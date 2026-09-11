Esse se tornou o mantra coletivo do Leeds. Daniel Farke e a diretoria fizeram várias negociações inteligentes no mercado, permitindo a montagem de um elenco extremamente competitivo em Elland Road.

O status de time da Premier League foi mantido na última temporada com relativamente pouca dificuldade, após um início lento, com ajustes táticos entregando o resultado final necessário. Mais reforços chegaram na última janela, permitindo um início invicto, na liga,.

Aaronsen esteve entre os gols, abrindo sua conta em 2026-27 na derrota para o Chelsea na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Ele foi recompensado durante o verão com um novo contrato até 2029.

O jogador de 25 anos viveu uma notável reviravolta na carreira no Leeds, depois de ter sofrido o rebaixamento em sua temporada de estreia e atraído críticas por sair imediatamente por empréstimo. Ele retornou para ajudar a garantir o título da Championship em 2024-25.