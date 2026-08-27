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'Não posso garantir nada' - Iraola dá pista sobre saída de Gakpo enquanto o Liverpool se aproxima de Barcola
Incerteza cerca o futuro de Gakpo
O internacional holandês, que chegou ao Liverpool em janeiro de 2023 e marcou 51 gols em 181 jogos em todas as competições pelo Liverpool, tem sido alvo de grande interesse do Tottenham Hotspur durante toda a janela de verão, enquanto o Manchester City também é apontado como um clube que monitora o atacante de 27 anos. À medida que o Liverpool tenta finalizar uma contratação recorde para o clube da sensação do Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, a possibilidade de Gakpo sair se tornou uma realidade concreta.
Ao abordar as especulações em uma coletiva de imprensa de prévia do confronto de sábado pela Premier League contra o Nottingham Forest, em Anfield, o técnico espanhol afirmou: "Quando o mercado está aberto, você não pode garantir nada com ninguém. Não sabemos quem vai chegar. Cody está jogando muito bem para nós. Ele tem ido muito bem desde que veio da Copa do Mundo. Eu gostaria de saber como o mercado vai terminar, mas, neste momento, não sei o que vai acontecer. Eu consigo sentir quem vamos contratar e quais posições, mas a experiência mostra que, se houver uma oportunidade no último dia, você pensa: se isso vai nos melhorar, então vamos aproveitá-la."
- AFP
Liverpool perto de fechar com Barcola
O Liverpool parece ter encontrado seu principal reforço para o ataque, após garantir um acordo inicial com o PSG por Barcola. O negócio veio depois de um avanço significativo nas negociações na noite de quarta-feira, com o Liverpool disposto a pagar uma taxa inicial de pouco mais de £ 100 milhões. O pacote total pode eventualmente subir para aproximadamente £ 120 milhões quando os bônus relacionados a desempenho forem considerados.
No entanto, com detalhes menores sobre a estrutura de pagamento ainda sendo finalizados, Iraola manteve discrição sobre a chegada iminente de Barcola: "Você sabe que estamos tentando contratar para essa posição e sabe que não podemos falar sobre jogadores que neste momento não são nossos", explicou Iraola ao ser questionado sobre o francês. "Estamos tentando preencher essa posição porque, neste momento, não temos números. Espero ter boas notícias em breve, mas ainda não chegamos lá."
Reforços para o meio-campo ainda são possíveis
O empate por 2 a 2 com o Newcastle United no último fim de semana gerou um debate entre os torcedores de Anfield sobre a profundidade do elenco, especialmente após uma janela de verão discreta que, até agora, viu apenas as chegadas de Jeremy Jacquet, do Rennes, Victor Munoz, do Osasuna, e Ifeanyi Ndukwe, do Austria Wien, ao clube, além da saída de Curtis Jones para a Inter. Iraola reconheceu que, embora o ataque seja o foco no momento, o clube segue aberto a novos negócios se surgirem as oportunidades certas.
' "'Idealmente'" é a palavra mágica', disse Iraola ao discutir possíveis novas contratações. 'Há certas coisas que você pode fazer e certas coisas que você não sabe se pode fazer. É verdade que a prioridade tem sido reforçar os lados do campo. Tenho certeza de que, se pudermos melhorar outras áreas, então faremos isso. Mas não sei como o mercado vai terminar. Tenho que ser paciente, assim como vocês. É desconfortável para mim porque estamos lidando com incertezas. Em quatro ou cinco dias, poderemos fazer planos adequados. Em 1º de setembro, saberemos as opções que temos.'
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Rodízio no elenco e jogadores à margem
À medida que o prazo final se aproxima, seguem as dúvidas sobre o futuro de Federico Chiesa e Harvey Elliott, ambos fora da lista para o jogo contra o Newcastle. Chiesa está se recuperando de uma pequena lesão muscular sofrida no treino, enquanto Elliott parece enfrentar uma disputa por minutos sob o novo comando.
"Circunstâncias diferentes", explicou o treinador sobre a dupla. "Fede não está disponível, ele sentiu algo contra o Como. Com Harvey, eu só posso escolher 20. Trata-se de encontrar o equilíbrio certo no banco. No caso do Harvey, ele está tentando e melhorando a cada semana, mas ainda assim prefiro outras opções. Decidi colocar James McConnell no elenco. Esta é uma nova semana, com novas chances para todos, e eles precisam manter essa mentalidade."
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