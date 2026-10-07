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"Não pareceu muito feliz comigo" - estrela do Chelsea Morgan Rogers revela FÚRIA de Thomas Tuchel apesar de assistência para Harry Kane em vitória da Inglaterra sobre a Tchéquia
Dificuldades iniciais antes de assistência crucial
Rogers conquistou uma vaga entre os titulares pelo lado direito após sua participação com gol na recente goleada por 7 a 0 da Inglaterra sobre a Croácia. No entanto, a contratação de £117 milhões do Chelsea teve um início instável em Wembley, com dificuldades para encontrar seu jogo e mandando vários cruzamentos errados para a área.
Sua sorte mudou pouco antes do intervalo, quando ele acertou uma bola primorosa, de primeira, para Kane finalizar de perto. A Inglaterra acabou garantindo uma confortável vitória por 3 a 0 sobre a Tchéquia pela Liga das Nações, com a ajuda de um gol contra de Vladimir Coufal e mais um gol de Kane. Rogers quase conseguiu uma segunda assistência após o intervalo, mas Lukas Hornicek defendeu a tentativa de desvio de Jude Bellingham.
- Getty Images Sport
Assumindo protagonismo no cenário internacional
Em entrevista à ITV Sport, Rogers admitiu que seus primeiros cruzamentos ficaram abaixo dos próprios padrões e irritaram o treinador.
"Sim, não fiquei feliz com alguns deles. O treinador olhou para mim depois de um deles e não pareceu muito satisfeito", disse. "É algo de que me orgulho, então fiquei um pouco decepcionado, mas foi bom ver um deles dar certo. Fiquei feliz por dar a assistência para o capitão de novo."
Ao avaliar a abordagem mais ampla da equipe, o jogador de 24 anos apontou uma mudança positiva na mentalidade tática da Inglaterra.
"Essa é a forma como queremos jogar, e deu para ver isso em toda a concentração, na verdade, até no jogo contra a Espanha. Estamos tentando ser mais positivos e tentando nos mostrar", explicou Rogers. "Às vezes, durante a Copa do Mundo, olhando para trás, houve momentos nos jogos em que não mostramos exatamente nossa verdadeira capacidade.
"Claro que é mais difícil na Copa do Mundo e as equipes tentam te parar, mas sabíamos que queríamos nos mostrar um pouco mais e continuar tentando melhorar e evoluir como unidade. Acho que definitivamente fizemos isso e é um passo na direção certa."
Missão para dar um troféu a Kane
Os dois gols de Kane levaram seu total pela seleção a 91 enquanto ele igualava o recorde histórico de Peter Shilton, com 125 partidas. Rogers foi rápido ao elogiar o talismã do Bayern de Munique, exaltando sua influência duradoura no elenco.
"Faltam palavras para descrevê-lo", disse Rogers. "Ele realmente é único, e nós realmente, de verdade, temos que absorver o quão especial ele é e o que está fazendo. É incrível. Não são apenas os gols e o número de partidas pela seleção, mas a maneira como ele se dedica, a maneira como joga, a maneira como lidera pelo exemplo. Ele é um verdadeiro ídolo para os jovens jogadores e para mim."
Movido pela recente dor da eliminação da Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, Rogers está determinado a ajudar Kane a conquistar o tão sonhado título pela seleção. "Essa é provavelmente a única coisa que falta, ele literalmente já fez tudo pelo Englisha", acrescentou. "Provavelmente é só o troféu, e é isso que estamos buscando. Ainda temos mais algumas oportunidades e eu sei que ele estará lá, pela forma como se mantém, pela fome que tem dentro dele... ele estará lá, marcando gols do jeito que faz. Todo mundo tem que se unir para dar a ele esse troféu que merece com a camisa da Inglaterra."
- Getty Images Sport
De volta à ação doméstica antes de testes cruciais
Após a pausa internacional, Rogers voltará seu foco para o futebol de clubes. O Chelsea enfrentará o Bournemouth na Premier League neste sábado, com a retomada das competições domésticas.
No cenário internacional, a Inglaterra está em segundo lugar no Grupo A3 da Liga das Nações, atrás da Espanha. A equipe de Tuchel voltará a se reunir no próximo mês para um reencontro em Wembley contra a Croácia, antes de viajar três dias depois ao Metropolitano, do Atlético de Madrid, em busca de redenção diante da atual campeã europeia e mundial.
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