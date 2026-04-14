"Não podemos estar sempre no topo!" - Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, desabafa sobre a "era do consumo excessivo" no futebol

Em uma entrevista reveladora à GQ Espanha, o jogador da seleção francesa começou refletindo sobre o imenso privilégio de sua posição.

Mbappé disse: “Para mim, é como um presente de Deus. Ter a oportunidade de viver minha paixão, disputar as melhores partidas, estar no melhor clube do mundo. Sou sempre muito grato por estar em campo, por acordar todas as manhãs para fazer o que me faz feliz. Adoro estar em campo e sentir que estou pisando no melhor gramado do mundo, em um país que, em termos de futebol, é um dos melhores do mundo.”