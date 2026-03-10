“Não pensem nas consequências” – Pep Guardiola adverte os jogadores do Manchester City para “serem eles mesmos” antes do confronto com o Real Madrid na Liga dos Campeões

Todos os olhos se voltam para o Santiago Bernabéu, enquanto o City e o Madrid se preparam para se enfrentar em uma partida de alta tensão pela primeira mão das oitavas de final. Embora o City chegue ao confronto com nove vitórias e dois empates nos últimos 11 jogos, Guardiola expressou suas preocupações quanto aos riscos de uma partida tão importante, enfatizando o peso psicológico de enfrentar o clube mais bem-sucedido da competição em sua própria fortaleza.

Durante sua coletiva pré-jogo, Guardiola exortou seus jogadores a permanecerem fiéis ao seu estilo, apesar da pressão. “Tentem ser vocês mesmos. Tentem enfrentar o adversário e não se preocupem muito com as consequências”, disse Guardiola aos repórteres. “Se formos eliminados, parabenizem o Real Madrid, mas pelo menos sejam quem vocês são. Essa é sempre a minha preocupação nas maiores competições em março e abril. Às vezes não é possível porque o adversário é muito forte ou você não consegue impor o que quer, mas pelo menos tente. Joguem melhor que o adversário”.

Ele ainda destacou as nuances táticas que muitas vezes decidem essas partidas de elite: “Há muitos fatores. Hoje, as jogadas ensaiadas são uma arma incrível, especialmente na Premier League. Mas joguem melhor que o adversário. Às vezes você não joga muito e passa, mas eu sempre tento dizer que está tudo bem”.