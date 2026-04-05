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"Não posso agradar a todos!" – Nico Schlotterbeck, alvo do Barcelona e do Real Madrid, quebra o silêncio após o fracasso das negociações para renovar com o Borussia Dortmund
Real Madrid e Barcelona em alerta máximo
Schlotterbeck viu-se no centro de uma onda de especulações sobre seu futuro a longo prazo no Dortmund. O zagueiro de 26 anos foi duramente criticado pela mídia alemã durante a recente pausa para os jogos internacionais, após sugerir que a saída do ex-diretor esportivo Sebastian Kehl havia esfriado seu desejo de comprometer seu futuro com o clube. Kehl, que foi demitido pelo BVB, era a principal figura com quem Schlotterbeck desejava negociar. As repercussões desses comentários colocaram a elite europeia em alerta máximo, com Barcelona e Real Madrid supostamente acompanhando a situação de perto.
- Getty Images
Esclarecimento após recusa nas negociações contratuais
Depois que notícias sobre a negação de um acordo nas negociações contratuais com o Dortmund causaram polêmica no início desta semana, o zagueiro esclareceu a situação — e confirmou que houve conversas “positivas” com os dirigentes do clube. “Tive uma boa conversa com Lars (Ricken, diretor esportivo) e [o novo diretor esportivo Nils] Ole [Book]”, disse Schlotterbeck à Sky Germany. "[Negar as notícias sobre a renovação do contrato] não foi uma atitude maliciosa em relação a vocês [a mídia] ou ao BVB. Eu apenas fiquei surpreso [com as notícias] e quis ser honesto.
"Eu sabia que haveria uma reação negativa contra mim, mas queria esclarecer. Como se tratava de mim pessoalmente, quis corrigir o que havia sido divulgado na mídia. Se um veículo de comunicação escreve que vou assinar e eu não assino, acabo parecendo tolo. Não posso agradar a todos."
Ricken minimiza o desentendimento
Ricken tentou desmentir a ideia de que a relação com seu zagueiro estrela tenha sido prejudicada de forma definitiva. Ricken revelou que já ocorreram conversas em particular para amenizar as tensões entre as duas partes.
“Ele disse que as coisas mudaram um pouco, mas não acho que tenha mudado nada”, disse Ricken. “Quando ele voltou da seleção, nos reunimos imediatamente na segunda-feira. Só o Nico e eu, sem o agente dele. Dava para perceber que a relação de confiança continua 100% intacta. Dava para perceber o quanto ele é apaixonado pelo clube. Não vamos esperar semanas para marcar a próxima reunião. Nico tem suas expectativas. O clube também tem suas condições. Mesmo assim, optei por entrar nessas conversas com uma mentalidade otimista. Nico parecia muito aberto e interessado.”
- AFP
O que vem a seguir para o Dortmund?
Apesar das ofertas tentadoras vindas do exterior e das tensões dos últimos dias, a prioridade do jogador ainda parece estar no Signal Iduna Park. Os próximos dias serão cruciais para determinar se o Dortmund conseguirá manter seu líder defensivo a longo prazo ou se a disputa com os principais clubes espanhóis continuará quando a janela de transferências se abrir.