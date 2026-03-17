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"Não posso ficar calado" — Neymar se manifesta após mais uma exclusão da seleção brasileira; o "triste" craque do Santos envia mensagem clara a Carlo Ancelotti
Ancelotti mantém-se firme quanto à preparação física
O sonho de um retorno romântico à seleção brasileira foi adiado para o maior artilheiro de todos os tempos do país. Apesar de ter recuperado a forma no Santos, onde recentemente marcou dois gols e deu uma assistência em duas partidas, o jogador de 34 anos foi a ausência mais notável na última convocação da Seleção.
Ancelotti deixou claro que a reputação por si só não garante uma vaga na seleção. O técnico italiano está priorizando a intensidade física na formação do elenco, sugerindo que o experiente atacante ainda tem obstáculos significativos a superar antes de poder ser escalado novamente no cenário mundial.
“Por que não o convoquei desta vez? Porque ele não está 100% e eu preciso de jogadores que estejam 100%”, explicou o técnico. “Neymar deve, portanto, continuar treinando, jogando, demonstrando suas qualidades e mantendo-se em boa condição física.”
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Neymar quebra o silêncio
A exclusão claramente afetou emocionalmente o ex-atacante do Barcelona e do Paris Saint-Germain. Em entrevista durante um evento da Kings League Brasil, Neymar admitiu que não ter sido convocado para a seleção nacional é uma realidade difícil de aceitar, especialmente porque ele sente que está no caminho certo.
“Vou falar aqui, porque não consigo ficar calado”, disse Neymar à Mad House, via Foot Mercato. “Obviamente, estou decepcionado e triste por não ter sido convocado. Mas continuo focado, dia após dia, treino após treino, partida após partida. Vamos alcançar nosso objetivo. Ainda há a convocação final.”
A disputa por uma vaga na Copa do Mundo
Neymar está plenamente ciente de que seu lugar no futuro da seleção brasileira não está mais garantido. Embora continue desesperado para levar seu país ao sexto título mundial, ele reconheceu publicamente que a decisão final cabe exclusivamente à comissão técnica.
“É claro que meu desejo é voltar à seleção, jogar na Copa do Mundo, mas isso não depende de mim”, disse Neymar. “Cabe à comissão técnica decidir e, é claro, esteja eu lá ou não, sempre apoiarei a seleção.”
- AFP
O caminho para a redenção
O tempo está se esgotando para Neymar fazer Ancelotti mudar de ideia antes do anúncio da lista definitiva para a Copa do Mundo, em 19 de maio. Atualmente, ele ainda luta para recuperar sua melhor forma e liderar o Santos nesta temporada. O Santos ocupa atualmente a 14ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, após vencer apenas uma das seis partidas disputadas até agora. O próximo adversário é o Internacional, e Neymar espera causar um grande impacto pelo seu clube.
Enquanto isso, o Brasil enfrentará a França e a Croácia em amistosos sem Neymar durante a concentração da seleção em março.
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