"Não posso encerrar minha carreira assim!" – Cristiano Ronaldo, movido pela ambição, não vai parar até conquistar a Copa do Mundo, já que o astro do Al-Nassr tem tudo para continuar jogando até os CINQUENTA anos

Questionado sobre o quanto Ronaldo estará desesperado para conquistar o título mundial, o campeão da Copa do Mundo de 2002, Kleberson — em entrevista concedida em parceria com o BetVictor Online Casino — disse ao GOAL: “No fundo, ele provavelmente pensa: ‘Nossa, eu preciso ganhar a Copa do Mundo, não posso encerrar minha carreira assim’.”

“Ele tem que se esforçar muito. Não é só ele, são os outros jogadores também. Neymar provavelmente também está pensando: ‘Messi tem uma Copa do Mundo, eu não’. [Erling] Haaland também, ele pode não ganhar uma Copa do Mundo. Isso está dentro dos jogadores, dentro desses grandes jogadores.

“Veja o Adriano — ele é um grande nome no Brasil, na Itália jogou em alto nível, mas não ganhou a Copa do Mundo. A Copa do Mundo às vezes é justa, às vezes é injusta. Acredito que esses caras olham para mim e pensam: ‘Meu Deus, não acredito que o Kleberson tem uma Copa do Mundo e eu não!’ Não tenho cinco Bolas de Ouro, mas ganhei a Copa do Mundo!”

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