“Não pensem nas consequências” – Pep Guardiola adverte os jogadores do Manchester City para “serem eles mesmos” antes do confronto com o Real Madrid na Liga dos Campeões
Guardiola exige identidade acima dos resultados
Todos os olhos se voltam para o Santiago Bernabéu, enquanto o City e o Madrid se preparam para se enfrentar em uma partida de alta tensão pela primeira mão das oitavas de final. Embora o City chegue ao confronto com nove vitórias e dois empates nos últimos 11 jogos, Guardiola expressou suas preocupações quanto aos riscos de uma partida tão importante, enfatizando o peso psicológico de enfrentar o clube mais bem-sucedido da competição em sua própria fortaleza.
Durante sua coletiva pré-jogo, Guardiola exortou seus jogadores a permanecerem fiéis ao seu estilo, apesar da pressão.
“Tentem ser vocês mesmos. Tentem enfrentar o adversário e não se preocupem muito com as consequências”, disse Guardiola aos repórteres. “Se formos eliminados, parabenizem o Real Madrid, mas pelo menos sejam quem vocês são. Essa é sempre a minha preocupação nas maiores competições em março e abril. Às vezes não é possível porque o adversário é muito forte ou você não consegue impor o que quer, mas pelo menos tente. Joguem melhor que o adversário”.
Ele ainda destacou as nuances táticas que muitas vezes decidem essas partidas de elite: “Há muitos fatores. Hoje, as jogadas ensaiadas são uma arma incrível, especialmente na Premier League. Mas joguem melhor que o adversário. Às vezes você não joga muito e passa, mas eu sempre tento dizer que está tudo bem”.
Aproveitando as cicatrizes continentais do passado
A obsessão de Guardiola em “sermos nós mesmos” vem de uma sensação que ele tem ao longo de sua carreira de que suas equipes nem sempre atingiram seu verdadeiro potencial nos momentos de maior pressão. Refletindo sobre suas passagens pelo Barcelona e pelo Bayern de Munique, bem como seu tempo em Manchester, ele admitiu uma sensação persistente de insatisfação em relação à forma como suas equipes lidaram historicamente com a pressão das eliminatórias da Liga dos Campeões.
“É difícil chegar no primeiro ano e vencer, mas naquela equipe eles passaram por experiências e vivenciaram situações no passado que ajudam a amadurecer”, explicou o técnico do City. “Perder aqui nos últimos minutos ou ser eliminado pelo Tottenham [em 2019], muitas vezes quando estávamos em excelente forma e fomos eliminados, é algo que você tem que viver. Mas agora temos muitos jogadores que não passaram por isso e temos que ver como reagimos. E não é fácil porque minha sensação aqui, desde quando eu era técnico do Barcelona, nunca senti no Bayern de Munique e no Man City que éramos quem deveríamos ser. Essa sempre foi minha sensação. Em Anfield, com Jurgen (Klopp) jogando na Liga dos Campeões.”
A evolução de um novo elenco do City
Embora a vitória em Istambul em 2023 tenha provado que o City poderia “arrastar-se até a linha de chegada” mesmo quando não estava jogando no seu melhor, a atual versão do time é diferente. Com muitos dos vencedores do triplo título tendo saído, Guardiola agora trabalha com um grupo mais jovem e, às vezes, inconsistente, que perdeu pontos para times como Nottingham Forest e Brighton nesta temporada, mas continua firme na briga por quatro troféus.
Madrid em má forma devido a problemas com lesões
Apesar das inconsistências internas, esta equipe do City tem demonstrado uma notável capacidade de encontrar uma maneira de vencer, já tendo conquistado vitórias no Bernabeu e em Anfield nesta temporada.
O Real Madrid, por outro lado, enfrentou alguns obstáculos nas últimas semanas sob o comando do novo técnico Álvaro Arbeloa. As derrotas para o Osasuna e o Getafe na La Liga fizeram com que o time ficasse quatro pontos atrás do Barcelona na disputa pelo título. A situação só piorou com a adição de Álvaro Carreras à lista de lesionados, que já inclui Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo e Éder Militão.
