"Não são complicadas", enfatizou Eberl após o empate em 3 a 3 na partida da Bundesliga contra o 1. FC Heidenheim, no sábado. Ele explicou: "São apenas conversas e visões diferentes; no momento, não estamos conseguindo chegar a um acordo. Mas não há ressentimentos nem desentendimentos."
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"Não perderíamos muito": Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, encara com surpreendente serenidade o risco de perder um jogador importante sem receber indenização
O Bayern gostaria de renovar o contrato de Laimer, que expira em 2027 — mas não a qualquer preço. Parece que o jogador versátil já recebeu uma proposta nesse sentido há algum tempo, mas as exigências salariais de Laimer estariam impedindo a assinatura do contrato.
Assim, o austríaco estaria exigindo um aumento significativo de seu salário atual, de cerca de dez milhões de euros, para até 15 milhões de euros por ano. O FCB, porém, se opõe, enquanto o jogador, supostamente tendo em vista os novos contratos muito lucrativos de Dayot Upamecano, Jamal Musiala e Alphonso Davies, insiste em sua exigência.
“No fim das contas, trata-se sempre de valorização. Que o desempenho que se teve nos últimos anos seja reconhecido de alguma forma”, disse Laimer no início de abril à ServusTV sobre as complicadas negociações. “Houve uma breve conversa, depois disso não houve mais nada”, comentou ele sobre o diálogo com os dirigentes do FCB, mostrando-se tranquilo: “É muito divertido jogar futebol no Bayern. Vamos ver aonde isso nos leva.”
- AFP
Konrad Laimer deixará o FC Bayern em 2027 sem custo de transferência? “Não perderíamos muito”
Caso Laimer não renove o contrato, tem-se especulado recentemente sobre uma possível saída do jogador de 28 anos ao final da temporada. Afinal, este verão seria a última oportunidade para o Bayern receber uma indenização adequada pela transferência de Laimer, antes que seu contrato expire um ano depois.
Eberl, por sua vez, enfatizou que há “dois pontos de vista” e que “é preciso encontrar uma forma de chegar a um acordo, de alguma forma e em algum momento”. Quando questionado se, caso não haja renovação, o clube seria forçado a vendê-lo para não ter que liberá-lo sem indenização em 2027, Eberl respondeu com surpreendente serenidade: “Ele chegou sem indenização, então não perderíamos muito.”
Após o término do contrato com o RB Leipzig, Laimer chegou a Munique em 2023 sem custos. Com sua consistência e flexibilidade, o jogador da seleção austríaca conquistou um papel importante no clube campeão alemão, e também nesta temporada ele está entre os principais destaques. Uma perda afetaria o Bayern de forma correspondentemente dura, especialmente porque seria necessário procurar um substituto para a vaga de Laimer no elenco, o que poderia ser bastante oneroso.
O ex-jogador do Leipzig somou, até agora nesta temporada, três gols e doze assistências em 43 partidas. Na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (4 a 5), Laimer surpreendentemente começou no banco, já que Alphonso Davies foi escalado na lateral esquerda. Laimer entrou no segundo tempo – ainda não se sabe se ele estará no time titular do Bayern na partida de volta contra o PSG, na quarta-feira.
Konrad Laimer: Seus números no FC Bayern de Munique
Jogos
132
Gols
7
Assistências
20
Cartões amarelos
31