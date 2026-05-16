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"Não posso mentir" - Antoine Semenyo comemora o gol sublime da vitória na final da FA Cup, enquanto a estrela do Man City afirma que Pep Guardiola lhe dá liberdade para "criar o caos"
Semenyo encanta em Wembley
Semenyo, a mais nova estrela do City, admitiu que teve que “improvisar” para marcar o impressionante gol de calcanhar que garantiu a conquista da FA Cup contra o Chelsea no sábado. O atacante, que chegou ao Etihad em janeiro após uma transferência de 62,5 milhões de libras do Bournemouth, decidiu uma partida acirrada com um lance de puro instinto no segundo tempo.
Em entrevista à BBC One após o apito final, Semenyo refletiu sobre o gol que ficará gravado na história do City. “Para ser sincero, tudo aconteceu muito rápido. A bola veio direto para mim e tive que improvisar o mais rápido possível. Isso já aconteceu algumas vezes nos treinos — hoje saiu perfeito”, explicou o jogador de 26 anos. “É uma boa finalização, não posso negar. Desde criança, sempre quis jogar pelos grandes times — demorou muito para chegar lá, mas sou grato.”
- AFP
A liberdade de Pep para causar o caos
Embora Guardiola seja famoso por suas estruturas táticas rígidas e pela insistência em controlar a posse de bola, Semenyo revelou que o técnico catalão lhe deu orientações específicas para que ele seja o curinga da equipe. Segundo o jogador da seleção de Gana, as instruções da linha lateral se concentram em manter seu talento natural para o ataque, em vez de complicar demais seu papel em campo.
“A primeira coisa que ele [Pep Guardiola] me disse quando cheguei foi ‘não mude seu estilo de jogo’. Ele sabe que controlamos muito o jogo, mas ainda quer que eu seja eu mesmo, que continue criando um pouco de caos”, disse Semenyo. Esse caos se mostrou vital em Wembley, quando ele marcou o gol que garantiu que o City evitasse uma terceira derrota consecutiva na final da FA Cup, após as decepções anteriores contra o Manchester United e o Crystal Palace.
Vivendo o sonho no Etihad
Para Semenyo, a transição da costa sul para o City, que busca o triplo, tem sido uma experiência avassaladora. O atacante se adaptou rapidamente à vida sob o comando de Guardiola, contribuindo significativamente para a busca por títulos do clube, que busca somar o título da Premier League às conquistas da Carabao Cup e da FA Cup nesta temporada.
“Nunca disputei troféus assim antes, então tudo é novo para mim. Espero que possamos concluir o trabalho”, comentou o atacante ao falar sobre sua ascensão ao topo do futebol inglês. Depois de marcar nove gols pelo City antes da final, seu décimo gol com a camisa do time é, sem dúvida, o mais importante de sua carreira até o momento, justificando o investimento significativo feito na janela de transferências de inverno.
- AFP
Não há tempo para comemorações
Apesar da euforia pela vitória em Wembley, o elenco do City já está voltando sua atenção para os objetivos que ainda restam. Com a disputa pelo título da Premier League contra o Arsenal chegando ao auge, Semenyo insistiu que as comemorações seriam reduzidas ao mínimo, a fim de se preparar para os desafios que se seguem no calendário.
“Não acho que haverá muitas comemorações esta noite; estamos nos preparando para terça-feira”, disse o autor do gol da vitória antes do próximo jogo contra seu ex-time, o Bournemouth.
O City entra agora na última semana da temporada sabendo que, embora mais duas vitórias sejam cruciais, também precisa contar com a perda de pontos do Arsenal em qualquer uma de suas duas últimas partidas para conseguir ultrapassar os Gunners na liderança da tabela.