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"Não posso encerrar minha carreira assim!" – Cristiano Ronaldo, movido pela ambição, não vai parar até conquistar a Copa do Mundo, já que o astro do Al-Nassr tem tudo para continuar jogando até os CINQUENTA anos
O eterno Ronaldo em busca de mais títulos importantes
Ronaldo já completou 40 anos e assinou uma extensão de contrato com o Al-Nassr, da Liga Profissional da Arábia Saudita, que o manterá no clube até o verão de 2027. Ele não dá sinais de que vai desacelerar e deve participar de mais um grande torneio internacional neste verão.
O pentacampeão da Bola de Ouro continua sendo o capitão de sua seleção, com um recorde de 143 gols marcados, e está tão sedento quanto sempre esteve por conquistas tangíveis. Ele viu Messi conquistar o mundo com a Argentina em 2022 e estará determinado a garantir que não se aposente sem que uma conquista semelhante seja registrada em seu brilhante currículo.
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Será que Ronaldo vai seguir os passos de Messi e conquistar a Copa do Mundo?
Questionado sobre o quanto Ronaldo estará desesperado para conquistar o título mundial, o campeão da Copa do Mundo de 2002, Kleberson — em entrevista concedida em parceria com o BetVictor Online Casino — disse ao GOAL: “No fundo, ele provavelmente pensa: ‘Nossa, eu preciso ganhar a Copa do Mundo, não posso encerrar minha carreira assim’.”
“Ele tem que se esforçar muito. Não é só ele, são os outros jogadores também. Neymar provavelmente também está pensando: ‘Messi tem uma Copa do Mundo, eu não’. [Erling] Haaland também, ele pode não ganhar uma Copa do Mundo. Isso está dentro dos jogadores, dentro desses grandes jogadores.
“Veja o Adriano — ele é um grande nome no Brasil, na Itália jogou em alto nível, mas não ganhou a Copa do Mundo. A Copa do Mundo às vezes é justa, às vezes é injusta. Acredito que esses caras olham para mim e pensam: ‘Meu Deus, não acredito que o Kleberson tem uma Copa do Mundo e eu não!’ Não tenho cinco Bolas de Ouro, mas ganhei a Copa do Mundo!”
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Ascensão ao estrelato: o talento ficou evidente desde o primeiro dia no Manchester United
Kleberson pôde acompanhar de perto a ascensão inicial de Ronaldo ao estrelato quando se juntou ao United, gigante da Premier League, naquele mesmo verão de 2003. Questionado se já estava claro naquela época o que CR7 viria a se tornar, o ex-jogador da seleção brasileira disse: “Tudo depende dele. Sabíamos que ele era um bom jogador. Dava para ver que o garoto era realmente bom — excelente com a bola, boa personalidade.
“Mas olhar para ele e pensar ‘cinco Bolas de Ouro, joga em finais, ganha tudo’... ele provou seu valor ao longo de um longo período. Não é algo de uma ou duas temporadas. Se você olhar para a minha carreira, tive meus melhores momentos entre 2000 e 2003, depois sofri uma lesão no Man United. Tive grandes momentos, joguei em alto nível com bons jogadores. Depois tive azar com lesões e não tive tempo de voltar a esse nível até por volta de 2008 a 2010. Depois, o desempenho caiu novamente.
“Cristiano continua o mesmo. Ele ainda está conquistando títulos e troféus. Estou muito feliz por ter podido trabalhar com ele no início, porque fico feliz em ver como ele amadureceu como homem, com sua família — ele cuida da mãe, da irmã. Ele tem uma história incrível no futebol.”
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Ainda em forma aos 50: por quanto tempo Ronaldo vai jogar?
Esse conto de fadas ainda pode ter vários capítulos por escrever, já que Ronaldo não dá sinais de que esteja pensando em se aposentar tão cedo. Alguns apostam que ele continuará jogando até a Euro 2028 e além.
Questionado se Ronaldo poderia continuar até os 50 anos, Kleberson disse: “Com esse garoto, não posso descartar nada! Eu o conheci quando ele tinha 17/18 anos, em 2003. Conversamos muito porque queríamos falar português. Dava para perceber o que ele queria da vida, e ele não mudou isso. Ele continua o mesmo.
“Se há algo que Cristiano Ronaldo tem, é força mental. Sua mentalidade é muito poderosa. Além disso, ele cuida muito de si mesmo — do corpo, da maneira como joga.
“Quando você o vê agora, ele não é como o Cristiano Ronaldo de anos atrás, mas ainda causa impacto. Podemos dizer ‘é a liga saudita, não é uma grande liga’, mas dá para ver que ele joga em um bom nível. Ele é alguém que poderia se transferir para a MLS no futuro. Se ele quiser jogar aos 50, ele consegue! Ele está em ótima forma.”
Novos objetivos: como Ronaldo mantém acesa a chama da competitividade
Ronaldo está atualmente em busca dos 1.000 gols na carreira, com esse marco notável bem ao seu alcance. Ele também manifestou o desejo de jogar ao lado de seu filho, Cristiano Jr., em algum momento, sendo importante para um jogador do seu calibre continuar estabelecendo metas que mantenham acesa sua chama competitiva, mesmo depois de já ter conquistado tanto.