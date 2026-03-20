“Não podemos perder o que não temos” – Gabriel Jesus afirma que o Arsenal não pode ter “medo” da disputa pelo título da Premier League, enquanto almeja conquistar mais de um troféu nesta temporada

Quando Jesus trocou Manchester pelo norte de Londres, ele trouxe o pedigree de um vencedor nato para um vestiário jovem. O brasileiro revelou que suas declarações iniciais sobre as chances do Arsenal de conquistar o título não foram imediatamente aceitas por um elenco que se acostumara a disputar uma vaga entre os quatro primeiros, em vez do título.

O atacante observou que vários jogadores inicialmente brincaram com seu otimismo, sugerindo que ele poderia ter se juntado ao clube errado se esperasse conquistar títulos imediatamente. No entanto, esse ceticismo se dissipou desde então, à medida que a equipe de Mikel Arteta se estabeleceu como a principal desafiante ao domínio doméstico do Manchester City nas últimas temporadas.

“Alguns deles riram”, disse Jesus, refletindo sobre suas aspirações iniciais ao título. “Eles disseram: ‘Ah, talvez você tenha assinado com o clube errado’. Perguntei por quê. Com a qualidade do nosso time, por que não poderíamos disputar e ganhar o campeonato?”