Depois que notícias sobre a negação de um acordo nas negociações contratuais com o Dortmund causaram polêmica no início desta semana, o zagueiro esclareceu a situação — e confirmou que houve conversas “positivas” com os dirigentes do clube. “Tive uma boa conversa com Lars (Ricken, diretor esportivo) e [o novo diretor esportivo Nils] Ole [Book]”, disse Schlotterbeck à Sky Germany. "[Negar as notícias sobre a renovação do contrato] não foi uma atitude maliciosa em relação a vocês [a mídia] ou ao BVB. Eu apenas fiquei surpreso [com as notícias] e quis ser honesto.

"Eu sabia que haveria uma reação negativa contra mim, mas queria esclarecer. Como se tratava de mim pessoalmente, quis corrigir o que havia sido divulgado na mídia. Se um veículo de comunicação escreve que vou assinar e eu não assino, acabo parecendo tolo. Não posso agradar a todos."