ZUMA Press Wire
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'Não podemos continuar assim!' - Milan Skriniar faz forte alerta aos companheiros de time do Fenerbahce
Gol de Skriniar não basta em derrota no dérbi
O Fenerbahçe sofreu uma decepcionante derrota em casa por 2 a 1 para o arquirrival Besiktas na quarta rodada da temporada da Trendyol Super Lig. Milan Skriniar colocou os donos da casa em vantagem aos 26 minutos, depois de aproveitar uma bola solta dentro da área.
No entanto, o Besiktas respondeu com Ridvan Yilmaz antes de Dusan Vlahovic marcar o gol da vitória aos 73 minutos no Chobani Stadium.
O resultado faz o Fenerbahçe lamentar as oportunidades perdidas depois de Irfan Can Kahveci ter um chute no primeiro tempo anulado por impedimento e Mason Greenwood acertar a rede pelo lado de fora.
- Anadolu Agency
Capitão faz alerta ao elenco
Falando após o apito final, o autor do gol e capitão Skriniar fez uma avaliação honesta da atuação de sua equipe. O defensor eslovaco admitiu que o Fenerbahce deu liberdade demais ao Besiktas para explorar os espaços nos contra-ataques.
Skriniar ressaltou que o elenco precisa elevar seu nível imediatamente para evitar novos tropeços nas competições nacionais e europeias.
"Demos muito espaço ao nosso adversário e jogamos de forma muito aberta", admitiu Skriniar. "Sabíamos que eles queriam criar oportunidades nos contra-ataques. Claro que não podemos continuar assim. Simplesmente temos que ser melhores."
Falhas defensivas e ofensivas em destaque
Skriniar detalhou as áreas táticas que precisam de melhora rápida, pedindo maior compactação coletiva e melhor tomada de decisão na pressão. Ele também observou que a equipe precisa criar soluções mais claras no ataque.
O Fenerbahce teve dificuldades para furar a linha defensiva do Besiktas nos minutos finais, dependendo muito dos cruzamentos de N'Golo Kante, que foram neutralizados pelos visitantes.
"Precisamos melhorar ofensivamente e defensivamente, especialmente em termos de manter a compactação", acrescentou Skriniar. "Temos de saber quando pressionar e quando ficar compactos, além de criar mais opções no ataque."
- Middle East Images
Próximo teste europeu contra a Roma
O Fenerbahce precisa deixar rapidamente para trás a decepção no clássico enquanto se prepara para uma partida de abertura de grande destaque em competição europeia.
A equipe turca volta a campo na quinta-feira, 10 de setembro, para receber a Roma às 19h45 em sua primeira rodada da Champions League.
Skriniar e seus companheiros de equipe buscarão colocar esses ajustes táticos em prática imediatamente para garantir um resultado positivo contra um adversário europeu.
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