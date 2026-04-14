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"Não podemos estar sempre no topo!" - Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, desabafa sobre a "era do consumo excessivo" no futebol
Agenda lotada
O atacante de 26 anos tornou-se a mais recente figura de destaque a manifestar preocupação com o calendário global de jogos cada vez mais sobrecarregado. Com a ampliação da Copa do Mundo, do Campeonato Europeu e do formato renovado da Liga dos Campeões, os jogadores de ponta enfrentam agora até dez partidas a mais por temporada em comparação com anos anteriores. Apesar do imenso orgulho de representar o Real Madrid, Mbappé sugeriu que o talento por si só já não é suficiente para lidar com o desgaste físico e mental do futebol moderno.
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Mbappé expressa sua gratidão
Em uma entrevista reveladora à GQ Espanha, o jogador da seleção francesa começou refletindo sobre o imenso privilégio de sua posição.
Mbappé disse: “Para mim, é como um presente de Deus. Ter a oportunidade de viver minha paixão, disputar as melhores partidas, estar no melhor clube do mundo. Sou sempre muito grato por estar em campo, por acordar todas as manhãs para fazer o que me faz feliz. Adoro estar em campo e sentir que estou pisando no melhor gramado do mundo, em um país que, em termos de futebol, é um dos melhores do mundo.”
O preço de uma agenda lotada
O craque do Real Madrid lamentou ainda a dificuldade de manter o alto nível em meio a uma agenda exaustiva, acrescentando: “Hoje em dia, o talento não basta. O que faz a diferença é a consistência. Vivemos numa era de consumo excessivo. Não podemos estar sempre em boa forma e oferecer o espetáculo que as pessoas esperam.”
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Missão na Liga dos Campeões em Munique
O Real Madrid viaja para a Allianz Arena nesta quarta-feira enfrentando uma desvantagem de 2 a 1 na primeira partida contra o Bayern de Munique, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Mbappé, que ostenta impressionantes 45 participações em gols nesta temporada, continua sendo dúvida após sofrer uma lesão facial grave durante o empate de 1 a 1 com o Girona na sexta-feira. Se estiver em condições, o francês tentará se tornar o primeiro jogador a marcar 10 gols fora de casa em uma única campanha europeia e ajudar o Real a completar uma virada memorável.