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“Não precisa ser Lionel Messi”: por que Brenden Aaronson é perfeito para o Leeds, enquanto a estrela da USMNT é desafiada a dar assistência vital a Dominic Calvert-Lewin
Aaronson é recompensado com um novo contrato no Leeds
Esse se tornou o mantra coletivo do Leeds. Daniel Farke e a diretoria fizeram várias negociações inteligentes no mercado, permitindo a montagem de um elenco extremamente competitivo em Elland Road.
O status de time da Premier League foi mantido na última temporada com relativamente pouca dificuldade, após um início lento, com ajustes táticos entregando o resultado final necessário. Mais reforços chegaram na última janela, permitindo um início invicto, na liga,.
Aaronsen esteve entre os gols, abrindo sua conta em 2026-27 na derrota para o Chelsea na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Ele foi recompensado durante o verão com um novo contrato até 2029.
O jogador de 25 anos viveu uma notável reviravolta na carreira no Leeds, depois de ter sofrido o rebaixamento em sua temporada de estreia e atraído críticas por sair imediatamente por empréstimo. Ele retornou para ajudar a garantir o título da Championship em 2024-25.
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Estrela da seleção dos Estados Unidos resume o que define o Leeds
Sua disposição para fazer o trabalho sujo pelo bem da causa foi muito bem recebida por uma torcida apaixonada, com o jogador nascido em Nova Jersey se provando um ativo útil. Perguntado se o energético americano resume o que é o Leeds, Pennant, falando por cortesia da NetBet Sport, disse à GOAL: “Isso é o Leeds em sua essência. E é isso que os torcedores esperam e exigem.
“Você não precisa ser Lionel Messi, mas se tiver intensidade, coração e vontade, eles vão valorizar isso e deixar claro que valorizam. É só isso que eles pedem.
“Eles entendem que o Leeds United não vai ter contratações de £ 125 milhões aqui e ali, mas o mínimo que um jogador pode fazer quando veste a camisa do Leeds é: você não precisa de habilidade, basta correr, dar carrinho, trabalhar duro. Isso é simplesmente ser um bom profissional, ter um bom coração pelo clube.”
Calvert-Lewin precisa de ajuda para fazer gols
Embora o comprometimento de Aaronson não possa ser questionado, sua produção pode melhorar. Ele marcou quatro gols na Premier League na temporada passada. Dominic Calvert-Lewin continua assumindo grande parte da responsabilidade do Leeds no terço final do campo.
Sobre a necessidade de outros assumirem mais responsabilidade, Pennant acrescentou: “Ele depende de apoio. Ele depende de bolas na área, de abastecimento. Se você fizer isso, ele vai se posicionar ali e provavelmente, nove vezes em cada dez, estará lá e ganhará a jogada.
“Ele foi bem na pré-temporada, foi bem no começo da temporada. Mas não é um atacante que vai pegar a bola na linha do meio-campo, passar por três jogadores, criar as próprias jogadas e marcar no ângulo.
“Você precisa alimentá-lo. É como Erling Haaland. Se você não o municiar, ele realmente não vai marcar gols para você. Então, assim que eles acertarem isso, tiverem esse abastecimento e cruzarem bolas na área, isso é um sonho para Calvert-Lewin.”
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Jogos do Leeds em 2026/27: Newcastle é o próximo adversário
Esse é um desafio que Aaronson precisa abraçar, já que muitas vezes é escalado para atuar como atacante aberto ou camisa 10 criativo. Ele tem a capacidade técnica para causar mais impacto, mas nunca foi prolífico.
O Leeds tem encontrado uma forma de arrancar mais resultados nesta temporada, enquanto planos ambiciosos são traçados dentro e fora de campo, com o retorno à Premier League marcado para segunda-feira, quando receberá o Newcastle em West Yorkshire.
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