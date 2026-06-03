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“Não por causa de Lionel Messi” - A mentalidade vencedora de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo é explicada, enquanto o maior jogador de todos os tempos de Portugal busca a medalha que ainda lhe falta
Ronaldo e Messi se preparam para disputar sua sexta Copa do Mundo
Ronaldo, assim como Messi, marcará presença no principal evento da FIFA pela sexta vez quando as portas se abrirem nos Estados Unidos, Canadá e México. Ninguém jamais havia alcançado essa marca, e os livros de história continuam sendo reescritos.
O ícone argentino Messi está de volta para mais uma tentativa de conquistar o prêmio mais prestigiado, depois de ter erguido aquele troféu de ouro no final de um torneio emocionante em 2022. A expectativa é que ele, após completar 39 anos em 24 de junho, se aposente da seleção assim que uma grande competição nos EUA chegar ao fim.
Ronaldo pode seguir o mesmo caminho, já tendo passado dos 41 anos. Ele não tem dado sinais de desacelerar, seja pelo clube ou pela seleção — conquistando o título da Liga Profissional da Arábia Saudita pelo Al-Nassr em 2026. Ele continua determinado a atingir a marca de 1.000 gols na carreira antes de pensar em pendurar as chuteiras que quebraram tantos recordes.
CR7, no entanto, daria um passo a mais em direção a essa data final se conquistasse a Copa do Mundo ao lado de Bruno Fernandes e companhia. Tendo alcançado tanto, há poucos objetivos que o motivam tanto quanto corresponder às expectativas de sua nação.
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Ronaldo está desesperado para repetir a conquista de Messi na Copa do Mundo?
Será que ele está desesperado para igualar Messi, depois de ver um adversário de longa data saborear o auge da glória no Catar? Quando essa pergunta foi feita ao ex-companheiro de equipe do Manchester United, Djemba-Djemba, o camaronês — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da World Cup Betting — disse: “Acho que Cristiano quer ganhar a Copa do Mundo, não por causa do Messi, mas por causa dele mesmo, não por causa do Messi.
“Lembro que, às vezes, quando terminávamos o treino, fazíamos chutes, cobranças de falta, tudo, e sei que ele ficava muito chateado quando errava um chute ou um gol.
“Claro, Messi criou um desafio entre os dois, é normal. Era um desafio entre os dois, mas Cristiano estava fazendo isso por ele, por si mesmo, e ele quer ganhar esta Copa do Mundo por ele, não por causa do Messi, não.”
Será que Ronaldo vai terminar a carreira com mais gols do que Messi?
Embora Ronaldo e Messi nunca tenham permitido que as conquistas um do outro dominassem seus pensamentos, sua rivalidade única tem sido impossível de ignorar ao longo de duas décadas que renderam, juntos, 13 conquistas da Bola de Ouro.
É possível que ambos encerrem suas respectivas carreiras tendo alcançado quatro dígitos no número de gols, mas alguém precisa sair na frente. Questionado se Ronaldo estará determinado a conquistar essa vantagem, Djemba-Djemba acrescentou: “Claro.
“Cristiano gosta do desafio, ele gosta do desafio que isso representa para ele. É preciso ter algo que o impulsione a ser o melhor, e Cristiano ajudava Messi a impulsioná-lo, e Messi ajudava Cristiano a impulsioná-lo.”
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Calendário da Copa do Mundo: quando Portugal e a Argentina estreiam
A Argentina será a primeira a entrar em campo na Copa do Mundo de 2026, embora ainda não se saiba se Messi — que vem se recuperando de uma contusão — estará em condições de ser titular e capitão da seleção no confronto contra a Argélia, no dia 16 de junho.
Poucas horas depois, no dia seguinte, Ronaldo deve comandar a seleção de Portugal na estreia da fase de grupos contra a República Democrática do Congo. Ele espera que essa partida represente o primeiro passo para conquistar o prêmio máximo.