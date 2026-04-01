O vice-presidente Abdullah Kavukcu apoiou veementemente o jogador da seleção nacional em entrevista à Sport Bild. Além disso, ele se posicionou nas discussões sobre a falta de regularidade e a linguagem corporal de Sané, e ressaltou mais uma vez a importância de Sané para o clube e para a equipe.
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"Não podemos de forma alguma confirmar esses preconceitos": o presidente do Gala pede que Leroy Sané seja titular na seleção alemã na Copa do Mundo
"Desde que o Leroy chegou ao nosso clube, ele só fala da Copa do Mundo. Ele precisa ser titular na Copa do Mundo", disse Kavukcu, acrescentando: "Desejo à Alemanha muito sucesso na Copa do Mundo. Sonho com uma final da Copa do Mundo entre Alemanha e Turquia."
No entanto, Sane não é, neste momento, um titular indiscutível no clube líder da Turquia. Na eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, por exemplo, ele jogou apenas um tempo. Antes de sua suspensão por cartão vermelho — após uma falta violenta no clássico de Istambul contra o Besiktas —, ele havia sido titular por três partidas consecutivas na Süper Lig.
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Sane não cumpriu a missão de Nagelsmann — mas a vaga na Copa do Mundo está praticamente garantida para ele
Kavukcu destacou que Sane “se adaptou bem desde o primeiro dia”. “Ele faz parte da família, tem um bom relacionamento com o técnico e se empenha. Às vezes, ele recomenda jogadores como se fosse um olheiro. Isso mostra o quanto ele se sente à vontade aqui.”
Após 35 partidas pelos Löwen, Sane soma atualmente seis gols e oito assistências. Ele ainda não cumpriu a meta estabelecida por Nagelsmann de que, após sua transferência para a Süper Lig, precisaria marcar significativamente mais pontos do que na Bundesliga pelo FC Bayern de Munique. No entanto, o técnico da seleção alemã o convocou duas vezes recentemente para o elenco — o que gerou grande incompreensão entre os especialistas.
Na vitória por 4 a 3 no amistoso na Suíça, Sane chegou a estar no time titular, mas não conseguiu convencer. Após entrar em campo contra Gana, ele deu a assistência para o gol da vitória de Deniz Undav, que fez o 2 a 1. Sane deve ter praticamente garantida uma vaga na seleção para a Copa do Mundo, mas, ao mesmo tempo, Nagelsmann declarou repetidamente recentemente: “Leroy sabe o que é exigido. Ele precisa mostrar isso.”
Conquistar uma vaga de titular na Copa do Mundo no verão não será, de qualquer forma, uma tarefa fácil. Florian Wirtz e Kai Havertz são titulares garantidos sob o comando de Nagelsmann. As duas vagas restantes foram ocupadas, além de Sané, por Nick Woltemade e Serge Gnabry durante a concentração de março. Se Jamal Musiala atingir sua melhor forma a tempo, ele também estará definitivamente no time titular.
A Gala confeccionou uma camisa especial para Sane — e obteve um grande sucesso
Além disso, Kavukcu se pronunciou sobre as acusações que já acompanhavam Sane em Munique, segundo as quais ele teria uma linguagem corporal questionável. “Não podemos confirmar esses preconceitos de forma alguma. O Leroy que vemos aqui é uma pessoa completamente diferente”, esclarece ele: “Ele tem um bom relacionamento com todos, faz piadas, ajuda os jogadores jovens nos treinos, mas também como pessoa. Na verdade, a gente passa o tempo todo rindo com ele.”
Além disso, os torcedores do Galatasaray o adorariam, razão pela qual o clube de Istambul lançou no mercado, especialmente para Sane, uma série de camisetas de manga comprida com os designs da DFB e do Galatasaray. Com sucesso! As camisetas esgotaram em pouco tempo. “Leroy está entre os três jogadores com maior venda de camisetas no Galatasaray (ao lado de Victor Osimhen e Mauro Icardi; nota da redação)”, explicou Kavukcu.
Além disso, a transferência sem custo do FC Bayern de Munique para o Galatasaray no verão passado não foi um retrocesso, enfatizou Kavukcu: “Somos um grande e orgulhoso clube e podemos competir com os melhores times da Europa. No que diz respeito aos torcedores visitantes em jogos europeus, somos até os melhores. Nem mesmo o Bayern consegue nos acompanhar.” O clube tem a visão de se tornar “um dos 10 melhores clubes do mundo”. “Vamos abrir o capital com nossa própria empresa de merchandising, e também está prevista uma rede própria de franquias de cafeterias. Tudo isso tem muito a ver com jogadores como Leroy ou Victor Osimhen, que aumentaram significativamente nossa popularidade.”
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Sane convenceu a diretoria com a contratação de Boey
Sane até ajuda a atrair outros nomes de destaque para o líder da Süper Lig. “Também pedimos a opinião de Leroy sobre a contratação de Sacha Boey. Ele nos deu dicas e recomendou o jogador”, disse Kavukcu.
O lateral-direito voltou ao Gala no meio do ano por empréstimo do campeão alemão, depois de ter perdido completamente o espaço sob o comando do técnico Vincent Kompany. Em seguida, há uma opção de compra no valor estimado de 15 a 20 milhões de euros. O francês, por sua vez, havia se transferido para Munique dois anos antes por 30 milhões de euros.
Leroy Sané: Dados de desempenho e estatísticas pela Seleção Alemã
Jogos internacionais 74 Gols 16 Assistências 11