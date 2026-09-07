Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082415584.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi

Traduzido por

'Não podemos continuar assim!' - Milan Skriniar faz forte alerta aos companheiros de time do Fenerbahce

Fenerbahçe
Campeonato Turco
M. Skriniar
Besiktas

O capitão do Fenerbahçe, Milan Skriniar, fez um forte alerta aos companheiros de equipe após a derrota por 2 a 1 no clássico contra o Besiktas. Apesar de ter aberto o placar no Chobani Stadium, Skriniar admitiu que o Fenerbahçe deixou muito espaço na defesa e precisa melhorar antes de enfrentar a Roma na Liga dos Campeões.

  • Gol de Skriniar não basta em derrota no dérbi

    O Fenerbahçe sofreu uma decepcionante derrota em casa por 2 a 1 para o arquirrival Besiktas na quarta rodada da temporada da Trendyol Super Lig. Milan Skriniar colocou os donos da casa em vantagem aos 26 minutos, depois de aproveitar uma bola solta dentro da área.

    No entanto, o Besiktas respondeu com Ridvan Yilmaz antes de Dusan Vlahovic marcar o gol da vitória aos 73 minutos no Chobani Stadium.

    O resultado faz o Fenerbahçe lamentar as oportunidades perdidas depois de Irfan Can Kahveci ter um chute no primeiro tempo anulado por impedimento e Mason Greenwood acertar a rede pelo lado de fora.


    • Publicidade
  • imago-sport-1082416233.jpgAnadolu Agency

    Capitão faz alerta ao elenco

    Falando após o apito final, o autor do gol e capitão Skriniar fez uma avaliação honesta da atuação de sua equipe. O defensor eslovaco admitiu que o Fenerbahce deu liberdade demais ao Besiktas para explorar os espaços nos contra-ataques.

    Skriniar ressaltou que o elenco precisa elevar seu nível imediatamente para evitar novos tropeços nas competições nacionais e europeias.

    "Demos muito espaço ao nosso adversário e jogamos de forma muito aberta", admitiu Skriniar. "Sabíamos que eles queriam criar oportunidades nos contra-ataques. Claro que não podemos continuar assim. Simplesmente temos que ser melhores."

  • Falhas defensivas e ofensivas em destaque

    Skriniar detalhou as áreas táticas que precisam de melhora rápida, pedindo maior compactação coletiva e melhor tomada de decisão na pressão. Ele também observou que a equipe precisa criar soluções mais claras no ataque.

    O Fenerbahce teve dificuldades para furar a linha defensiva do Besiktas nos minutos finais, dependendo muito dos cruzamentos de N'Golo Kante, que foram neutralizados pelos visitantes.

    "Precisamos melhorar ofensivamente e defensivamente, especialmente em termos de manter a compactação", acrescentou Skriniar. "Temos de saber quando pressionar e quando ficar compactos, além de criar mais opções no ataque."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1082430097.jpgMiddle East Images

    Próximo teste europeu contra a Roma

    O Fenerbahce precisa deixar rapidamente para trás a decepção no clássico enquanto se prepara para uma partida de abertura de grande destaque em competição europeia.

    A equipe turca volta a campo na quinta-feira, 10 de setembro, para receber a Roma às 19h45 em sua primeira rodada da Champions League.

    Skriniar e seus companheiros de equipe buscarão colocar esses ajustes táticos em prática imediatamente para garantir um resultado positivo contra um adversário europeu.

Liga dos Campeões
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
Roma crest
Roma
ROM
Campeonato Turco
Besiktas crest
Besiktas
BJK
Erzurumspor FK crest
Erzurumspor FK
ERZ