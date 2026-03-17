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"Não podemos perder mais um zagueiro" – Liam Rosenior teme que a lesão de Trevoh Chalobah seja "grave", após o zagueiro do Chelsea ter sido retirado de maca durante a partida contra o PSG
Preocupações com a lesão de Chalobah
A noite foi de mal a pior para o Chelsea, já que Chalobah foi retirado de maca devido a uma lesão no final da partida, depois que os anfitriões já haviam utilizado todas as cinco substituições disponíveis. A saída do zagueiro deixou os Blues obrigados a jogar os minutos finais com 10 jogadores, agravando ainda mais o quadro de resultados em uma noite decepcionante na Europa.
Após o apito final, Rosenior revelou o diagnóstico preliminar da equipe médica. “Trevoh, acabei de perguntar à equipe médica. Ele sofreu uma entorse grave no tornozelo, então rezo para que não seja nada muito sério, pois não podemos perder outro zagueiro”, explicou o técnico.
A perda de Chalobah é particularmente dolorosa, já que o Chelsea já estava sem dois laterais-direitos — Reece James e Malo Gust — para o confronto.
- AFP
Um colapso histórico na Ponte
A derrota por 3 a 0 na terça-feira consolidou o placar agregado de 8 a 2, marcando a maior derrota por diferença de gols na história do clube durante as fases eliminatórias da competição. O PSG foi implacável desde o início, com Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola e Senny Mayulu marcando gols que silenciaram a torcida da casa.
Rosenior lamentou a falta de eficácia em comparação com os adversários franceses. “Uma noite difícil. Sabíamos que seria uma tarefa difícil e começamos o jogo da maneira que começamos. Tínhamos a posse de bola no terço final do campo. Não se pode cometer erros neste nível. Tínhamos a bola na área deles e Barcola acertou um chute de 25 metros no ângulo superior. A confiança deles cresce”, disse Rosenior.
As apostas na seleção acabam saindo pela culatra
Diante de uma lista crescente de lesionados, Rosenior optou por escalar uma defesa improvisada com Mamadou Sarr na lateral direita, uma decisão que não surtiu efeito, já que erros individuais permitiram que o PSG assumisse o controle. O técnico defendeu sua decisão de confiar nos jovens, mas admitiu que o gol sofrido logo no início foi um golpe psicológico, e Sarr foi substituído no intervalo.
O técnico do Chelsea observou: “Mamadou é um jogador muito bom, mas sentimos falta dos nossos dois laterais-direitos titulares. Há momentos em que você precisa colocar jogadores em campo e confiar neles. Isso tirou nosso ânimo.”
- AFP
O foco passa a ser a sobrevivência no mercado interno
Com a campanha europeia encerrada, o Chelsea precisa agora voltar a se concentrar na Premier League, enquanto se prepara para uma visita a um estádio historicamente difícil, onde enfrentará o Everton no Hill Dickinson Stadium no sábado.
A possível ausência de Chalobah deixa a defesa enfraquecida em um momento em que a consistência é extremamente necessária para evitar um colapso total da temporada.
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