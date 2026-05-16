"Não posso mentir" - Antoine Semenyo comemora o gol sublime da vitória na final da FA Cup, enquanto a estrela do Man City afirma que Pep Guardiola lhe dá liberdade para "criar o caos"

Semenyo, a mais nova estrela do City, admitiu que teve que “improvisar” para marcar o impressionante gol de calcanhar que garantiu a conquista da FA Cup contra o Chelsea no sábado. O atacante, que chegou ao Etihad em janeiro após uma transferência de 62,5 milhões de libras do Bournemouth, decidiu uma partida acirrada com um lance de puro instinto no segundo tempo.

Em entrevista à BBC One após o apito final, Semenyo refletiu sobre o gol que ficará gravado na história do City. “Para ser sincero, tudo aconteceu muito rápido. A bola veio direto para mim e tive que improvisar o mais rápido possível. Isso já aconteceu algumas vezes nos treinos — hoje saiu perfeito”, explicou o jogador de 26 anos. “É uma boa finalização, não posso negar. Desde criança, sempre quis jogar pelos grandes times — demorou muito para chegar lá, mas sou grato.”