Não poderia ser mais infeliz: Vincent Kompany revela como Serge Gnabry sofreu uma grave lesão durante o treino do Bayern de Munique

"Foi uma grande infelicidade", disse Kompany: "Aconteceu durante a disputa de pênaltis. Foi realmente muito, muito infeliz e nos surpreendeu a todos. Desejamos tudo de bom para ele. Serge fez um trabalho incrível por nós nesta temporada."

O líder da Bundesliga anunciou oficialmente a lesão de Gnabry no sábado. O Bayern não informou o tempo de recuperação, mas não é apenas questionável se o meio-campista ofensivo poderá voltar a jogar pelo time nesta temporada. Segundo relatos unânimes da mídia, sua participação na Copa do Mundo no verão com a seleção alemã também está em dúvida.

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, declarou: “Sinto muito pelo Serge. É uma notícia muito amarga, especialmente nesta reta final da temporada, em que temos jogos tão importantes pela frente.” Ele contou que havia falado ao telefone com o jogador no sábado à noite: “Eu disse a ele que todos nós da seleção nacional também estamos ao seu lado. Todos nós vamos apoiá-lo da melhor maneira possível para que ele possa voltar aos gramados o mais rápido possível.”