O meia alemão Wirtz custou ao Liverpool £116 milhões (US$ 157 milhões). Além da quantia gasta por Isak, o Liverpool também contratou Hugo Ekitike por £79 milhões (US$ 107 milhões) no verão passado e adquiriu o ex-astro do Paris Saint-Germain e vencedor da Champions League Bradley Barcola por £123 milhões (US$ 166 milhões) na janela de transferências mais recente.

Isso representa mais de £400 milhões (US$ 540 milhões) em talento ofensivo, mas como Andoni Iraola encaixa tudo isso no mesmo time? Respondendo a essa pergunta, Warnock acrescentou: “Vai ser muito difícil. Isso ajuda no momento porque Ekitike está lesionado. Então, neste momento, ele tem uma dor de cabeça a menos.

“Mas é um time muito dominante pelo lado esquerdo. Então, mesmo quando Isak e Ekitike jogam, eles caem para a esquerda. É o instinto natural deles encontrar essa posição no campo. Barcola gosta de jogar pela esquerda. Sabemos que [Cody] Gakpo também.

“Na verdade, fico feliz que eles tenham mantido Gakpo porque acho que ele é um grande jogador de elenco, um grande jogador versátil que pode atuar centralizado, pode jogar pela esquerda e também pela direita. Provavelmente não se sente tão confortável jogando pela direita, mas acho que ele será solicitado a atuar mais pelo lado direito nesta temporada porque acho que ele terá de revezar com ele e [Victor] Munoz no setor mais avançado do campo. E Ngumoha, esse é o outro problema que você tem.

“Você é muito dominante pelo lado esquerdo. Isso é só porque não há qualidade suficiente no lado direito do campo? Ou porque eles não estão disponíveis no momento no mercado europeu ou no mercado mundial? E eles não encontraram ninguém adequado para jogar nessa posição? É uma posição que, na prática, eles não reforçaram. E isso é uma preocupação real.”