O Fenerbahçe sofreu uma decepcionante derrota em casa por 2 a 1 para o arquirrival Besiktas na quarta rodada da temporada da Trendyol Super Lig. Milan Skriniar colocou os donos da casa em vantagem aos 26 minutos, depois de aproveitar uma bola solta dentro da área.

No entanto, o Besiktas respondeu com Ridvan Yilmaz antes de Dusan Vlahovic marcar o gol da vitória aos 73 minutos no Chobani Stadium.

O resultado faz o Fenerbahçe lamentar as oportunidades perdidas depois de Irfan Can Kahveci ter um chute no primeiro tempo anulado por impedimento e Mason Greenwood acertar a rede pelo lado de fora.



