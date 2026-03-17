"Não posso ficar calado" — Neymar se manifesta após mais uma exclusão da seleção brasileira; o "triste" craque do Santos envia mensagem clara a Carlo Ancelotti

O sonho de um retorno romântico à seleção brasileira foi adiado para o maior artilheiro de todos os tempos do país. Apesar de ter recuperado a forma no Santos, onde recentemente marcou dois gols e deu uma assistência em duas partidas, o jogador de 34 anos foi a ausência mais notável na última convocação da Seleção.

Ancelotti deixou claro que a reputação por si só não garante uma vaga na seleção. O técnico italiano está priorizando a intensidade física na formação do elenco, sugerindo que o experiente atacante ainda tem obstáculos significativos a superar antes de poder ser escalado novamente no cenário mundial.

“Por que não o convoquei desta vez? Porque ele não está 100% e eu preciso de jogadores que estejam 100%”, explicou o técnico. “Neymar deve, portanto, continuar treinando, jogando, demonstrando suas qualidades e mantendo-se em boa condição física.”