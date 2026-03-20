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“Não podemos perder o que não temos” – Gabriel Jesus afirma que o Arsenal não pode ter “medo” da disputa pelo título da Premier League, enquanto almeja conquistar mais de um troféu nesta temporada
A mudança de mentalidade no Emirates
Quando Jesus trocou Manchester pelo norte de Londres, ele trouxe o pedigree de um vencedor nato para um vestiário jovem. O brasileiro revelou que suas declarações iniciais sobre as chances do Arsenal de conquistar o título não foram imediatamente aceitas por um elenco que se acostumara a disputar uma vaga entre os quatro primeiros, em vez do título.
O atacante observou que vários jogadores inicialmente brincaram com seu otimismo, sugerindo que ele poderia ter se juntado ao clube errado se esperasse conquistar títulos imediatamente. No entanto, esse ceticismo se dissipou desde então, à medida que a equipe de Mikel Arteta se estabeleceu como a principal desafiante ao domínio doméstico do Manchester City nas últimas temporadas.
“Alguns deles riram”, disse Jesus, refletindo sobre suas aspirações iniciais ao título. “Eles disseram: ‘Ah, talvez você tenha assinado com o clube errado’. Perguntei por quê. Com a qualidade do nosso time, por que não poderíamos disputar e ganhar o campeonato?”
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Torna-se motivo de piada
Jesus relembrou os primeiros tempos de sua carreira no Arsenal e como as expectativas internas evoluíram. O atacante acredita que o grupo finalmente superou essa fase emocionalmente, após terminar como vice-campeão em três temporadas consecutivas.
“É um processo que você tem que respeitar”, disse Jesus ao The Athletic. “Passamos de lutar arduamente para nos classificar para a Liga dos Campeões a lutar pelo título. Precisamos nos alegrar com isso. Nosso time agora está mais experiente, mais maduro. Podemos ganhar o campeonato nesta temporada e talvez outro troféu também. Os torcedores do Arsenal provavelmente diriam a Premier League, porque já faz mais de 20 anos. Mas eles também nunca ganharam a Liga dos Campeões, então, obviamente, para eles é um sonho ganhar os dois. Eu, pessoalmente, quero ganhar tudo, mas se tiver que escolher, é a Liga dos Campeões.”
Enfrentando o medo da disputa pelo título
Apesar de o City estar nove pontos à frente — tendo disputado uma partida a mais —, Jesus mantém-se cauteloso diante das más lembranças de colapsos sofridos no final de temporadas anteriores. Ele revelou que o elenco teve “conversas francas” com a diretoria do clube para garantir que permaneçam mentalmente resilientes durante a reta final da temporada.
“Quando você tem [o sucesso], pode ter medo de perdê-lo”, comentou Jesus. “Ainda não o temos, então não podemos ter medo. Não podemos perder algo que não temos. Precisamos entrar em campo, jogo a jogo, e tentar vencer.”
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E agora?
O Arsenal ainda está na briga pelo tetracampeonato nesta temporada, com a Premier League, a Liga dos Campeões, a FA Cup e a Carabao Cup ainda em disputa. O primeiro desafio pelo título será o confronto contra o City na final da Carabao Cup, no domingo, antes de enfrentar o Southampton nas quartas de final da FA Cup.
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