"Não podemos perder mais um zagueiro" – Liam Rosenior teme que a lesão de Trevoh Chalobah seja "grave", após o zagueiro do Chelsea ter sido retirado de maca durante a partida contra o PSG

A noite foi de mal a pior para o Chelsea, já que Chalobah foi retirado de maca devido a uma lesão no final da partida, depois que os anfitriões já haviam utilizado todas as cinco substituições disponíveis. A saída do zagueiro deixou os Blues obrigados a jogar os minutos finais com 10 jogadores, agravando ainda mais o quadro de resultados em uma noite decepcionante na Europa.

Após o apito final, Rosenior revelou o diagnóstico preliminar da equipe médica. “Trevoh, acabei de perguntar à equipe médica. Ele sofreu uma entorse grave no tornozelo, então rezo para que não seja nada muito sério, pois não podemos perder outro zagueiro”, explicou o técnico.

A perda de Chalobah é particularmente dolorosa, já que o Chelsea já estava sem dois laterais-direitos — Reece James e Malo Gust — para o confronto.