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“Não parecia interessado”: por que Alexander Isak, de £ 125 milhões, é um “grande problema” para o Liverpool, enquanto ex-astro dos Reds questiona o “peso da camisa” do atacante sueco
Isak marcou quatro gols durante a temporada de estreia no Liverpool
Depois de forçar uma saída do Newcastle durante o verão de 2025, Isak recebeu a lendária camisa 9 ao chegar a Merseyside. Após uma pré-temporada prejudicada, ele foi integrado aos poucos por Arne Slot.
Boa forma e condicionamento físico se mostraram difíceis de alcançar ao longo de uma decepcionante campanha de estreia, que incluiu uma perna quebrada, com apenas quatro gols marcados em 22 partidas em todas as competições. O compromisso com a Copa do Mundo pela Suécia deveria ajudar a deixar Isak pronto para 2026-27.
Ele marcou no empate do Liverpool por 2 a 2 com o Nottingham Forest, mas é considerado alguém que oferece pouco à causa coletiva. Aos 26 anos, Isak deveria estar se aproximando do auge, já tendo provado seu valor na Premier League, mas deu retorno mínimo sobre investimentos recordes de confiança e dinheiro.
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Por que Isak se tornou motivo de preocupação em Anfield
O ex-zagueiro do Liverpool Warnock, que falou em parceria com Gambler Media, disse à GOAL sobre preocupações caras em Anfield: “Eu estava no jogo contra o Nottingham Forest no fim de semana. Isak, tirando o gol, não fez absolutamente nada.
“Ele foi muito mal. Não parecia interessado de jeito nenhum. E eu fico pensando: esse é o cara que supostamente teve uma pré-temporada de verdade, voltando com fome, em forma, provando o que pode fazer. E ele não parecia capaz disso.
“Ele não parecia capaz de vestir essa camisa. E isso é um problema enorme. É esse peso da expectativa pelo valor da transferência para entregar. No momento, ele não parece estar no páreo. E talvez seja só uma pequena questão de entrosamento com os outros jogadores ao redor dele. Mas você treina todos os dias. A essa altura, já deveria entender o jogo.
“[Florian] Wirtz, eu achei, jogou ok. Mas, de novo, atua na periferia de um jogo e não faz o suficiente para o que se espera dele no time. Às vezes, ele é um enigma. Some e aparece nos jogos e não influencia a partida por períodos longos o suficiente.”
Como o Liverpool encaixa £ 400 milhões em talento ofensivo no time?
O meia alemão Wirtz custou ao Liverpool £116 milhões (US$ 157 milhões). Além da quantia gasta por Isak, o Liverpool também contratou Hugo Ekitike por £79 milhões (US$ 107 milhões) no verão passado e adquiriu o ex-astro do Paris Saint-Germain e vencedor da Champions League Bradley Barcola por £123 milhões (US$ 166 milhões) na janela de transferências mais recente.
Isso representa mais de £400 milhões (US$ 540 milhões) em talento ofensivo, mas como Andoni Iraola encaixa tudo isso no mesmo time? Respondendo a essa pergunta, Warnock acrescentou: “Vai ser muito difícil. Isso ajuda no momento porque Ekitike está lesionado. Então, neste momento, ele tem uma dor de cabeça a menos.
“Mas é um time muito dominante pelo lado esquerdo. Então, mesmo quando Isak e Ekitike jogam, eles caem para a esquerda. É o instinto natural deles encontrar essa posição no campo. Barcola gosta de jogar pela esquerda. Sabemos que [Cody] Gakpo também.
“Na verdade, fico feliz que eles tenham mantido Gakpo porque acho que ele é um grande jogador de elenco, um grande jogador versátil que pode atuar centralizado, pode jogar pela esquerda e também pela direita. Provavelmente não se sente tão confortável jogando pela direita, mas acho que ele será solicitado a atuar mais pelo lado direito nesta temporada porque acho que ele terá de revezar com ele e [Victor] Munoz no setor mais avançado do campo. E Ngumoha, esse é o outro problema que você tem.
“Você é muito dominante pelo lado esquerdo. Isso é só porque não há qualidade suficiente no lado direito do campo? Ou porque eles não estão disponíveis no momento no mercado europeu ou no mercado mundial? E eles não encontraram ninguém adequado para jogar nessa posição? É uma posição que, na prática, eles não reforçaram. E isso é uma preocupação real.”
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Alguém precisa assumir a responsabilidade e preencher a lacuna deixada por Salah
Aquela posição pelo lado direito foi ocupada nos últimos nove anos por Mohamed Salah. O “Rei Egípcio” marcou 257 gols pelo Liverpool em 442 partidas, conquistando dois títulos da Premier League, a Champions League, quatro Chuteiras de Ouro e três prêmios de Jogador do Ano da PFA.
Alguém, após vê-lo se transferir para o Trabzonspor como agente livre, sempre teria de dar um passo à frente e preencher uma considerável lacuna no ataque. Isak deveria fazer parte desse processo, mas seguem surgindo dúvidas sobre se ele é o homem certo para a função e se um contrato até 2031 será cumprido.
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