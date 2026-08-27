O internacional holandês, que chegou ao Liverpool em janeiro de 2023 e marcou 51 gols em 181 jogos em todas as competições pelo Liverpool, tem sido alvo de grande interesse do Tottenham Hotspur durante toda a janela de verão, enquanto o Manchester City também é apontado como um clube que monitora o atacante de 27 anos. À medida que o Liverpool tenta finalizar uma contratação recorde para o clube da sensação do Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, a possibilidade de Gakpo sair se tornou uma realidade concreta.

Ao abordar as especulações em uma coletiva de imprensa de prévia do confronto de sábado pela Premier League contra o Nottingham Forest, em Anfield, o técnico espanhol afirmou: "Quando o mercado está aberto, você não pode garantir nada com ninguém. Não sabemos quem vai chegar. Cody está jogando muito bem para nós. Ele tem ido muito bem desde que veio da Copa do Mundo. Eu gostaria de saber como o mercado vai terminar, mas, neste momento, não sei o que vai acontecer. Eu consigo sentir quem vamos contratar e quais posições, mas a experiência mostra que, se houver uma oportunidade no último dia, você pensa: se isso vai nos melhorar, então vamos aproveitá-la."