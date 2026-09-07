Banks, zagueiro de 19 anos do Augsburg, da Bundesliga, foi convocado inicialmente para o período de treinos da USMNT em setembro, depois de já ter representado os Estados Unidos nas categorias sub-17, sub-19 e sub-20. No entanto, ele não atuou nos jogos contra Coreia do Sul e Japão e, desde então, não voltou à USMNT.

O zagueiro esteve cotado para uma convocação em março, mas, em meio ao interesse da Alemanha, o defensor com dupla nacionalidade optou por ficar fora do período de treinos de março para avaliar suas opções em relação ao seu futuro internacional. Se Banks optar por representar a Alemanha, ele terá de solicitar uma mudança única de associação.

"Assisti [à Copa do Mundo] com sentimentos mistos e fiquei feliz pelos caras, porque todos me fizeram sentir muito bem-vindo naquela época", disse ele à Kicker ao ser perguntado sobre seu processo de escolha entre a USMNT e a Alemanha.

"De vez em quando eu dizia a mim mesmo que seria legal estar lá, mas não fiquei pensando nisso. Não sou o tipo de pessoa que se arrepende das coisas depois. Tomei minha decisão pensando no futuro, e ela é a certa."

A decisão final, porém, ainda não foi tomada, o que significa que Banks não está sendo visto como uma opção para o próximo período de treinos da USMNT.