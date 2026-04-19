Na véspera do jogo da Bundesliga entre o Bayern e o VfB Stuttgart na tarde de domingo (17h30), Gnabry sofreu uma “infeliz” lesão no adutor, revelou o belga à DAZN.
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Não poderia ser mais infeliz: Vincent Kompany revela como Serge Gnabry sofreu uma grave lesão durante o treino do Bayern de Munique
"Foi uma grande infelicidade", disse Kompany: "Aconteceu durante a disputa de pênaltis. Foi realmente muito, muito infeliz e nos surpreendeu a todos. Desejamos tudo de bom para ele. Serge fez um trabalho incrível por nós nesta temporada."
O líder da Bundesliga anunciou oficialmente a lesão de Gnabry no sábado. O Bayern não informou o tempo de recuperação, mas não é apenas questionável se o meio-campista ofensivo poderá voltar a jogar pelo time nesta temporada. Segundo relatos unânimes da mídia, sua participação na Copa do Mundo no verão com a seleção alemã também está em dúvida.
O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, declarou: “Sinto muito pelo Serge. É uma notícia muito amarga, especialmente nesta reta final da temporada, em que temos jogos tão importantes pela frente.” Ele contou que havia falado ao telefone com o jogador no sábado à noite: “Eu disse a ele que todos nós da seleção nacional também estamos ao seu lado. Todos nós vamos apoiá-lo da melhor maneira possível para que ele possa voltar aos gramados o mais rápido possível.”
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Jamal Musiala substitui Serge Gnabry no Bayern de Munique
O lugar de Gnabry no centro da linha ofensiva de três de Kompany deverá agora ser ocupado por Jamal Musiala. O habilidoso jogador convenceu de verdade há uma semana contra o FC St. Pauli (5 a 0), pela primeira vez desde seu retorno após uma grave lesão, e também integrou a equipe titular no clássico do sul contra o VfB. “Ele já está lá, não está mais tão longe (de sua melhor forma)”, disse Kompany. “Ele vai ter muitos minutos, mas se vai jogar todos os minutos, isso eu não sei.”
O especialista Sami Khedira disse: “Jamal precisa agora dos jogos e precisa agora do ritmo. Acima de tudo, é a sua cabeça que precisa disso.”
Estatísticas de desempenho de Serge Gnabry nesta temporada
Intervenções 37 Gols 10 Assistências 11 Cartões amarelos 1