez por que continua sendo a estrela mais brilhante na galáxia de astros da França, com o jogador de 27 anos assumindo a responsabilidade de ser o talismã da seleção.

    Ele pode parecer um pouco mal-humorado às vezes e não tem medo de dizer o que pensa — o que ficou evidente mais uma vez quando, aparentemente, questionou as táticas e a “comunicação” de Deschamps durante uma derrota decepcionante para a Espanha.

  • Mbappé deveria ser o capitão da França sob o comando do novo técnico Zidane?

    Pode-se sugerir que um capitão deve sempre fazer o possível para seguir as regras e evitar gerar qualquer polêmica. Questionado sobre se Mbappé é o candidato ideal para assumir as funções de capitão em uma nova era sob o comando de Zinedine Zidane, seu compatriota Aliadière — em entrevista concedida em parceria com o BetVictor Online Casino — disse ao GOAL: “Não precisa ser necessariamente o melhor jogador, nem o mais extrovertido; na minha opinião, ele precisa ser alguém que lidere pelo exemplo, que mostre o caminho certo.

    “Também é importante a maneira como você fala com a imprensa e como transmite sua imagem, a maneira como fala sobre o seu técnico, sobre seus companheiros de equipe, sobre tudo — apenas tentar acalmar os ânimos.

    “Porque ser capitão quando tudo vai bem, qualquer um pode ser, certo? É ser capitão quando as coisas ficam um pouco mais difíceis, é como você lida com tudo isso. Então, sim, para responder a isso, não tenho certeza, realmente não sei.

    “Em termos de exemplo, a maneira como ele joga, como trabalha, tudo o que faz, sim. Algumas coisas que acontecem depois do jogo, quando obviamente as emoções estão à flor da pele, e ele pode criticar a tática do técnico e algumas coisas do tipo; mesmo que você ache que essa é a maneira certa de agir, dizer isso à imprensa logo após perder a semifinal da Copa do Mundo, não tenho certeza de que tenha sido uma boa jogada, porque isso só serve para atiçar o fogo.

    “É que todo mundo está esperando que algo venha à tona, que alguém reclame, critique o técnico ou outro companheiro de equipe, ou algo do tipo. Então, acho que o seu papel ali é tentar acalmar os ânimos e ser o mais realista possível, sem perder a cabeça.

    “Acho que há muitos pontos a seu favor para ele ser o capitão, e acho que ele teve um ótimo relacionamento com Didier Deschamps durante todos esses anos, além de ser um grande líder em campo. Fora de campo, sabe, todos lidamos com a decepção de maneiras diferentes, e essa foi a maneira dele de lidar com isso, mas, sim, ainda acho que ele é a pessoa certa para ser o capitão.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Kylian Mbappe France 2026 World CupGetty

    Mbappé, o “Galáctico”, faz parte das discussões sobre a Bola de Ouro

    Mbappé, com muitos anos pela frente e ainda mais torneios importantes pela frente, já soma 105 partidas pela seleção francesa. Ele marcou gols em 64 dessas partidas — tendo feito sua estreia na seleção principal em 2017.

    Ele já é campeão da Copa do Mundo, conquistada em 2018, e continuará a fazer parte das discussões sobre o Ballon d’Or anualmente. A França está ciente de que tem um talento especial em suas mãos e continuará a buscar nele inspiração, ao mesmo tempo em que resiste a qualquer tentação de sobrecarregá-lo com responsabilidades adicionais, além da carga de trabalho já pesada que ele tem.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Inglaterra crest
Inglaterra
ING