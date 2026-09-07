Getty
Traduzido por
'Não pode ser considerado para a próxima convocação' - Mauricio Pochettino dá atualização sobre Noahkai Banks enquanto o defensor avalia o futuro entre USMNT e Alemanha
- Lucca Fundel
A situação
Banks, zagueiro de 19 anos do Augsburg, da Bundesliga, foi convocado inicialmente para a seleção dos Estados Unidos em setembro, depois de já ter representado o país nas categorias sub-17, sub-19 e sub-20. No entanto, ele não atuou nas partidas contra Coreia do Sul e Japão e, desde então, não voltou à seleção dos Estados Unidos.
O zagueiro esteve cotado para uma convocação em março, mas, em meio ao interesse da Alemanha, o defensor com dupla nacionalidade optou por ficar fora da convocação de março para avaliar suas opções em relação ao seu futuro internacional. Se Banks decidir representar a Alemanha, ele terá de formalizar uma troca única de associação.
"Assisti [à Copa do Mundo] com sentimentos mistos e fiquei feliz pelos caras, porque todos me fizeram sentir muito bem-vindo naquela época", disse ele à Kicker ao ser questionado sobre seu processo de escolha entre a seleção dos Estados Unidos e a Alemanha.
"De vez em quando eu dizia a mim mesmo que seria legal estar lá, mas não fiquei pensando nisso. Não sou do tipo que se arrepende das coisas olhando para trás. Tomei minha decisão pensando no futuro, e ela é a certa."
A decisão final, porém, ainda não foi tomada, o que significa que Banks não está sendo visto como uma opção para a próxima convocação da seleção dos Estados Unidos.
- (C)Getty Images
O que foi dito
"Estamos em contato com todos os possíveis jogadores com dupla nacionalidade", disse Pochettino. "Acho que é importante para nós vermos, claro, porque existe uma conexão, e a conexão humana é muito importante, mesmo que eles, como no caso de Noki [Noahkai], não tenham mudado de ideia e estejam esperando. Ainda não há decisão e, claro, não podemos considerá-lo para a próxima convocação. Esse é o caso.
"Ainda assim, nós, e a organização, estamos trabalhando com todos os jogadores com dupla nacionalidade e jogadores com a possibilidade de tomar uma decisão. Sim, essa conexão humana é importante porque, se um dia eles sentirem que podem defender, que querem lutar e fazer parte da nossa seleção nacional e, claro, se merecerem e considerarmos que merecem estar envolvidos, claro, vamos convocá-los. Neste caso, Noki continua na mesma situação de antes da Copa do Mundo, quando conversamos."
- Sportfoto Rudel
A temporada de Banks até aqui
O defensor do Augsburg despontou na Bundesliga, com 23 aparições na liga durante a temporada 2025-26. No entanto, o tempo de jogo diminuiu nos meses finais daquela temporada, já que ele atuou em apenas dois dos últimos oito jogos do Augsburg na temporada.
Ele, porém, retomou seu lugar na defesa da equipe, jogando os 90 minutos em cada um dos dois primeiros jogos do clube na Bundesliga, ambos com vitória, além de um triunfo na DFB-Pokal para iniciar a temporada. Com Banks na defesa, o Augsburg sofreu apenas um gol nesses três jogos.
- Pro Sports Images
O que vem a seguir?
O Augsburg fará neste sábado seu terceiro jogo da temporada, quando recebe o astro da USMNT Malik Tillman e o Bayer Leverkusen. Enquanto isso, a USMNT em breve se reunirá para uma pausa internacional que inclui partidas contra Peru, Chile, México e Canadá.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.