“Não por causa de Lionel Messi” - A mentalidade vencedora de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo é explicada, enquanto o maior jogador de todos os tempos de Portugal busca a medalha que ainda lhe falta

Ronaldo, assim como Messi, marcará presença no principal evento da FIFA pela sexta vez quando as portas se abrirem nos Estados Unidos, Canadá e México. Ninguém jamais havia alcançado essa marca, e os livros de história continuam sendo reescritos.

O ícone argentino Messi está de volta para mais uma tentativa de conquistar o prêmio mais prestigiado, depois de ter erguido aquele troféu de ouro no final de um torneio emocionante em 2022. A expectativa é que ele, após completar 39 anos em 24 de junho, se aposente da seleção assim que uma grande competição nos EUA chegar ao fim.

Ronaldo pode seguir o mesmo caminho, já tendo passado dos 41 anos. Ele não tem dado sinais de desacelerar, seja pelo clube ou pela seleção — conquistando o título da Liga Profissional da Arábia Saudita pelo Al-Nassr em 2026. Ele continua determinado a atingir a marca de 1.000 gols na carreira antes de pensar em pendurar as chuteiras que quebraram tantos recordes.

CR7, no entanto, daria um passo a mais em direção a essa data final se conquistasse a Copa do Mundo ao lado de Bruno Fernandes e companhia. Tendo alcançado tanto, há poucos objetivos que o motivam tanto quanto corresponder às expectativas de sua nação.