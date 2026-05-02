"Não perderíamos muito": Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, encara com surpreendente serenidade o risco de perder um jogador importante sem receber indenização

Caso Laimer não renove o contrato, tem-se especulado recentemente sobre uma possível saída do jogador de 28 anos ao final da temporada. Afinal, este verão seria a última oportunidade para o Bayern receber uma indenização adequada pela transferência de Laimer, antes que seu contrato expire um ano depois.

Eberl, por sua vez, enfatizou que há “dois pontos de vista” e que “é preciso encontrar uma forma de chegar a um acordo, de alguma forma e em algum momento”. Quando questionado se, caso não haja renovação, o clube seria forçado a vendê-lo para não ter que liberá-lo sem indenização em 2027, Eberl respondeu com surpreendente serenidade: “Ele chegou sem indenização, então não perderíamos muito.”

Após o término do contrato com o RB Leipzig, Laimer chegou a Munique em 2023 sem custos. Com sua consistência e flexibilidade, o jogador da seleção austríaca conquistou um papel importante no clube campeão alemão, e também nesta temporada ele está entre os principais destaques. Uma perda afetaria o Bayern de forma correspondentemente dura, especialmente porque seria necessário procurar um substituto para a vaga de Laimer no elenco, o que poderia ser bastante oneroso.

O ex-jogador do Leipzig somou, até agora nesta temporada, três gols e doze assistências em 43 partidas. Na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (4 a 5), Laimer surpreendentemente começou no banco, já que Alphonso Davies foi escalado na lateral esquerda. Laimer entrou no segundo tempo – ainda não se sabe se ele estará no time titular do Bayern na partida de volta contra o PSG, na quarta-feira.