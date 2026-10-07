"Não pareceu muito feliz comigo" - estrela do Chelsea Morgan Rogers revela FÚRIA de Thomas Tuchel apesar de assistência para Harry Kane em vitória da Inglaterra sobre a Tchéquia

Em entrevista à ITV Sport, Rogers admitiu que seus primeiros cruzamentos ficaram abaixo dos próprios padrões e irritaram o treinador.

"Sim, não fiquei feliz com alguns deles. O treinador olhou para mim depois de um deles e não pareceu muito satisfeito", disse. "É algo de que me orgulho, então fiquei um pouco decepcionado, mas foi bom ver um deles dar certo. Fiquei feliz por dar a assistência para o capitão de novo."

Ao avaliar a abordagem mais ampla da equipe, o jogador de 24 anos apontou uma mudança positiva na mentalidade tática da Inglaterra.

"Essa é a forma como queremos jogar, e deu para ver isso em toda a concentração, na verdade, até no jogo contra a Espanha. Estamos tentando ser mais positivos e tentando nos mostrar", explicou Rogers. "Às vezes, durante a Copa do Mundo, olhando para trás, houve momentos nos jogos em que não mostramos exatamente nossa verdadeira capacidade.

"Claro que é mais difícil na Copa do Mundo e as equipes tentam te parar, mas sabíamos que queríamos nos mostrar um pouco mais e continuar tentando melhorar e evoluir como unidade. Acho que definitivamente fizemos isso e é um passo na direção certa."



