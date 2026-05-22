Guardiola anunciou oficialmente sua saída do City, encerrando um reinado de dez anos que alterou profundamente a estrutura do futebol inglês. Desde que chegou, em julho de 2016, o ex-técnico do Barcelona e do Bayern de Munique conduziu o clube a uma era de sucesso sem precedentes, conquistando 20 troféus importantes e se estabelecendo como o técnico mais condecorado da história do clube. Sua última partida será contra o Aston Villa no domingo, marcando seu 593º jogo no comando.

Refletindo sobre sua decisão, Guardiola se despediu emocionado dos torcedores, afirmando: “Quando cheguei, minha primeira entrevista foi com Noel Gallagher. Saí de lá pensando: ‘Ok… Noel está aqui? Isso vai ser divertido.’

“E que tempo maravilhoso passamos juntos. Não me perguntem os motivos pelos quais estou partindo. Não há motivo, mas no fundo, sei que é a minha hora. Nada é eterno; se fosse, eu estaria aqui. Eternos serão o sentimento, as pessoas, as memórias, o amor que tenho pelo meu Manchester City.

“Esta é uma cidade construída com trabalho. Com dedicação. Você vê isso na cor dos tijolos. Nas pessoas que chegavam cedo e ficavam até tarde. Nas fábricas. Nos Pankhursts. Nos sindicatos. Na música. Simplesmente na Revolução Industrial e em como ela mudou o mundo. E acho que passei a entender isso, e minhas equipes também. Trabalhamos. Sofremos. Lutamos. E fizemos as coisas do nosso jeito. À nossa maneira. O trabalho árduo assume muitas formas. As viagens a Bournemouth, quando perdemos a Premier League, e vocês estavam lá. As viagens a Istambul, quando vocês também estavam lá.”

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