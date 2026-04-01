"Não podemos de forma alguma confirmar esses preconceitos": o presidente do Gala pede que Leroy Sané seja titular na seleção alemã na Copa do Mundo

Kavukcu destacou que Sane “se adaptou bem desde o primeiro dia”. “Ele faz parte da família, tem um bom relacionamento com o técnico e se empenha. Às vezes, ele recomenda jogadores como se fosse um olheiro. Isso mostra o quanto ele se sente à vontade aqui.”

Após 35 partidas pelos Löwen, Sane soma atualmente seis gols e oito assistências. Ele ainda não cumpriu a meta estabelecida por Nagelsmann de que, após sua transferência para a Süper Lig, precisaria marcar significativamente mais pontos do que na Bundesliga pelo FC Bayern de Munique. No entanto, o técnico da seleção alemã o convocou duas vezes recentemente para o elenco — o que gerou grande incompreensão entre os especialistas.

Na vitória por 4 a 3 no amistoso na Suíça, Sane chegou a estar no time titular, mas não conseguiu convencer. Após entrar em campo contra Gana, ele deu a assistência para o gol da vitória de Deniz Undav, que fez o 2 a 1. Sane deve ter praticamente garantida uma vaga na seleção para a Copa do Mundo, mas, ao mesmo tempo, Nagelsmann declarou repetidamente recentemente: “Leroy sabe o que é exigido. Ele precisa mostrar isso.”

Conquistar uma vaga de titular na Copa do Mundo no verão não será, de qualquer forma, uma tarefa fácil. Florian Wirtz e Kai Havertz são titulares garantidos sob o comando de Nagelsmann. As duas vagas restantes foram ocupadas, além de Sané, por Nick Woltemade e Serge Gnabry durante a concentração de março. Se Jamal Musiala atingir sua melhor forma a tempo, ele também estará definitivamente no time titular.